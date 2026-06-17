"Напоминает Шарли Эбдо". Убийство Семена Скрепецкого

В понедельник в Польше в приграничном городе Бяла-Подляска был убит несколькими выстрелами в упор российский художник-акционист Семен Скрепецкий. Он был известен жесткими сатирическими рисунками, в которых высмеивал всех подряд – от Владимира Путина и Рамзана Кадырова до Владимира Зеленского и Алексея Навального.

Скрепецкий (настоящее имя – Роберт Кузовков) рисовал карикатуры и на российских оппозиционеров, в том числе Алексея Навального, а также на руководство Украины, включая Владимира Зеленского. Недавно украинские активисты разместили его данные на сайте "Миротворец", обвинив "в поддержке российского нарратива о войне". Среди последних акций Скрепецкого – показ 6 мая одной из своих картин посетителям венецианской биеннале и акция в День России 12 июня в Берлине, во время которой он ходил у Бранденбургских ворот и посольства РФ с иконой Сталина и Путина вместо девы Марии и младенца Иисуса и торчащим из штанов как хвост, волочащимся по земле российском флагом.

Оба нападавших были задержаны польской полицией, по неофициальным данным это граждане Беларуси. Его семью взяли под охрану, а спецслужбы Польши собирают информацию об угрозах художнику. Об этом написала в телеграме жена убитого.

Рисунки и акции Скрепецкого были по-настоящему оскорбительными для тех, кого он высмеивал, и даже после убийства художника этот факт продолжают обсуждать в соцсетях – хотя больше всего комментаторов, кажется, пугает то, с какой легкостью организаторы преступления смогли устроить посреди белого дня в стране ЕС фактически публичную казнь неугодного им человека, причем не являющегося ни бывшим полковником ГРУ, как Сергей Скрипаль, ни чеченским полевым командиром, как Зелимхан Хангошвили.

Мат заменен на звездочки редакцией, некоторые посты сокращены.

Alexander Lanin

Убит Семён Скрепецкий - сумасшедше отважный дядька. Я подозреваю, что х*йло тут ни при чём, скорее заказ от Кадырова. Всё это напоминает Шарли Эбдо - в нашем глобальном мире смертельно опасно смеяться над убийцами и дикарями. RIP.

Денис Михайлов

Семён Скрепецкий убит в Польше из огнестрельного оружия. Он был художником, рисовавшим карикатуры на темы, связанные с российской политикой. В целом, он был человеком непростым, как и многие творческие люди. И вот его убили в Польше выстрелом из огнестрельного оружия. Берусь предположить, что это было сделано именно по мотивам политической неприязни.

Это большой удар и вызов для всей системы польской безопасности. Надеюсь, будут приняты соответствующие меры, а расследование не ограничится лишь поиском заказчиков и исполнителей. Известно, что в Польше уже существует устойчивая сеть российских агентов и аффилированных с ними лиц.

Я открыто заявляю и призываю польские власти произвести задержания всех, кто ранее находился в зоне подозрения. Черта уже давно пройдена.

Павел Шехтман

Скрепецкий покойный пострадал, думаю, за свою Кадыриану, и особенно за серию про любовь Кадырова к животным (конкретно к ишакам).

Он был довольно безобидный тролль

В остальном он был довольно безобидный тролль.

Под конец жизни принялся троллить украинцев, за что попал в Миротворец.

Katia Margolis

Семен Скрепецкий. Из нашей переписки в процессе подготовки акции на Биеннале:

"Я против х*йла, против империи и за распад россии. Вы три года, а я 30 лет против империи.

Я и терпеть не могу навальнят и всю московскую оппозицию именно из-за их имперских взглядов. Потому что их устраивает устройство россии. Даже если вместо путина посадить на трон Юльку навальную, для народов россии ни чего не изменится.

У меня двоюродный брат поехал заробатывать деньги, убивать украинцев и его убили. Никто его не заставлял. Он был лодырь и алкаш. Просто поехал заработать.

Я очень во многом разделяю ваши взгляды, но отличаюсь от вас тем, что я всю жизнь жил в этом русском мире, на самом социальном дне. Не то что я на дне, а дно — это именно та самая российская глубинка, где живёт простой русский, алтайский, башкирский человек.

Я с ними совместно работал, рыбачил, общался и т.д. То есть я этот русский мир знаю изнутри. У меня на протяжении многих лет даже сортир был на улице а вода в колодце за 200 метров от дома.

