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"Буду править еще пять лет". Эрдоган переизбран президентом Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своей супругой Эмине Эрдоган обращается к сторонникам в Президентском дворце в Анкаре после объявления о его победе во втором туре выборов. Ночь с 28 на 29 мая 2023 года

Согласно подсчетам Высшего избирательного совета Турции и неофициальным данным государственного агентства "Анадолу", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая во втором туре был переизбран главой государства – после того, как ему не удалось набрать более 50 процентов голосов, необходимых для победы в первом туре, прошедшем 14 мая. При этом Эрдоган, судя по всему, не намерен менять ни свою неэффективную внутреннюю политику, несмотря на усугубляющийся в Турции экономический кризис и недовольство им многих слоев населения, ни внешнеполитический курс, раздражающий союзников по НАТО.

Результаты воскресного голосования свидетельствуют, что Реджеп Тайип Эрдоган продлевает свое фактически 20-летнее правление еще на пять лет. По длительности пребывания главой государства Эрдоган обгоняет основателя Турецкой республики Мустафу Кемаля Ататюрка, правившего с 1923 по 1938 годы.

По данным Высшего избирательного совета, во втором туре в воскресенье Реджеп Эрдоган получил 52,14 процента голосов, победив своего соперника Кемаля Кылычдароглу, который набрал 47,86 процента. Ожидается, что результаты будут официально утверждены в ближайшие дни.

Вечером 28 мая Эрдоган появился возле своей резиденции в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула, где спел в микрофон перед толпой своих восхищенных сторонников и поблагодарил их за поддержку:

"Я буду править страной ближайшие пять лет! Мы завершили второй тур президентских выборов с поддержкой нашего народа. С благословения Аллаха, мы будем достойны вашего доверия, как и в течение последних двух десятков лет", – сказал Эрдоган, добавив, что победителями двух туров голосования 14 и 28 мая стали все 85 миллионов граждан страны. При этом, как и в первом туре выборов, Стамбул и Анкара, крупнейшие города Турции, проголосовали за Кемаля Кылычдароглы, оппонента Эрдогана.

Сторонники Реджепа Эрдогана празднуют его победу. Стамбул, вечер 28 мая 2023 года
Сторонники Реджепа Эрдогана празднуют его победу. Стамбул, вечер 28 мая 2023 года

Выступая в тот же вечер в Анкаре, Кылычдароглу заявил, что прошедшие выборы были одной из самых больших "несправедливостей" в истории государства, и подчеркнул, что продолжит бороться за демократию. Он сказал, что не собирается опротестовывать результаты, однако не сомневается в том, что голосование прошло с многочисленными фальсификациями, вбросами и использованием действующим президентом всех возможностей "административного ресурса".

В течение всей избирательной кампании Эрдоган неоднократно называл Кылычдароглу сторонником "террористов" – из-за поддержки, которую ему оказывала основная прокурдская сила, Демократическая партия народов (ДПН), в то время как сам Кылычдароглу завершил выступление перед своими сторонниками, просто назвав Эрдогана "трусом".

Реджеп Эрдоган выступает с речью перед толпой у своей резиденции в Стамбуле. Вечер 28 мая 2023 года
Реджеп Эрдоган выступает с речью перед толпой у своей резиденции в Стамбуле. Вечер 28 мая 2023 года

69-летний Тайип Реджеп Эрдоган выдвигался кандидатом на пост президента от созданного им "Народного альянса", куда входят его консервативная исламистская Партия справедливости и развития (ПСР) и праворадикальная пантюркистская Партия националистического движения (ПНД). Противостоял им шестипартийный оппозиционный "Национальный альянс" 74-летнего Кемаля Кылычдароглу, состоящий из центристов из его Республиканской народной партии (РНП), светских националистов из так называемой "Хорошей партии", а также ряда небольших партий как консервативного, так и либерального толка.

Подробнее о программах обоих кандидатов, их идеологических платформах и взаимных обвинениях читайте здесь:

После Стамбула Реджеп Эрдоган в ночь на 29 мая направился в столицу Анкару, где также выступил перед сторонниками в "Белом дворце", своей главной официальной резиденции, открытой в 2014 году. Кстати, размер этого дворца по размерам превосходит Белый дом в Вашингтоне в 50 раз, московский Кремль, Букингемский дворец в Лондоне и даже в три раза Версальский дворец под Парижем. Критики Эрдогана сравнивают это здание с Домом парламента времён румынского диктатора Николае Чаушеску в Бухаресте. Строительство "Белого дворца" осуждается экологами и турецкой оппозицией как еще одно доказательство авторитарных тенденций Эрдогана. Одновременно его сторонники утверждают, что дворец является символом того, что они называют стремлением к созданию "новой Турции".

