В России работают над заменой системы SWIFT

Российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Об этом сообщил помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.

"Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность", — сказал Орешкин.

Помощник президента отметил, что на следующей неделе власти России встретятся с партнерами из Турции, чтобы обсудить настройку платежей. Орешкин добавил, что с Китаем также обсуждаются инновационные идеи, которые могут "кардинально изменить ситуацию".

После вооружённого вторжения России на территорию Украины в рамках санкций от SWIFT отключили несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ.

В России работает система передачи финансовых сообщений Банка России. Её ввели в 2014 году после аннексии Крыма и начала вооружённого конфликта в Донбассе. Тогда российские власти допустили отключение страны от SWIFT, но этого не произошло.