Я этот русский мир знаю изнутри

Проблема интеллигентов в том, что они не видели своими глазами этот сраный русский мир и много придумывают. А я прошел социальное дно. Жил среди уголовников, наркоманов и вечных сидельцев. Поэтому знаю этот мир, его мышления и желания. Я книгу написал Россия 2028. Она поднимает эти вопросы.

(…) я жизнь начал прям в социальном дне, среди панков. Даже в тюрьме почти год сидел. Потом повзрослел, познакомился с девушкой которую полюбил, у нас появился ребенок и мне пришлось брать на себя ответственность, так как я осознал что этот ребенок в этом враждебном мире больше ни кому кроме меня не нужен.

И пришлось вливаться в социум пролетариата. И вот там я уже открыл для себя русский мир. Грызня в банке пауков, ненависть, зависть, стукачество, пьянство, воровство и т.д.

Я в Польше. С 2021 года. Вывез всю семью. У меня 5 детей. Я сломал систему. Поднял многодетную семью и вывез в Европу. Просто в 21 году мне пришло осознание что нужно срочно спасать детей, раз наплодил. Никто кроме меня из не спасёт. Я собрался и свалил.

Сам бы я не поехал. Я не боюсь тюрьмы. Отсидел бы без проблем. Я резчик и татуировщик. Где бы я не жил, на сыр с колбасой заработаю. Старшей дочери 24. Младшей 17. Четыре дочери и сын.

Мои картины хоть и выглядят как примитивные карикатуры, но в них всегда заложен глубокий смысл, много отсылок и т д. У меня нет картин без смысла и перед тем как создать образ, я должен разобраться в вопросе и провести параллели. На счёт уничтожения народов я думал. Была мысль изобразить современную интерпретацию Сатурн пожирает детей. Но коренные народы х*йлу не дети, поэтому отпадает….»

Я собрала несколько реплик из нашей переписки в этот единый текст. Из него понятно, кем был Семен, насколько это сильный самостоятельно мыслящий и смелый человек и каковы его взгляды на момент нашей переписки (весна 2026).

Считаю нужным это процитировать, потому что вижу, уже начались спекуляции и пляски на костях убитого только вчера человека.

Это то, что я ненавижу всем сердцем.

Повторю, мы не были близко знакомы с Семеном, и мне точно не была близка его эстетика и его миропонимание, но этого и не требовалось. Думаю, я не раскрою ничего личного , если скажу, что в процессе работы мы сильно спорили и мне не нравился его нажим и многие высказывания.

Лично мы познакомились лишь месяц назад в Венеции (на акцию он приехал самостоятельно, за свой счет- ему было принципиально участвовать лично), а за месяц до этого мы начали переписываться во время подготовки деколониальной арт-акции на Биеннале, которая стала и акцией протеста против российского павильона.

Потом был ещё марш Биеннале несогласных вместе с партией Europa Radicale и с украинскими диаспорами на день Европы 9 мая.

Семен был и там с нами и вел трансляцию. Мы хорошо пообщались лично. Были видео и фотографии.

После этого мне стали писать, знаю ли я его высказывания и прочие подробности. Я их не знала. Там было, мягко говоря, разное. Но больше мы и не общались.

И все же нужно честно признать масштаб. И тот факт, что именно он стал мишенью. Такой, каким он был— врагом империи и русского мира.

Он вышел из народа. И знал его.

Если перефразировать Григория Сковороду:

Русский мир ловил его, но не поймал.

А остальное можете судить и обсудить сами.

Человека уже убили.

Они убивают художников.

Они бомбят церкви.

Они целятся в музеи.

Это все звенья одной цепи.

Одной цепи несвободы, которой невыносимо рядом ничто живое и свободное. Есть ли что-то свободнее, чем искусство? Любое.

Культурный фронт один из главных.

Масс-культура тоже. Они сами это признают в своих методичках, на своих экономически форумах и главное—своими действиями.

Они боятся и потому убивают.

Они проиграют, но живых людей не вернуть.

Светлая память

Aljoscha Samjatin

Художников упыри, кажется, до сих пор не убивали. Скрепецкий убит после перформанса 12 июня в "день независимости России" возле российского посольства в Берлине.

Carina Cockrell-Ferre

Он отважно рисовал совершенно бескомпромиссные карикатуры, в которых высмеивал путинскую власть. Он сообщал, что ему угрожают "российские патриоты", особенно после акции на Венецианской биеннале, но 12 июня художник Скрепецкий все-таки провел акцию у посольства РФ в Берлине, выбросив российский флаг в мусорный бак. После этого художник гулял возле посольства с "иконой", изображающей Сталина с младенцем Путиным на руках.

