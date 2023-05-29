Наблюдатели ОБСЕ не признали выборы в Турции полностью честными

Международные наблюдатели от ОБСЕ не признали состоявшиеся президентские выборы в Турции полностью честными и свободными. В их отчёте о втором туре выборов говорится, что имела место предвзятость и давление на избирателей, в том числе со стороны государственных СМИ.

ОБСЕ подтверждает, что организация самих выборов соответствовала демократическим правилам, и избиратели могли свободно выбирать кандидатов. Однако, указывается в отчёте, в предвыборной кампании использовались выражения, дискриминирующие оппонентов. Говорится также о предвзятости государственных СМИ и ограничении свободы слова. Это, по мнению ОБСЕ, привело к неравноправному положению кандидатов и к предоставлению привилегий Реджепу Эрдогану - на момент выборов он был действующим президентом страны и был переизбран.

Результаты выборов в Турции отрицательно сказались на курсе турецкой лиры, который и ранее снижался. По состоянию на утро понедельника, после объявления о победе Эрдогана, курс лиры упал до рекордного уровня в 20,05 лиры за доллар. Банк Morgan Stanley предупреждает, что к концу года курс лиры может упасть на 29 процентов - до 28 лир за доллар, если Эрдоган не изменит денежно-кредитную политику, пишет агентство Bloomberg.

"Победа Эрдогана не устраивает ни одного иностранного инвестора. При очень высокой инфляции, очень низких процентных ставках и отсутствии чистых валютных резервов может наступить болезненный кризис, который затронет все активы", - сказал Bloomberg стратег Tellimer Хаснайн Малик.