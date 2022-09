Привет с Великих озёр. Артемий Троицкий ищет точный перевод

Хедлайнеры двести сорок первого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, сотрудничающие с независимой фирмой звукозаписи Drag City из города Чикаго. Рок-критик Артемий Троицкий, вообще-то тонкий знаток английского, затрудняется найти точный перевод, однако обнаруживает множество музыкантов, которых на релизах Drag City совершенно не вредно послушать.

Не знаю, как лучше перевести на русский словосочетание Drag City и переводится ли оно вообще. Этот термин определённо не имеет отношения ни к тормозам, ни к тяге, ни к drag queen, любителям/любительницам кросс-дрессинга. У сёрф-дуэта JanN&Dtan был в 1963 году хит под названием Drag City про шумные гонки на чудовищных автомобилях "драгстерах"… Короче, Drag City – это название крупнейшего чикагского независимого рекорд-лейбла, весьма активного с 1990 года.



Чикаго – город непростой судьбы, знавший взлёты и падения. Более всего ассоциируется в остальном мире, во-первых, с мафией, а во-вторых, музыкой. Аль Капоне и прочие легендарные персонажи бандитизма процветали в "Ветреном городе" (Windy City, популярная кличка Чикаго) во времена бутлегерства, в 1920–1930-е годы. Тогда же в сомнительных ресторанах и разухабистых танцзалах начался расцвет чикагской джазовой сцены. Однако пиком музыкального влияния Чикаго стали первые полтора послевоенных десятилетия, когда этот город стоял вровень с Лос-Анджелесом, а может быть, и с Нью-Йорком. Поспособствовала этому потрясающая блюзовая сцена, самая мощная в истории стиля и сформировавшаяся вокруг знаменитого лейбла Chess. Затем Чикаго отошёл в тень, уступив место психоделическому Сан-Франциско, гранджевому Сиэтлу, детройтскому техно…

Ганстеры и мошенники Чикаго. Репортаж газеты Chicago Tribune

Основатели Drag City Дэн Корецки и Дэн Осборн сделали ставку на возникший в начале 1990-х и сразу привлекший к себе внимание меломанских медиа стиль "пост-рок". Музыкальная специфика пост-рока сформулирована довольно расплывчато: это преимущественно инструментальное направление, сочетающее рок-аранжировку с элементами академического минимализма и современной камерной музыки. Из классических ответвлений рока к нему ближе всего, несомненно, немецкий "краут-рок". Помимо экспериментаторов пост-рока, в каталоге обосновалось и много других нонконформистов, включая "шумовиков" Royal Trux, героев инди-рока Pavement, "альтернативный кантри" Silver Jews и даже юную бардессу Джоанну Ньюсом. С тех пор Drag City заняла центральное место не только в Иллинойсе, но и во всём американском озёрном краю.



Познакомлю вас с несколькими наиболее заметными из актуальных релизов Drag City. Начнём с грустной истории: Дэвид Берман, в прошлом лидер Silver Jews, собрал новую группу, назвал её Purple Mountains, выпустил дебютный альбом, собравший восторженные отклики, и через месяц покончил с собой. Удручённые критики сошлись на том, что самоубийство не было спонтанным, поскольку намёки на трагический исход разбросаны по многим песням альбома. В выбранной мной "Маргариты в торговом центре" я их, правда, не заметил.

Purple Mountains с композицией Margaritas At The Mall

Jackie Lynn – это не конкретный человек, а новый проект Хейли Фор, известной более под псевдонимом Circuit des yeux (тоже в каталоге Drag City). Интересная певица и музыкально-поэтическая экстремистка, Хейли здесь скорректировала свой стиль в сторону большей доступности и окружила себя рок-музыкантами и электронщиками. В результате песня "Королева казино", которую я выбрал со второго альбома проекта, стала первым в карьере артистки хитом. Вообще, "Жаклин" – любопытная работа, построенная по принципу "роуд муви", путевых заметок.

Jackie Lynn с композицией Casino Queen

Уроженец Калифорнии, но вечно непоседливый Тай Сигалл – очень заметная фигура на американской альтернативной сцене. Совсем недавно я представлял две группы с его участием – Fuzz и Wasted Shirt. Однако Cигалл играет ещё в полудюжине ансамблей, регулярно выпускает сольные альбомы и продюсирует своих протеже. Стиль, в котором экспериментирует Тай, оформился относительно недавно и чёткого названия пока не имеет. В принципе, это трэшевый гаражный рок-н-ролл, но сильно мутировавший под влиянием психоделики и дешёвой электроники. "Гармонизатор" (что бы это ни значило) – уже 13-й по счёту сольный альбом 35-летнего Сигалла. Только что он успел выпустить ещё один.

Ty Segall с песенкой Whisper

На мой взгляд, самый интересный из свежих релизов Drag City – первый за семь лет (а вообще третий) альбом "2020" трио Magic Markers в составе гитаристки и вокалистки Элизы Амброзио, барабанщика Пита Нолана и басиста Джона Шоу. Проживают музыканты в восточном штате Коннектикут и играют необычную, можно сказать фирменную, закваску из пост-панка и фри-джаза!

Я выбрал трек под названием "Найди свою езду" – и, несомненно, Magic Markers свою езду нашли!

Плей-лист 241-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Tash Sultana (Australia). Crop circles, LP Terra Firma

2. Hoven Droven (Sweden). Evertsberg, LP Trad

3. Dirty Projectors (USA). There I Said It, LP 5eps

4. Tages (Sweden). I Cry, LP Go! The Complete Singles

5. Tages (Sweden). Fantasy Island, LP Go! The Complete Singles

6. Victoria Wing (UK). Moon Turn Tides, LP Private Life

7. Purple Mountains (USA). Margaritas At The Mall, LP Purple Mountains

8. Jackie Lynn (USA). Casino Queen, LP Jacqueline

9. Ty Segall (USA). Whisper, LP Harmonizer

10. Magik Markers (USA). Find You Ride, LP 2020

11. Gabriele Muscolino (Italy). Il bicciere del mare, LP Gabriele Muscolino

12. Lucy & The Rats (UK). Pinch Myself, LP Got Lucky

13. Džambo Aguševi Orchestra (North Macedonia). Old Bazaar Groove, LP Brasses For The Masses

14. Pamela Z (USA). Two Black Rubber Raincoats, LP Echolocation

15. Daniel Haaksman ft. Lavoisier (Germany/Brazil). Como será, LP With Love, From Berlin

