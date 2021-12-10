Напавшему на школу в Казани предъявлено окончательное обвинение

Центральный аппарат Следственного комитета России предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, устроившему в мае этого года стрельбу в гимназии №175 в Казани. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Галявиеву предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом, в изготовлении и хранении взрывчатки, а также в повреждении имущества. Потерпевшими по данному делу проходят более 600 человек.
Ведомство сообщает, что Галявиев признал свою вину в полном объёме и раскаялся. По версии следствия, причиной его поступка стало "стремление подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".
В ноябре Галявиев был признан вменяемым после проведения второй психолого-психиатрической экспертизы. Теперь он может быть привлечён к уголовной ответственности На основании первой экспертизы, которая проводилась в июле, Галявиев был признан невменяемым в момент совершения преступления.
После признания вменяемым, Галявиев подписал отказ от нанятых для него адвокатов. Теперь его будет защищать адвокат по назначению. Юристы Галявиева предполагают, что такое решение он мог принять "не совсем добровольно".
- Утром 11 мая бывший ученик казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев, вооружённый легально приобретённым охотничьим ружьём, зашёл в школьное здание и открыл стрельбу. Погибли девять человек – семь учеников и два преподавателя, более тридцати человек пострадали. Галявиев сдался полиции. На первом допросе он заявил, что некоторое время назад понял, что является Богом, и "начал ненавидеть всех". Галявиеву предъявили обвинение по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение. Суд арестовал его. Во время судебного заседания Галявиев заявил, что "абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий", тяжёлыми заболеваниями не страдает и не возражает против своего заключения.
- В Следственном комитете подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в 2020 году Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Кроме того, по данным СМИ, Галявиев стоит на учёте как склонный к суициду.
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