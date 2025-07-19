Наказание за любопытство. Что планирует запретить Госдума?

В скором времени в России может появиться закон, наказывающий за поиск информации в интернете. 17 июля депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий введение штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов. За принятие поправки проголосовали 285 депутатов, против – 19, воздержались – 20. За "умышленный поиск экстремистских материалов" предлагается наказание в виде административного штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей.

Также депутаты хотят запретить рекламировать заблокированные сайты и ввести штраф за рассказ о порядке взаимодействия с силовыми структурами сотрудниками интернет-компаний. За рекламу заблокированных сайтов предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей. Закон запрещает передавать другим людям свои сим-карты от телефонов и пароли и доступы к сайтам (за исключением личного пользования), за это грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. Также Госдума приняла поправку, приравнивающую использование VPN-сервисов при поиске информации к отягчающим обстоятельствам.



На этот законопроект отреагировали негативно даже российские пропагандисты. Инициативу Госдумы раскритиковала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она задаётся вопросом – как в случае принятия этого закона российские пропагандисты должны "расследовать деятельность и клеймить позором" людей и организации, объявленных властями РФ "экстремистами". "Уважаемое государство, подскажите, пжл, а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских фбк, если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки", – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, известная доносами на публичных людей, сетует, что из-за запрета искать экстремистские материалы она больше не сможет "мониторить такой контент и жаловаться на его распространителей". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с поправками, которые готовят депутаты Госдумы, но по ним "нужны более подробные объяснения".

Для чего Госдума принимает этот законопроект, и каковы могут быть его последствия, Радио Свобода рассказал адвокат проекта "Первый отдел" Евгений Смирнов:

Теперь до половины российского населения уже дошла информация, что в интернете нельзя искать экстремистский контент под угрозой штрафа

– Во-первых, у нас очень много норм, которые что-либо запрещают россиянам. Они вводятся не для того, чтобы их применять, а для того, чтобы чертить перед населением пресловутые красные линии. Ставить границы – что можно, а что нельзя. Этот законопроект достаточно громко обсуждался, и теперь до половины российского населения уже дошла информация, что в интернете нельзя искать экстремистский контент под угрозой штрафа. Это такая превентивная мера, которая действует достаточно эффективно. Другая причина, по которой принимается эта норма – дать власти ещё один инструмент для того, чтобы преследовать россиян за несогласие с политической ситуацией в стране.



– Евгений, вы понимаете технологию – как именно власти будут отслеживать тех, кто ищет так называемые экстремистские материалы в интернете?

– Мы знаем, какие есть инструменты у российских властей, а вот как они будут их использовать, покажет только практика. Есть система оперативно-розыскных мероприятий, которая фактически копирует и хранит на протяжении нескольких месяцев весь интернет-трафик. И с помощью этой системы можно получить доступ к части поисковых запросов россиян в интернете. Есть IT- гиганты, которые с радостью предоставляют любую информацию о своих пользователях. Например, если вы пользуетесь "Яндексом", залогинены там под своим именем и осуществляете поиск такой информации, если не сейчас, то позднее сведения об этом будут переданы силовикам. Нельзя исключать случаев, когда они могут получить доступ к телефону, например, во время пересечения границы, либо в каких-то других случаях, и найти там эти поисковые запросы.

– Как вы думаете, что это будут за экстремистские материалы? Новости, книги, музыка?



– Сейчас в реестре Минюста содержится уже более пяти с половиной тысяч наименований экстремистских материалов. Помимо запрета на поиск этих материалов, также запрещено искать любые труды, которые имеют отношение к фашистской Германии и фашистской Италии.



– На этот закон, о котором мы с вами говорим, жалуются даже пропагандисты. Им же, мол, нужны эти экстремистские материалы для работы, чтобы потом клеймить этих самых экстремистов. А вот власть как-то с этим разберется или будут наказывать всех подряд, без разбора?

Мы видим, что с ними ничего не происходит

– Если смотреть на высказывания наших пропагандистов, если смотреть на то, что позволяют себе писать в своих каналах даже высокие государственные чины, вроде Дмитрия Медведева, то это прямое преступление, за которое в России обычных граждан активно сажают. Мы видим, что с ними ничего не происходит. Они зачастую буквально призывают к совершенно фашистским практикам, в их постах, в их словах звучит прямой экстремизм, призывы к терроризму, но никаких уголовных дел не возбуждается. При этом, если обычный гражданин напишет совершенно безобидный пост с критикой действий российских властей, его могут обвинить в оправдании терроризма либо в экстремистской деятельности. Поэтому, я думаю, с этим законом будет всё примерно так же. Как в той поговорке: друзьям всё, врагам - закон.

– Ещё одна небольшая деталь, которая меня поразила, когда я читала новость про принятие этого законопроекта: использование VPN для поиска экстремистской информации будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Как бы вы это прокомментировали с юридической точки зрения?

Под угрозой ответственности по этой норме окажется просто баснословное число россиян

– Комментировать с юридической точки зрения такие законопроекты сложно, потому что они нарушают конституционное право граждан свободно получать и искать информацию, какой бы она ни была. В России нет запрета читать экстремистские материалы. При этом вот этим законом они пытаются запретить их именно искать, а не читать. Если говорить про VPN, то государство, конечно, активно борется с любыми средствами, которые препятствуют цензуре в интернете. В этом законопроекте есть ещё одна норма, которая вводится и может активно применяться против россиян. Это ответственность за передачу телефонного номера другому человеку. За это предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.

Я напомню, что в России огромное количество, я думаю сотни тысяч, а может быть, миллионы телефонов, которые, например, приобретали родители для своего ребенка и отдавали ему сим-карту, а он продолжал им пользоваться. Или покупали телефонные сим-карты для своих пожилых родственников, или для кого-то ещё. И вот сейчас за это вводится штраф, причём не до 5 тысяч рублей, а от 30 до 50 тысяч рублей. И под угрозой ответственности по этой норме окажется просто баснословное число россиян.



–Есть ли где-то в мире аналоги этого закона?

– Честно говоря, с такими репрессивными нормами в других странах я знаком не особо. Такое наверняка есть в авторитарных государствах, вполне возможно, что-то подобное существует в Китае. Мы знаем, что у них есть система рейтинга и полностью закрытый интернет, в котором предусмотрены меры ответственности за поиск или пересылку какого-то запрещенного в Китае контента. То есть за это можно получить блокировку в WeChat. Если это случится, то фактически это равносильно внесению человека в реестр экстремистов-террористов в России. Он лишается доступа практически ко всем банковским услугам. Наверняка что-то подобное есть в Иране и других подобных режимах.



– Чем удивителен и уникален этот закон даже на фоне всего масштабного российского репрессивного законодательства?

– Он уникален тем, что впервые на моей практике криминализуется именно поиск какой-либо информации. Криминализуется именно интерес россиян к чему-либо. Раньше ответственность возникала за распространение каких-то сведений или информации. Когда люди высказывали своё мнение, это признавали пропагандой терроризма, экстремизмом, участием в деятельности нежелательной организации и так далее. А здесь у тех, кто живёт в России, пытаются запретить чувство любопытства. Такое в современной практике происходит впервые. Государство преодолело очередной рубикон бреда и беспредела, – уверен адвокат Евгений Смирнов.