Нападавшие открыли стрельбу на КПП между Иерусалимом и Вифлеемом

На контрольно-пропускном пункте между Иерусалимом и Вифлеемом, на западном берегу Иордана, в четверг открыли стрельбу, предположительно, трое палестинских нападавших.

В результате атаки ранения получили шесть человек, сообщили израильские экстренные службы. Нападавшие были нейтрализованы ответным огнём сил безопасности, говорится в сообщении израильской полиции. По её сведениям, стрелявшие подъехали к КПП на машине.

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжёлое. Кто именно был ранен, не уточняется, пишет Reuters. Комментариев со стороны палестинских официальных лиц пока нет.