И вот.

Сегодня утром ЕГО ЗАСТРЕЛИЛИ в Польше, на парковке.

Художнику было 44 года... Это явная попытка запугать всех уехавших критиков власти. Вот что означает это заказное убийство.

Светлая память отважному художнику...

Evgeny Fedorov

После февральского концерта в Варшаве ко мне подошел Скрепецкий и подарил разрисованную утром футболку.

"Прости, говорит, немного мокрая, я в ней плясал весь концерт. Потом продашь, когда меня замочат и купишь себе квартиру".

Не буду я ничего продавать.

Лион Левинсон

Убит Скрепецкий - харизматичный и сильный художник, который рисовал ироничные провокационные, часто откровенно порнографического содержания картины-карикатуры на... всех. На Путина, на Навального, на Кадырова, на украинцев (за что был занесён в черный список "Миротворца") и тд и тп.

Разумеется, я не оправдываю убийство.

И вместе с тем мне очень не нравится, когда люди искусства считают себя свободными просто от любых правил, что они в праве оскорблять кого угодно и как угодно.

Его путь - не наш путь

Скрепецкий был харизматичным человеком и сильным художником и жертвы его художеств в основном мне самому не нравятся.

Но его путь - не наш путь.

Мир праху R.I.P

Toto Neto

Скрепецкий, говорите? Да, он рисовал отличные карикатуры на путлера и кадыркина, но он был полон ненависти к Украине. И произошло это спустя 2 года после начала войны.

Про русских и украинцев он говорил, цитата: "мыши один народ".

Он выступал за прекращение гуманитарной помощи для Украины и за закрытие коридора через Польшу.

То, что его убили, это совсем неправильно, но и печали особой нет.

Иногда люди сами умеют испортить себе некролог.

Константин Бандуровский

Семён Скрепецкий превратил себя в картинную галерею, нося на себе картины, как человек-сэндвич. А саму свою жизнь он превратил в перформанс и старался втянуть в это и других. Например, пойти на гей-парад в лаптях и с иконой, ожидая крайне негативной реакции. Он всех бесил, и поклонников Навального, и составителей списка миротворца.

В его последнем перформансе должны были участвовать немецкие полицейские Похожее условие для перформансов – участие представителей власти – ставит себе художник Петр Павленский: поскольку в Германии запрещено осквернять флаг (даже российский), этот флаг должны были отбирать стражи порядка. Правда, он просчитался, надеясь на суровость немецких законов, — акцию пришлось доводить до конца самому.

А то, что случилось недавно, — это своего рода суперрадикальный перформанс, если всё ещё можно использовать это слово. Хотя, наверное, это нужно назвать иначе — перформанс, который заканчивается вместе с жизнью артиста. Интересно, есть ли ещё подобные случаи? Вспоминаются Рудольф Шварцкоглер, Крис Бурден, Бас Ян Адер, но там все не настолько радикально. У него это хроника объявленного убийства, со скриншотами в качестве пруфа.

Вспоминаются Рудольф Шварцкоглер, Крис Бурден, Бас Ян Адер

Вот его работа в несколько ином духе и под другой маской, подписанная именем Роберт Бурдай. Но она ещё более жуткая, чем те работы, которые вирусились в сетях.

Идиллический пейзаж с явно украинскими мотивами, а наверху — жуткий бог Świętowit с рогом изобилия, из которого льётся солнечный свет. И это не сатира, не гипербола, не гротеск или ещё какой-нибудь штамп, при помощи которых можно защититься от его известных произведений.

Niki Eta

Убийство было больше похоже на казнь: убийца подошёл к Семену вплотную и выстрелил несколько раз.

Подозреваемого скрутили около дипмиссии Беларуси, куда он направлялся после совершенного преступления.

Думаю, случившееся не удивляет тех, кто знал работы Семена. Его картины были на грани и чуть-чуть за гранью фола. И можно по его картинам пересчитать тех, кто желал ему смерти.

Наверное, неправильно сравнивать его работы и ситуацию с тем, что в свое время произошло с Шарли Эбдо, но аналогия поневоле напрашивается.

И еще я втайне надеюсь, что случившееся можно будет через некоторое время сравнить с другим "преступлением", когда "стреляли" в одного там Старшину запаса. И все это окажется постановой, а Семен жив.