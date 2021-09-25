В Афганистане талибы публично казнили несколько человек 

Участники движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) публично казнили несколько человек. Четыре трупа были повешены на главной площади в городе Герат на западе Афганистана, ещё три талибы увезли для демонстрации в другие части города, сообщает очевидец в интервью AP.
По словам местного чиновника, эти люди были убиты в перестрелке после того, как якобы похитили афганского бизнесмена и его сына. По информации других изданий, один из похищенных был боевиком "Талибана".
"Мы повесили их трупы на площадях Герата, чтобы никто больше не решился на такое преступление", – сказал чиновник.
На видео, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть окровавленное тело мужчины, обернутое в цепи и подвешенное на подъемном кране на главной площади Герата.
- Один из основателей движения "Талибан" и сторонник сурового толкования исламского права Мулла Норуддин Тураби заявил на этой неделе, что талибы планируют возобновить публичные казни, в том числе отсечение конечностей за воровство.
- "Талибан" заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.
- "Талибан" владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. В этот период за преступления наказывали публичными порками, забиванием камнями до смерти и отрубанием конечностей.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.