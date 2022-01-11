Начальником московского следственного изолятора "Лефортово" назначен бывший следователь ФСБ, известный по делам о государственной измене и шпионаже. По закону изолятор должен подчиняться ФСИН, однако многочисленные свидетельства указывают, что учреждение по факту контролируется контрразведывательной службой.

О перестановках сообщают "Новая газета", канал RTVI и государственное агентство РИА "Новости" и со ссылкой на источники. По их данным, начальник СИЗО Алексей Ромашкин ушёл на пенсию. Вместо него должность занял Михаил Свинолуп, работавший в Следственном управлении ФСБ. Подразделение находится с изолятором в одном здании, отмечает "Новая газета".

Свинолуп перешел из ФСБ в структуру ФСИН "пару лет назад", в последнее время работал заместителем начальника "Лефортова", рассказал РБК адвокат Иван Павлов (он признан российским Минюстом так называемым СМИ — иностранным агентом).

В ФСБ среди известных дел с участием Свинопула — расследование предполагаемой государственной измены в Центре информационной безопасности спецслужбы, уголовное преследование жительницы Вязьмы Светланы Давыдовой за звонок в посольство Украины и попытка обвинения в госизмене моряка Черноморского флота Сергея Минакова в 2014 году.

Большая часть заключённых в СИЗО "Лефортово" проходит по уголовным делам, которые ведёт ФСБ. Раньше изолятор входил в структуру ведомства. В 2005 году на основании рекомендаций Комитета против пыток изолятор был передан в ведение министерства юстиции и, на бумаге, подчиняется ФСИН напрямую.

Правозащитники требовали поменять подчинённость учреждения, чтобы следствие было ограничено в возможностях давления на арестованных перед судом.