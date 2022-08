Деревья говорят без слов. Артемий Троицкий и аризонская мечта

Хедлайнеры двести тридцать седьмого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – участники американского инструментального дуэта Trees Speak, экспериментирующие с космическими звуками и ритмами. Рок-критик Артемий Троицкий, похоже, открывает для себя и для всех нас новую аризонскую мечту.

Сегодня речь пойдет об американской группе, которую вы, скорее всего, не знаете. Да и я впервые её услышал лишь пару лет тому назад. Это дуэт в составе двух музыкантов по фамилии Диас (судя по всему, не родственников) - Дэмиана и Даниэля. Называется Trees Speak, "Деревья говорят". Они из известного города Тусона, что в ещё более известном штате Аризона, но это, как ни странно, ни о чём не говорит, а скорее может ввести в заблуждение. Дело в том, что Тусон - город старый, традиционный, олицетворение Дикого Запада. Столица стиля desert blues ("пустынный блюз") и место приписки главных представителей этого стиля - прекрасных (и хорошо знакомых слушателям "Музыки на-Свободе") групп Calexico и Giant Sand. Песни кантри тут тоже, разумеется, в почёте, а кантри-дива Линда Ронстадт и вовсе родилась здесь, под развесистыми кактусами. То ли дело соседний Феникс - адский, плоский, как шахматная доска, индустриальный мегаполис. Там были зачаты концептуалисты-экспериментаторы Sun City Girls, электро-готическая Zola Jesus и прочие экстремалы… Тем не менее, наши герои, Trees Speak, хоть и играют категорически неисконную музыку, живут и творят в Тусоне.

Особенность Trees Speak - совершенно нехарактерная для электронного психо-минимализма лаконичность

В шпионских фильмах-триллерах есть одна заезженная мизансцена: залитая солнцем пустыня, пыльная грунтовая дорога, чахлая растительность - и вдруг среди всего этого убогого пейзажа возникает (естественно, засекреченное) футуристическое здание какой-то космической лаборатории. Trees Speak напоминают мне этот образ. Их самого первого альбома (без названия) 2017 года выпуска я не слышал. Вышел он на крошечном местном лейбле Cinedelic и с тех пор не переиздавался. Но затем за "Деревья..." взялись ребята из лондонского Сохо, лейбл Soul Jazz, и релизы посыпались один за другим. В 2020-2022 годах у дуэта Диасов вышло 4 лонг-плея, и со всеми, кроме самого последнего (он до меня ещё не доехал) я вас сейчас познакомлю.

Trees Speak говорят о себе вот так

Итак, группу создал Даниэль Мартин Диас, музыкант и художник, до этого игравший в составе неизвестного мне коллектива Blind Divine. Позже к нему присоединился однофамилец Дэмиан, до того замеченный в известных местных ансамблях Giant Sand и Black Sun Ensemble. Первый безымянный альбом, как пишут, состоял, в основном, из импровизаций и был дурно записан. А вот второй, Ohms (в честь единиц электрического сопротивления), уже даёт представление об устремлениях Trees Speak. Это инструментальная, преимущественно электронная музыка, более всего напоминающая немецкий "краут-рок" начала 1970-х годов. В качестве аналога обычно приводятся мои любимые Can, хотя на самом деле в качестве прототипа гораздо лучше подходят чуть менее известные, но тоже культовые немцы Neu! - заводная, нарочито монотонная музыка с минимальными мелодическими вкраплениями и обилием звуковых эффектов. Kraftwerk и Pink Floyd, кстати, тоже сразу приходят на ум, да и Жан-Мишель Жарр тоже. Удивительная особенность Trees Speak - совершенно нехарактерная для электронного психо-минимализма лаконичность: на "Омах", скажем, 17 треков средней продолжительностью по две-три минуты; "Ведьмина рана" - типичный пример.



Третий альбом, "Теневые формы" - единственный, который традицию суперсжатости нарушает - здесь всего 11 композиций. И этот же альбом обнаруживает ещё одно неожиданное влияние (в нескольких пьесах, в том числе, "Кристальная система"), солирует акустический инструмент, труба. И это уже сильно напоминает работы великого Майлса Дэвиса периода конца 1960-х и начала 1970-х годов. Хотя назвать это джазом язык вряд ли повернётся.



Post-Human (переводить, наверное, не надо) - четвёртый и, пожалуй, самый совершенный альбом Trees Speak. В его основе лежит концепция "пост-человечества», населённого бессмертными искусственными людьми. В музыкальном отношении стиль дуэта слегка сдвинулся от моторной психоделии краут-рока в сторону "космического рока" других популярных "семидесятников" типа Tangerine Dream и Клауса Шульце. Также всё сильнее ощущается настроение киномузыки - в первую очередь саундтреков научно-фантастических фильмов разных периодов. Зыбкая "Палата частот" - хороший образец.



Хотя участники проекта утверждают, что вдохновляют их музыку пустынные космические пейзажи родной Аризоны, технологии и всевозможный футуризм (с некоторым ретро-уклоном) на них явно влияют не меньше. Отсюда и явно навеянные Kraftwerk - и даже с немецкими названиями - компьютерные трюки, и графика русского супрематиста Эль Лисицкого, положенная в основу оформления новейшего альбома с хорошим пост-сталинским названием "Головокружение от неудач" (на нём уже, как пишут, 29 треков). В заключение - Glaserner Mensch, "Человек из стекла".

Плей-лист 237-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Bohren & Der Club Of Gore (Germany). Tief Gesunken, LP Patchouli Blue

2. Lucidvox (Россия). Amok, LP We Are

3. Nipple Nipple (France). Rub Your Nipple, LP Ratapenada

4. Jérôme Sage (France). Fiesta, LP Nouille

5. Kady Diarra (Burkina Faso). Fo’o biare, LP Burkin hakili

6. Trees Speak (USA). Witch Wound, LP Ohms

7. Trees Speak (USA). Crystal System, LP Shadow Forms

8. Trees Speak (USA). Chamber Of Frequencies, LP Post Human

9. Trees Speak (USA). Glaserner Mensch, LP Post Human

10. Song Sung (Ireland/USA). Come To The Water, LP This Ascension Is Ours

11. Bloodshot Bill (Canada). My Heart Cries For You, LP Get Loose Or Get Lost

12. Loma (USA). Blue Rainbow, LP Don’t Shy Away

13. Barringtone (UK). Pet Gazelles, LP Bonanza Plan

14. Stefan Saletti & La Banda Ikona (Italy). Anima del Mundo, LP Mediterraneo Ostinato

