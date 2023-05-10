Турция сможет не платить за российский газ до 2024 года

Турция сможет отсрочить платежи за российский газ до следующего года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои турецкие источники. Общий объём платежей, которые российский "Газпром" согласился отсрочить - до четырёх миллиардов долларов, при этом платёж в 600 миллионов долларов уже отложен на 2024 год.

В начале мая о оговорённости с "Газпромом" заявлял министр энергетики Турции Фатих Донмез, но подробностей он не приводил.

Турция в значительной мере зависит от импорта энергоносителей. Россия - её главный поставщик, на долю России приходится 39% газового импорта. После начала военного вторжения России в Украину цены на энергоносители в мире резко повысились. Кроме того, нестабильность в экономике Турции усилилась из-за опрометчивых мер, при помощи которых правительство Эрдогана пыталось укрепить турецкую лиру с 2019 года. По итогам 2021 года инфляция в стране превысила 36%, в 2022 году - 80%.

В воскресенье, 14 мая, в Турции пройдут президентские выборы. Согласно данным социологических опросов, нынешний президент Реджеп Эрдоган может их проиграть. Его поддержка значительно снизилась из-за инфляции и роста цен на продукты и товары первой необходимости.