Накануне и после схватки. Ефим Фиштейн – о партийной борьбе

У тех, кто черпает информацию из сомнительных источников, могло сложиться впечатление, что на недавних промежуточных выборах в Конгресс США речь шла главным образом о помощи воюющей Украине. При этом нарратив средств массовой информации был развернут таким образом, чтобы у потребителя новостей выработалось представление: в помощи Украине заинтересованы главным образом демократы, а многие республиканцы, дай им только волю, всякую помощь немедленно прекратят, ибо втайне симпатизируют Владимиру Путину.

Этот миф не соответствовал действительности и имел сугубо прикладную цель – подсобить партийной пропаганде. За доказательствами далеко ходить не надо, не надо даже знать исторический контекст, достаточно посмотреть на резкий поворот темы, который происходит в отношении Белого дома к самой судьбоносной интриге современности. Тонкий знаток сумеет по достоинству оценить тот факт, что в рамках посредничества между Москвой и Киевом челночная дипломатия была доверена помощнику президента по национальной безопасности Джейку Салливану, который, по мнению ряда наблюдателей, сочувствует российской позиции, в то время как государственный секретарь США Энтони Блинкен, сторонник формулы "сначала победа – потом переговоры", был брошен на другие направления американской внешней политики.

Предстоящие годы будут в Соединенных Штатах крайне бурными

В высказываниях чиновников из Белого дома стало больше критики украинской неуступчивости, замелькали давно затёртые фразы о том, что любая война обязательно заканчивается переговорами и что худой мир лучше доброй ссоры. На разных уровнях заговорили о том, что "пряников сладких всегда не хватает на всех", то бишь что высокотехнологичного оружия у США мало, и неизвестно, хватит ли самим на чёрный день. Возникло неловкое чувство, что на Владимира Зеленского оказывается жёсткое давление, и хотя республиканцы на выборах победили, но победили неубедительно, кто-то за кулисами пытается склонить Киев к переговорам с агрессором ещё до военного триумфа. В Украине подобный идейный прессинг могут понять как осуществление тайной стратегии "предотвратить поражение, но и не допустить победы". Как говорится, выборы закончились, забудьте!

Правда, которая всегда проще, заключается в том, что тема российской тупой агрессии и украинской талантливой самозащиты никогда не была ни центральной, ни даже доминировавшей на этих выборах. На кону стоял вопрос о будущем политической системы Соединенных Штатов, и приходится констатировать, что их результат не даёт поводов для оптимизма. Случилось нечто, содержащее в себе значительный разрушительный потенциал, способный ещё долго разлагающе действовать на американскую политику. Выборы закрепили статус лидеров за двумя "мощными старцами", Джозефом Байденом и Дональдом Трампом, в фигурах которых как бы нашли воплощение амбиции двух главных политических сил страны, Демократической и Республиканской партий. Разумеется, политическая дуэль гигантов может и не состояться (и скорее всего, не состоится), но в данный момент оба они – формальные самовыдвиженцы в претенденты на должность главы американского государства.

Президентские выборы состоятся через два года, Байдену, который на днях отметил 80-летие, будет в дни выборов 82. На заслуженную пенсию в случае неожиданной победы он бы вышел в возрасте 86. Смеяться неуместно, в некоторых странах Азии этот возраст для политика считается средним. Тут главной проблемой является не биологический возраст, а физическое и душевное состояние, которое подчас вызывает раздражение: говорить о быстром уме и крепкой памяти Байдена с уверенностью не приходится.

Его соперник на два года младше. Физическое состояние Трампа не в пример лучше, но парадоксально совсем неочевидно, что его здоровое долгожительство сулит США лучшее будущее. Он вообще личность незаурядная, политические кладбища усеяны могилками тех, кто обещал, что Трамп исчезнет из истории и с первых страниц газет через три месяца после неудачных выборов. Трампа легко критиковать, самые близорукие упиваются этой возможностью, не понимая, что это он сам легкомысленно даёт поводы для уничижительного смеха. Как это часто бывает у сильных и сложносоставленных личностей, и у него сильные стороны нередко оказываются заодно и слабыми. Разве редко нарциссизм и самолюбование сопровождают прямолинейность и нацеленность на успех? Разве мало в истории удачливых победителей, самовлюблённых и ненавистных серым и посредственным критикам? Печально, что сосредоточенность Трампа на самом себе зачастую превышают ту меру, когда ещё можно трезво оценивать собственные шансы и воспринимать реальность в её комплексности. Полное понимание действительности невозможно без некоторой душевной широты и способности поставить интересы общества выше собственных выгод, наступить на горло своим мегаломанским грёзам ради будущего любимой родины.

В принципе из этих выборов Республиканская партия вышла менее фрагментированной и разваленной, чем противостоящая ей Демократическая. Избирательная математика отцедила большинство республиканцев, которые считают себя умеренными консерваторами. За стенами законодательных собраний остались те, кто хотел, чтобы будущее было вариантом прошлого. В американской прессе их именовали носорогами, хотя по-русски скорее прозвали бы динозаврами. В любом случае в жизни страны эти деятели, лишившись политической гавани, скорее всего, перестанут играть какую-либо роль. Не оправдались пока и надежды экспертов, которые ожидали возникновения ещё одной партии, которая объединила бы под своими крыльями бывших республиканцев, недовольных Трампом и его сохранившимся авторитетом. Партия в целом вышла из процесса омоложенной, и факт, что признанным лидером в ней остаётся чуть ли не самый старый её член, выглядит как парадокс.

Очень многие, не только среди республиканцев, но и среди беспартийных американцев, видят воплощение идеала политического лидера в губернаторе Флориды Роне Десантисе, энергичном и крайне успешном ученике Дональда Трампа. При нормальных обстоятельствах он моментально стал бы лидером партии и кандидатом в президенты, с хорошими шансами победить. Но обстоятельства не являются нормальными: честолюбивый и неисповедимый Трамп, уже выдвинувший собственную кандидатуру в президенты, такой возможности не даст, он уже де-факто объявил Десантису войну. А внутрипартийный бой всегда чреват распрями, от которых не выигрывает никто, зато проигрывают все.

Ситуация в Демократической партии не менее проблематична. В её среде пока никто не вырос в общепризнанного лидера, на ближнем горизонте нет фигуры, вокруг которой можно было бы сомкнуться, образовав наступательную формацию. Перспектива выдвижения Байдена на выборах маловероятна. При нормальных обстоятельствах место кандидата заняла бы вице-президент Камала Харрис, но, повторюсь, обстоятельства нормальными не являются, а Харрис совсем непопулярна у избирателей. В отличие от республиканцев, которые сплотили свои ряды, Демократическая партия невероятно идейно разобщена, разведена по фракциям, так что расстояние между центристами и прогрессистами порой больше, чем между ними и их республиканскими оппонентами.

Можно дать руку на отсечение за то, что предстоящие годы будут в Соединенных Штатах крайне бурными.

Ефим Фиштейн – международный обозреватель и комментатор



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