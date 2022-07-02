Начальник ВГА: Славянск был обстрелян кассетными боеприпасами

Город Славянск в Донецкой области Украины был обстрелян кассетными боеприпасами, – сообщил начальник городской военно-гражданской администрации (ВГА) Вадим Лях в Telegram-канале. В результате погибли 4 человека, ещё 7 получили ранения. Обстрел произошёл вечером 1 июля.

По словам Ляха, атаке подвергся микрорайон Лиманы, где находится частный сектор и нет военных объектов. Кассетные снаряды, как отметил мэр, "не наносят тотальных разрушений постройкам, но очень опасны для людей: 90% убитых и раненых находились на улице".

Ранее об обстреле российскими войсками Славянска Лях сообщал 30 июня и 27 июня. За два дня ранения получили не менее шести человек.

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что в районе Славянска российские войска наносят удары преимущественно по окрестностям города и гражданской инфраструктуре, чтобы создать дальнейшие условия для наступления.

В 2010 году начала действовать Конвенция, запрещающая применение кассетных боеприпасов. Договор подписали более ста государств. Украина и Россия к договору не присоединились.

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