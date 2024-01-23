Надеждин собрал 100 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения

Претендент на пост президента России Борис Надеждин собрал 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации в качестве кандидата.

Надеждин баллотируется от партии "Гражданская инициатива", занимает открытую антивоенную позицию и публично выступает против политики Владимира Путина, который собирается стать президентом в пятый раз. Сейчас Надеждину 60 лет, путь в политике он начал в 1990-е годы. В нулевые был депутатом Госдумы от партии "Союз правых сил".

Ранее поддержать выдвижение Надеждина призвали оппозиционные российские политики: Максим Кац, Михаил Ходорковский и сторонники Алексея Навального. После этого у точек сбора подписей за Надеждина в российских и зарубежных городах выстроились очереди.

Надеждин объявил, что сбор подписей продолжается – как минимум до 150 тысяч. Это нужно, чтобы выбрать из них наиболее качественные, чтобы у ЦИК России не было возможности "придраться" и назвать их "неподлинными".

Сбор подписей завершается 31 января. О регистрации кандидатов ЦИК объявит не позднее 10 февраля. Сейчас на пост президента претендуют 11 кандидатов, допущенных до сбора подписей в свою поддержку или выдвинутых парламентскими партиями (таким кандидатам подписи собирать не нужно).