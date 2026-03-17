Нацпроекты под нож. На чем сэкономит российский Минфин

Министерство финансов России обсуждает с отраслевыми министерствами и ведомствами "приоритезацию" бюджетных расходов, которая позволит избежать роста заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов и не приведет к повышению ключевой ставки. Обязательств перед гражданами, расходов на войну и безопасность, а также поддержку семей участников боевых действий эта приоритизация не затронет.

РБК со ссылкой на полученное ими сообщение Минфина пишет о том, финансовое ведомство в настоящий момент ведет обсуждение с отраслевыми министерствами "приоритезации" расходов федерального бюджета. На самом деле речь идет о секвестре - сокращении уже одобренных Государственной думой расходов.

Понадобилось все это, как утверждается, из-за того, что в правительстве прорабатываются предложения по изменению базовой цены на нефть в рамках бюджетного правила. И приоритизация "позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов и не приведет к ужесточению денежно-кредитной политики". В переводе на человеческий язык, дыра в бюджете вышла далеко за предполагаемые рамки, на нефтяные доходы надежд никаких, а попытка увеличить доходы за счет повышения налогов не увенчалась успехом. А раз не получается увеличить доходы, приходится резать расходы, чтобы не наращивать бесконтрольно госдолг и не давать Банку России повод перейти от серии снижения ключевой ставки к ее повышению.

У РБК документ, в котором сотрудники пресс-службы Минфина проявили завидное мастерство формулировок, появился не на пустом месте. Это был ответ на запрос, который журналисты направили после публикации агентством Рейтер информации о готовящемся сокращении на 10% расходов, которые не относятся с оборонным или "защищенным". К последним относится и выполнение социальных обязательств государства. Если вычесть то, что Минфин обещал не трогать, остается не так много. Первыми кандидатами на секвестр будут инфраструктурные и национальные проекты. Со строительством и ремонтом дорог, освоением бескрайних неосвоенных просторов, технологическим лидерством и даже суверенитетом, по всей видимости, придется повременить. С импортозамещением, стимулирование которого и без того урезали, когда верстали нынешний бюджет, – тоже.

Окончательная сумма, на которую "похудеет" расходная часть федерального бюджета, станет понятна после того, как правительство окончательно определится с новой среднегодовой ценой на нефть. Которая станет и ценой отсечения в бюджетном правиле. Чем она будет ниже, тем сильнее придется резать расходы. Пока разброс, который называют источники, велик – от 45 до 55 долларов за баррель.

А теперь об эффектах. Уже по итогам 2025 года в российской экономике зафиксировано самое масштабное сокращение инвестиций за последние 10 лет. Дополнительное сокращение государственных инвестиционных программ ставит под вопрос возврат к экономическому росту. В условиях, когда (по крайней мере статистически) экономика не падает, без дополнительных инвестиций даже о восстановительном росте говорить не приходится.

При этом государство в последние 2 года стало в России ключевым инвестором. Даже если опустить вопрос об инвестиционном климате, улучшению которого явно не способствует продолжающийся передел собственности и пересмотр итогов приватизации 90-х, рассчитывать на частные инвестиции бессмысленно. Во-первых, потому, что пока инвестировать экономически нецелесообразно: рентабельность в большинстве отраслей остается ниже доходности банковских депозитов. Так что проще положить деньги в банк под проценты, чем нести многочисленные риски, вкладываясь в бизнес. Во-вторых, платежеспособный спрос продолжает сокращаться, а это не лучший фон для организации нового производства или расширения существующего. В-третьих, рекордный по длительности период жесткой денежно-кредитной политики не прошел даром для российских предприятий – потенциальных инвесторов. Они перегружены долгами, обслуживание которых съедает большую часть прибыли у тех, у кого она осталась (а таких все меньше).

Один из главных аргументов Минфина в том, что сокращение бюджетных расходов необходимо, чтобы дать возможность Банку России продолжать снижение ставки. Но проблема в том, что именно те статьи, которые сильнее всего разгоняют инфляцию, обещают не трогать. Под нож пойдет то, что создает какой-никакой спрос со стороны государства в гражданских отраслях. Отказ от финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов станет дополнительным ударом по строительной отрасли, производству стройматериалов, металлургам, производителям оборудования и строительной техники. Для них для всех "плановое охлаждение" продолжится. Предприятия этих отраслей и работники, занятые на этих предприятиях едва ли смогут платить налоги даже в нынешнем объеме. А это значит, что нынешняя "приоритезация" в текущем году может оказаться не последней. Это может быть продолжением традиции, как в прошлом году, дважды за год переписывать федеральный бюджет – весной и осенью.