Накануне испытаний. Владимир Абаринов – о "партии мира"

Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите "Большой семерки" в Японии увенчалось принятием многословного заявления. Его суть сводится к тому, что Россия должна "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести свои войска со всех захваченных территорий и возместить Украине причиненный ущерб, а страны "Семерки" обещают помогать Киеву "столько, сколько потребуется". Последнее выражение следует понимать не в смысле объема помощи, а в смысле её продолжительности. Что, конечно, находится в некотором противоречии с требованием немедленного вывода российских войск.

Решение Байдена разрешить поставку Украине F-16 не переломит ситуацию кардинально

Очевидно, что за закрытыми дверями в Хиросиме разговор шел гораздо более конкретный. Кажется, все понимают, что летнее наступление ВСУ, сколь бы успешным оно ни было, не положит конец войне. Но никакого реалистического сценария, при котором Россия признает своё поражение, пока не просматривается, и здесь атлантическое единство, которое социологи недаром называют хрупким, может дать трещину. Как показывают опросы, линия водораздела в Европе проходит между позициями "мир любой ценой" и "война до победного конца". Год назад "партия мира" была значительно заметнее "партии войны". Она составляла большинство во всех европейских странах, кроме Польши (из стран Балтии в опросе представлена только Эстония, но и в ней доля сторонников пусть долгой, но победной для Украины войны составляла лишь 16 процентов). Сегодня соотношение изменилось. Сторонников скорейшего прекращения войны на каких угодно условиях по-прежнему больше в Германии, Франции и Италии, но большинство британцев высказываются за справедливый для Украины итог, то есть за возвращение всех захваченных территорий, пусть при этом война и затянется.

Общий баланс теперь на стороне этой точки зрения. Однако маятник может качнуться и в обратную сторону. Надо полагать, в Хиросиме речь шла и об этом. Недаром британский премьер Риши Сунак, вернувшись с "Семерки", заявил в парламенте: "Призывающие к миру должны признать, что прекращение огня – это не справедливый и продолжительный мир... Все конфликты заканчиваются за столом переговоров, но решение будет принимать Украина".

Своя "партия мира" есть и в США, в том числе в администрации Джо Байдена. Американское общественное мнение в целом настроено в пользу Украины, но дьявол в деталях. На вопрос, какой должна быть цель войны, 26 процентов американцев отвечают: восстановление статус-кво, существовавшего до начала вторжения. 18 процентов выступают за освобождение всех территорий, оккупированных Россией, то есть и Донбасса с Крымом. И только 8 процентов считают, что целью войны должно быть поражение или ослабление России. Причем мнения республиканцев и демократов отличаются мало. Президент Байден, которому предстоит новая избирательная кампания, не может не брать в расчет эти настроения. Его главный соперник Дональд Трамп обещает закончить войну в 24 часа. Подробности своего плана он не раскрывает, но ясно, что это будет даже не довоенный статус-кво, а прекращение огня по линии фронта. Этого момента и ждет Владимир Путин.



Решение Байдена разрешить поставку Украине F-16 не переломит ситуацию кардинально, о чём уже заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. "Это имеет смысл, – сказал он, – но в корне ситуацию не изменит". Что касается других видов вооружений, то запасы США по многим видам почти исчерпаны, а расширение производства – процесс долгий и бюрократически сложный. Производители не готовы строить новые заводы, если правительство не гарантирует заказ на много лет вперед. Судя по всему, в ближайшие месяцы Украине предстоят тяжелые испытания.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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