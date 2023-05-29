"Буду править еще пять лет". Эрдоган переизбран президентом Турции

Согласно подсчетам Высшего избирательного совета Турции и неофициальным данным государственного агентства "Анадолу", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая во втором туре был переизбран главой государства – после того, как ему не удалось набрать более 50 процентов голосов, необходимых для победы в первом туре, прошедшем 14 мая. При этом Эрдоган, судя по всему, не намерен менять ни свою неэффективную внутреннюю политику, несмотря на усугубляющийся в Турции экономический кризис и недовольство им многих слоев населения, ни внешнеполитический курс, раздражающий союзников по НАТО.

Результаты воскресного голосования свидетельствуют, что Реджеп Тайип Эрдоган продлевает свое фактически 20-летнее правление еще на пять лет. По длительности пребывания главой государства Эрдоган обгоняет основателя Турецкой республики Мустафу Кемаля Ататюрка, правившего с 1923 по 1938 годы.

По данным Высшего избирательного совета, во втором туре в воскресенье Реджеп Эрдоган получил 52,14 процента голосов, победив своего соперника Кемаля Кылычдароглу, который набрал 47,86 процента. Ожидается, что результаты будут официально утверждены в ближайшие дни.

Вечером 28 мая Эрдоган появился возле своей резиденции в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула, где спел в микрофон перед толпой своих восхищенных сторонников и поблагодарил их за поддержку:

"Я буду править страной ближайшие пять лет! Мы завершили второй тур президентских выборов с поддержкой нашего народа. С благословения Аллаха, мы будем достойны вашего доверия, как и в течение последних двух десятков лет", – сказал Эрдоган, добавив, что победителями двух туров голосования 14 и 28 мая стали все 85 миллионов граждан страны. При этом, как и в первом туре выборов, Стамбул и Анкара, крупнейшие города Турции, проголосовали за Кемаля Кылычдароглы, оппонента Эрдогана.

Выступая в тот же вечер в Анкаре, Кылычдароглу заявил, что прошедшие выборы были одной из самых больших "несправедливостей" в истории государства, и подчеркнул, что продолжит бороться за демократию. Он сказал, что не собирается опротестовывать результаты, однако не сомневается в том, что голосование прошло с многочисленными фальсификациями, вбросами и использованием действующим президентом всех возможностей "административного ресурса".

В течение всей избирательной кампании Эрдоган неоднократно называл Кылычдароглу сторонником "террористов" – из-за поддержки, которую ему оказывала основная прокурдская сила, Демократическая партия народов (ДПН), в то время как сам Кылычдароглу завершил выступление перед своими сторонниками, просто назвав Эрдогана "трусом".

69-летний Тайип Реджеп Эрдоган выдвигался кандидатом на пост президента от созданного им "Народного альянса", куда входят его консервативная исламистская Партия справедливости и развития (ПСР) и праворадикальная пантюркистская Партия националистического движения (ПНД). Противостоял им шестипартийный оппозиционный "Национальный альянс" 74-летнего Кемаля Кылычдароглу, состоящий из центристов из его Республиканской народной партии (РНП), светских националистов из так называемой "Хорошей партии", а также ряда небольших партий как консервативного, так и либерального толка.

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После Стамбула Реджеп Эрдоган в ночь на 29 мая направился в столицу Анкару, где также выступил перед сторонниками в "Белом дворце", своей главной официальной резиденции, открытой в 2014 году. Кстати, размер этого дворца по размерам превосходит Белый дом в Вашингтоне в 50 раз, московский Кремль, Букингемский дворец в Лондоне и даже в три раза Версальский дворец под Парижем. Критики Эрдогана сравнивают это здание с Домом парламента времён румынского диктатора Николае Чаушеску в Бухаресте. Строительство "Белого дворца" осуждается экологами и турецкой оппозицией как еще одно доказательство авторитарных тенденций Эрдогана. Одновременно его сторонники утверждают, что дворец является символом того, что они называют стремлением к созданию "новой Турции".

