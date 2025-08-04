Началось рассмотрение по существу дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

В Москве начался судебный процесс над обвиняемыми в нападении и причастности к нападению на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта 2024 года, в результате которого 149 человек погибли, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609. Следствие квалифицировало нападение как террористический акт. В исполнении теракт и пособничестве теракту обвиняются 19 человек.

Процесс проходит в открытом режиме, но без допуска аудитории и СМИ.

Исполнителями теракта по версии следователей были четыре выходца из Таджикистана: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Все четверо были задержаны в первые сутки после нападения на концертный зал. Почти сразу по российским каналам разошлись кадры из зала суда, где они появились со следами пыток.

Ещё 15 человек - Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Умеджон и Мустаким Солиевы, Исроил Исломов, Диловар и Аминчон Исломовы - обвиняются в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и в других преступлениях.

"В отношении двух организаторов и четырёх участников террористической организации предварительное следствие продолжается", – заявила представитель СК РФ Светлана Петренко. Все они, по версии СК, – выходцы из Средней Азии, а преступление было спланировано и совершено "в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России". Каких либо доказательств, подтверждающих причастность украинского руководства к теракту в "Крокус Сити Холле" Петренко не привела.

По официальной версии, подготовка к теракту "началась за несколько месяцев до его совершения". "Часть фигурантов дела прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Ряд лиц находились на территории РФ и осуществляли поиск средств и орудий для совершения преступления. Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации", – сказала Петренко.



Помимо исполнителей, следствие привлекло к уголовной ответственности людей, которые якобы формировали "широкую сеть пособников". Среди них – Диловар и Аминчон Исломовы, а также их отец Исроил. Глава СК Александр Бастрыкин сразу после нападения докладывал Владимиру Путину, что Исломовы предоставили четырём главным обвиняемым автомобиль и квартиру. Братья Исломовы сами пришли в полицию, когда увидели на кадрах свою машину, которую они продали за несколько дней до теракта. Во время ареста Аминчон Исломов на вопрос судьи, понимает ли он, в чем его обвиняют, ответил, что он невиновен.

Еще один обвиняемый – повар Алишер Касимов, он сдавал квартиру Шамсидину Фаридуни. В деле об атаке на "Крокус" уже есть один осужденный: это житель Твери Салохиддин Ашуров, который фиктивно зарегистрировал у себя дома братьев Исломовых. Ашурова признан виновным, но освобождён от наказания из-за истечения срока давности преступления.