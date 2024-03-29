Россия в очередной раз атаковала объекты энергетики Украины

Российские войска ночью 29 марта атаковали Украину ракетами и беспилотниками. В результате массированного удара повреждены электростанции на западе и в центре Украины, сообщает "Укрэнерго".

В Днепропетровской области введены аварийные отключения света, в Харьковской – почасовые отключения. Другие подробности не приводятся.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что был атакован ряд объектов критической инфраструктуры. В Каменском районе разрушены и повреждены несколько домов в дачном кооперативе. Ранены пять человек, в том числе пятилетняя девочка. Один из раненых — в тяжелом состоянии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что это была очередная массированная атака на энергетическую систему страны, в этот раз были атакованы объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Целью атаки были в том числе объекты генерации электроэнергии, написал он.

Также сообщалось о взрывах в Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Командование Вооруженных сил Польши заявило, что ночью поднимало в воздух военную авиацию в связи с российской ракетной атакой на Украину.

Российские военные сообщения об атаках пока не комментировали.

Министр обороны Украины Рустем Умеров на внеочередном заседании Совета НАТО-Украина в четверг сообщил, что 97 процентов российских ударов по целям на украинской территории приходится по гражданской инфраструктуре, а их суммарная мощность с начала 2024 года превысила девять килотонн.

"Лишь три процента этих российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели", - написал Умеров на своей странице в фейсбуке.

Глава Минобороны Украины также привел данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым "712 из 1804 жертв среди гражданского населения, подтвержденных ООН за последние три месяца, погибли в результате ракетных атак и ударов барражирующими боеприпасами".