Реджеп Эрдоган в этой речи вновь поздравил собравшихся с собственной победой и отметил, что самой насущной проблемой, с которой сейчас сталкивается страна, остается инфляция, подчеркнув, что решить эту проблему, по его мнению, несложно. Согласно официальным данным, инфляция в Турции в марте составила 50,5 процента – по сравнению с рекордными 85,6 процента в октябре. При этом действующий президент остается приверженцем странной теории, критикуемой большинством экономистов, что лучшим способом борьбы с обесцениванием турецкой лиры является дальнейшее снижение процентных ставок по кредитам. Также Эрдоган заявил, что ликвидация последствий катастрофического февральского землетрясения на востоке и юго-востоке и восстановление городов и поселков, разрушенных стихийным бедствием, по-прежнему останется одним из его приоритетов.

Очевидно, что одним из серьезных факторов, обеспечивших победу Эрдогана, стало то, что после первого тура бывший кандидат в президенты Синан Оган от крайне правой коалиции "Альянс предков", набравший 14 мая 5 процентов голосов, предложил своим избирателям поддержать действующего президента. Оган объявил о поддержке Эрдогана после личной встречи с ним. По данным турецких СМИ, в обмен на поддержку Оган, в частности, потребовал от Эрдогана не изменять ряд статей Конституции, бороться против всех "террористических организаций", а также постепенно депортировать из страны сирийских беженцев, которых насчитывается, по разным данным, от 2 до 4 миллионов.

Победа Эрдогана, безусловно, означает, что его правление уже продлится как минимум четверть века. Все эти годы он расширяет свое консервативное влияние на турецкое общество и одновременно реализует свое видение "встающей с колен" мусульманской Турции, с растущей ее экономической и геополитической мощью. При Эрдогане, особенно после начала российского вторжения в Украину и решения Швеции и Финляндии отказаться от нейтралитета – что было бы невозможно без его одобрения – Турция превратилась в важнейшего партнера США в Североатлантическом союзе. Используя ситуацию, Эрдоган умело стал, в том числе, ключевым посредником Запада в отношениях с Россией, в том числе при заключении так называемой "зерновой сделки".

Сторонники Реджепа Эрдогана, оказавшиеся, как показал второй тур, в большинстве, явно предпочли не обращать внимания на все проблемы Турции, в первую очередь на усугубляющийся финансово-экономический хаос, превознося достижения своего лидера – в первую очередь в поддержке консервативных исламских ценностей и в деле укрепления международного авторитета страны.

Во многих турецких городах в воскресенье вечером они сигналили автомобилями, приветствовали друг друга, размахивая красно-белыми турецкими флагами, пели и собирались на площадях, чтобы стать свидетелями оглашения результатов голосования и дождаться победной речи Эрдогана.

За 20 лет своего пребывания во власти, на посту премьер-министра с 2003 года и на посту президента с 2014 года, Реджеп Эрдоган заметно отодвинул на второй план традиционные политические и военные элиты Турции и расширил роль "исламских ценностей" во всех сферах общественной жизни. Все возникавшие и множащиеся кризисы он использовал для расширения своей власти – все важные решения в Турции при нем стали приниматься исключительно в стенах президентского кабинета. Политические оппоненты Эрдогана считают, что теперь страна окончательно превратится в автократию и следующие пять лет позволят ему еще больше укрепить свою власть.

При этом непредсказуемость Реджепа Эрдогана и его частые и разнообразные гневные тирады в адрес Запада заставляют официальных лиц в некоторых западных столицах задумываться над тем, чью сторону он занимает в их усугубляющемся противостоянии с Россией и Китаем. Эрдоган осудил российское вторжение в Украину в прошлом году, но отказался присоединиться к западным санкциям, направленным на международную изоляцию Кремля, и вместо этого расширил объемы торговли Анкары с Москвой. Он постоянно называет российского президента Владимира Путина "моим другом" и мешает расширению НАТО. Сперва Эрдоган долго препятствовал приему в Североатлантический союз Финляндии, а сейчас так же отказывается пустить в него Швецию.