Набор The Sims 4 с ЛГБТ-свадьбой решено выпустить в России

Команда разработчиков компьютерной игры The Sims 4 решила без ограничений выпустить в России набор "Свадебные истории", говорится на официальном сайте игры.



Он выйдет в том же виде, что и в других странах, и будет включать в себя сюжетную линию однополой пары Кэм и Дом.

"Для нас одинаково важно отстаивать наши ценности, в том числе бороться с гомофобией, а также делиться такими историями с теми, кто больше всего в этом нуждается", – говорится в обращении.

Ранее разработчики объявили, что не смогут полноценно рассказать историю ЛГБТ-персонажей в России из-за запрета на "гей-пропананду". Фанаты запустили хештег #weddingsforrussia, призывая компанию пересмотреть решение.

Разработчики перенесли дату релиза на 23 февраля, чтобы выход набора состоялся одновременно по всему миру. Изначально "Свадебные истории" должны были выйти 17 февраля.