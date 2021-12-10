Напавшему на школу в Казани предъявлено окончательное обвинение

Центральный аппарат Следственного комитета России предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, устроившему в мае этого года стрельбу в гимназии №175 в Казани. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Галявиеву предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом, в изготовлении и хранении взрывчатки, а также в повреждении имущества. Потерпевшими по данному делу проходят более 600 человек.

Ведомство сообщает, что Галявиев признал свою вину в полном объёме и раскаялся. По версии следствия, причиной его поступка стало "стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".

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В ноябре Галявиев был признан вменяемым после проведения второй психолого-психиатрической экспертизы. Теперь он может быть привлечён к уголовной ответственности На основании первой экспертизы, которая проводилась в июле, Галявиев был признан невменяемым в момент совершения преступления.

После признания вменяемым, Галявиев подписал отказ от нанятых для него адвокатов. Теперь его будет защищать адвокат по назначению. Юристы Галявиева предполагают, что такое решение он мог принять "не совсем добровольно".