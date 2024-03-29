Над Белгородом сбили 15 ракет – выбиты окна в квартирах

В ночь на 29 марта над Белгородской областью были сбиты 15 ракет, выпущенных украинской армией из ракетной установки "Вампир". Об этом сообщили губернатор региона Вячеслав Гладков и Минобороны России.

По сведениям Гладкова, предварительно, никто не пострадал. В 37 белгородских квартирах выбиты окна. Повреждено также остекление на спортивной арене и в гимназии. Осколками посечены автомобили. В пригороде пострадал один частный дом и один автомобиль.

Кроме того, Гладков рассказал, что из области эвакуированы уже 3,5 тысячи детей и около тысячи взрослых. Больше двух тысяч жителей приграничного Гайворонского округа находятся в пунктах временного размещения на территории региона.