Реджеп Эрдоган в этой речи вновь поздравил собравшихся с собственной победой и отметил, что самой насущной проблемой, с которой сейчас сталкивается страна, остается инфляция, подчеркнув, что решить эту проблему, по его мнению, несложно. Согласно официальным данным, инфляция в Турции в марте составила 50,5 процента – по сравнению с рекордными 85,6 процента в октябре. При этом действующий президент остается приверженцем странной теории, критикуемой большинством экономистов, что лучшим способом борьбы с обесцениванием турецкой лиры является дальнейшее снижение процентных ставок по кредитам. Также Эрдоган заявил, что ликвидация последствий катастрофического февральского землетрясения на востоке и юго-востоке и восстановление городов и поселков, разрушенных стихийным бедствием, по-прежнему останется одним из его приоритетов.

Очевидно, что одним из серьезных факторов, обеспечивших победу Эрдогана, стало то, что после первого тура бывший кандидат в президенты Синан Оган от крайне правой коалиции "Альянс предков", набравший 14 мая 5 процентов голосов, предложил своим избирателям поддержать действующего президента. Оган объявил о поддержке Эрдогана после личной встречи с ним. По данным турецких СМИ, в обмен на поддержку Оган, в частности, потребовал от Эрдогана не изменять ряд статей Конституции, бороться против всех "террористических организаций", а также постепенно депортировать из страны сирийских беженцев, которых насчитывается, по разным данным, от 2 до 4 миллионов.

Кемаль Кылычдароглу в день второго тура президентских выборов. Анкара, 28 мая 2023 года
Кемаль Кылычдароглу в день второго тура президентских выборов. Анкара, 28 мая 2023 года

Победа Эрдогана, безусловно, означает, что его правление уже продлится как минимум четверть века. Все эти годы он расширяет свое консервативное влияние на турецкое общество и одновременно реализует свое видение "встающей с колен" мусульманской Турции, с растущей ее экономической и геополитической мощью. При Эрдогане, особенно после начала российского вторжения в Украину и решения Швеции и Финляндии отказаться от нейтралитета – что было бы невозможно без его одобрения – Турция превратилась в важнейшего партнера США в Североатлантическом союзе. Используя ситуацию, Эрдоган умело стал, в том числе, ключевым посредником Запада в отношениях с Россией, в том числе при заключении так называемой "зерновой сделки".

Сторонники Реджепа Эрдогана, оказавшиеся, как показал второй тур, в большинстве, явно предпочли не обращать внимания на все проблемы Турции, в первую очередь на усугубляющийся финансово-экономический хаос, превознося достижения своего лидера – в первую очередь в поддержке консервативных исламских ценностей и в деле укрепления международного авторитета страны.

Во многих турецких городах в воскресенье вечером они сигналили автомобилями, приветствовали друг друга, размахивая красно-белыми турецкими флагами, пели и собирались на площадях, чтобы стать свидетелями оглашения результатов голосования и дождаться победной речи Эрдогана.

Сторонники Реджепа Эрдогана празднуют победу. Стамбул, вечер 28 мая 2023 года
Сторонники Реджепа Эрдогана празднуют победу. Стамбул, вечер 28 мая 2023 года

За 20 лет своего пребывания во власти, на посту премьер-министра с 2003 года и на посту президента с 2014 года, Реджеп Эрдоган заметно отодвинул на второй план традиционные политические и военные элиты Турции и расширил роль "исламских ценностей" во всех сферах общественной жизни. Все возникавшие и множащиеся кризисы он использовал для расширения своей власти – все важные решения в Турции при нем стали приниматься исключительно в стенах президентского кабинета. Политические оппоненты Эрдогана считают, что теперь страна окончательно превратится в автократию и следующие пять лет позволят ему еще больше укрепить свою власть.

При этом непредсказуемость Реджепа Эрдогана и его частые и разнообразные гневные тирады в адрес Запада заставляют официальных лиц в некоторых западных столицах задумываться над тем, чью сторону он занимает в их усугубляющемся противостоянии с Россией и Китаем. Эрдоган осудил российское вторжение в Украину в прошлом году, но отказался присоединиться к западным санкциям, направленным на международную изоляцию Кремля, и вместо этого расширил объемы торговли Анкары с Москвой. Он постоянно называет российского президента Владимира Путина "моим другом" и мешает расширению НАТО. Сперва Эрдоган долго препятствовал приему в Североатлантический союз Финляндии, а сейчас так же отказывается пустить в него Швецию.

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