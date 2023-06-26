Начнётся "снизу". Вадим Штепа – о будущем крахе империи

За последний год многие привыкли "жить Украиной". Развязанная Кремлем война против этой страны привлекает повышенное внимание и заставляет внимательно следить за новостями оттуда.

События в собственно российских регионах, если они далеки от войны, словно бы ушли в тень. Иногда кажется, их даже вовсе не существует. Официальные российские медиа тоже сосредоточены на Украине, только со своей пропагандистской точки зрения. О регионах вспоминают лишь по "служебным поводам": насколько активно там проходит мобилизация, какой еще поддержкой этой войны может похвастаться тот или другой губернатор.



На этом фоне необычно прозвучала июньская новость – жители Республики Коми хотят провести референдум о возвращении прямых выборов мэров городов и глав муниципалитетов. Они считают, что назначенные чиновники никогда не будут исполнять волю народа, потому что отчитываются не перед ним, а перед своим начальством. Свободные выборы местной власти жители Коми считают возможностью "противостоять неверному курсу нашей страны". Республиканский избирком одобрил эту заявку. Теперь инициаторы ждут решения Госсовета (парламента Коми). Надо заметить, что политическая ситуация в этой республике выглядит довольно необычной на фоне других регионов. Да, конечно, как и повсюду, губернатор там фактически назначается из Кремля. Владимир Уйба – типичный "варяг", который до своего назначения в 2020 году никогда не бывал в республике.

Если инициатива жителей Коми о возвращении прямых местных выборов состоится, она вызовет "эффект домино"

Но расклад сил в Госсовете Коми можно назвать уникальным. Там очень активна фракция КПРФ, которую возглавляет не входящий в эту партию регионалист и либертарианец Виктор Воробьев. В прошлом году он с парламентской трибуны выступил против вторжения российской армии в Украину, в итоге был оштрафован и объявлен "иноагентом". Особое положение местной КПРФ возникло вследствие известных массовых протестов против строительства мусорного полигона в Шиесе (2018-2020 годы). Тогда региональное отделение этой партии собрало вокруг себя все оппозиционные силы, вне зависимости от идеологических убеждений. Главным лозунгом был протест против московской колониальной политики, как называл строительство этого полигона глава местной КПРФ Олег Михайлов. В конце концов протестующие победили, (что редкость для нынешней России), власти отказались от создания на Севере гигантской свалки.



Конечно, и Михайлов, позднее избранный депутатом Госдумы, и Воробьев – очень нетипичные представители КПРФ. Её московское "политбюро", поддерживающее централистскую и имперскую политику Кремля, может относиться к ним критически и даже с подозрением. Но это прямой результат запрета в России на существование региональных политических партий. Наверняка в своей, республиканской, условно социал-демократической партии, эти политики чувствовали бы себя свободнее и увереннее. И такие региональные партии, несмотря на официальный запрет, могут возникнуть в различных городах "явочным порядком", если местные выборы будут реально возвращены.



По существу, отмена свободных выборов мэров и глав муниципальных районов стала важнейшим инструментом формирования в России "вертикали власти". Выборы губернаторов уже давно стали совершенно формальными. Несмотря на их "возвращение" в 2011 году, они происходят по одной и той же модели: прежний губернатор внезапно подает в отставку "по собственному желанию", Владимир Путин назначает взамен "временно исполняющего обязанности", которого затем "избирают", включив административный и пропагандистский ресурсы. Что же случается, если вдруг побеждает альтернативный, не запрограммированный Кремлем кандидат, наглядно показала ситуация с Сергеем Фургалом.

Отменять прямые выборы мэров Кремль стал практически с "возвращением" формальных губернаторских. Теперь в подавляющем большинстве российских городов не избранные их жителями мэры, а назначенные губернаторами "сити-менеджеры". Номинально они еще могут называться "мэрами", но по существу от волеизъявления горожан уже никак не зависят. В общем, по факту Кремль назначает губернаторов, а губернаторы мэров. Идеальная "вертикаль".



Сегодня выборы мэров остались только в Москве и Петербурге (но это фактически те же назначаемые губернаторы, поскольку эти города считаются "субъектами федерации"), а также в нескольких сибирских и дальневосточных городах – Хабаровске, Якутске, Абакане, Анадыре и Улан-Удэ. До недавнего времени свободными выборами мэра мог гордиться и Новосибирск, но в феврале их отменили. В Екатеринбурге выборы отменили ещё в 2018 году, что вызвало довольно массовые протесты.



21 июня стало известно, что Госсовет Коми, в котором доминирует "Единая Россия", отказался одобрить проведение референдума. Тем не менее, местные общественные деятели наверняка продолжат добиваться воплощения своей инициативы. Более того, депутаты парламента другой республики, Карелии, внесли аналогичный законопроект о возвращении прямых местных выборов. Похоже, мы имеем дело с "эффектом домино". Если так, империя начнет осыпаться "снизу", потому что избранные главы муниципалитетов будут заинтересованы местным развитием, а не войной, которая навязывается из Кремля.

Вадим Штепа – журналист и политолог, главный редактор журнала "Регион.Эксперт"



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