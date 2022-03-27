Народ и Пушкин. Сергей Константинов – о русской несвободе

Снова много говорится о Путине и о народе. О том, что Путин – самый большой популист и в то же время лучше всех выражает чаяния народа (а это, казалось бы, уже не так плохо, как популист), а народ зомбирован телевизором, и если бы не телевизор, то россияне-де не поддерживали бы президента. Сразу вопрос: почему вы думаете, что и телевизор не выражает желаний народа? Дерьмо ведрами с телестудии уже приносили, разве что не выливали на головы некоторых экспертов, предназначенных на ток-шоу для битья и унижения. Думаете, народу это не в кайф? А я слышу по разговорам, что большинству так очень даже хотелось бы.

Так вот, вроде тогда никто и не виноват: Путин просто популист, а народ просто зомбирован. И где яйцо, где курица – и не разобраться. Так и будем жить, сотрясать воздух словесами, благо пока в интернете интервью можно давать, называть войну той самой операцией, боженька прости. Ещё один пример – Виктор Шендерович, недавно он покинул Россию, а теперь в интервью украинской журналистке, знаете, даже пытается не давать родину в обиду, правда, своеобразным образом. Мол, не все в РФ плохие, ведь были у нас, он говорит, и Николай Лобачевский, и Владимир Вернадский, и Андрей Сахаров. Но, послушайте, ведь у нас был – и есть! – Александр Пушкин.

Пушкин жил при царском режиме, в самодержавной России. Перечитайте, как разбирали по строчкам его стихи, как его гнобили, как травили разные мединские тех времен. Но разве мединские – не народ, разве их не большинство? В книге "Жизнь Пушкин, рассказанная им самим и его современниками" есть разбор "Евгения Онегина", и речь в книге идёт не о политических стихах, а о том, как они ненавидели и не хотели принимать, например, строки "задумав плыть по лону вод..." (2-й том, стр. 240: "Неверно также выражение: плыть по лону, лоно означает глубину, недро". Там же: "Не уплывешь далеко на красных лапах". Разве это не свобода, писать так вопреки тем "душнилам"). Были обруганы те строки, которые мы считаем гениальными. А Пушкин ведь тоже мечтал, что Россия будет свободной, но не сбылось!

Не могу согласиться с тем, что Россия будет свободной. Не с лозунгом Алексея Навального не соглашусь (это замечательный лозунг для политической борьбы), но с аналогичным утверждением Шендеровича в упомянутом интервью. В России до сих пор выстраивается сословное общество, присутствует согласие с тем, что не все равны, но не в смысле способностей, навыков, опыта, а именно что некоторым позволено больше и требуется им больше. Вы скажете, что рабская психология появилась после монголов? Пускай, но она же никуда не делась! И откуда вы знаете, что было до них? Что там, республика была демократическая? Кто был кумиром в России времён юного Пушкина? Наполеон, император и захватчик. Долго после поражения его походов Россия была относительно свободной? Нет. Долго она была самой свободной страной с начала до конца 20-х годов прошлого века? Нет. Долго продлилась свобода Горбачева-Ельцина? И десяти лет не наберется, пожалуй.

Деньги в дом хороши любой ценой. В том числе поэтому родители спокойно относятся к отправке своих детей воевать в Украину. Не хотелось бы даже думать, что со срочниками происходит, но контрактники ведь имеют неплохие деньги, а в случае, увы, самого плохого исхода родственники получают неплохой бонус. И вообще, если у тебя машина во дворе многоквартирного дома стоит, то ты можешь с утра завести свой вонючий дизель и отравить всё вокруг. Потому что если я смог машину купить, то имею права и на то, чтобы её завести. Если кто-то купит ещё больший и более вонючий дизель – то, что ж, пусть гудит, хозяин– барин.

Способностей к самоорганизации, к самоуправлению общества – ноль. Когда появились так называемые управляющие компании для сбора платы за жилкомуслуги и выполнение мелкого ремонта домов, то они в глазах, так сказать, собственников квартир немедленно стали хозяевами над ними. Вдумайтесь, да? Они собственники, "управляйки" живут на их деньги, но ментально являются хозяевами в доме и управляют не только деньгами, но и самими собственниками.

Это самый частый тост у русских: "Чтобы у нас все было и за это нам ничего не было"

Потребности в самостоятельном мышлении нет. Вот тут-то главенствует телевизор, конечно. Читаем программное заявление нашего местного единоросса в местной же газете о поддержке, конечно же, "военной спецоперации". Понимаете, как эти шаманы делают. Язык у них не поворачивается сказать "войной", а так можно. И вот он рассказывает, что "на Украине процветает нацизм". Ну что тут скажешь? Выступающий в газете человек достаточно тёмный, нигде особо не был, в Украине точно, тем более после 2014 года для большинства россиян это закрытая территория, где, как они верят, если скажешь слово на русском языке, то убьют, ограбят, изнасилуют и т.д. Это я вполне серьезно. Смотрите, кстати, первое, за что они взялись, – сухопутный коридор в Крым. И даже уже кто-то из крымских путинских наместников огласил радостную весть, что россияне теперь могут попадать в Крым по суше. Но, возьми тебя через коромысло, а все сто хотя бы последних лет не могли? Даже если где-то на самой глубине душонки появились бы у него сомнения – ведь всё-таки "братский народ" был, то всё равно в данном случае подлость для него будет верней, так как за неё похвалят или как минимум ничего за неё не будет. А это самый частый тост у русских: "Чтобы у нас все было и за это нам ничего не было".

Организованный Михаилом Ходорковским, Гарри Каспаровым и другими замечательными людьми "Антивоенный комитет" придаёт нам сил, дарит надежду и просто является глотком свежего воздуха. Но удастся ли этой партии в случае прихода к власти в такой России совершить переворот и новую перестройку в каждом россиянине – ведь Украина защищает себя и ей не нужно будет захватывать Кремль с Путиным? Украинцам не нужна эта война, и очистительного для русских душ похода ни они, ни кто-то другой предпринимать не будут. Поэтому я считаю, что история и здесь не сделает исключения: как Римская империя в конце концов превратилась в Италию, так и русская империя рано или поздно предстанет небольшой московской или другой на европейской части континента страну. Русская империя не будет свободной, то есть демократией в современном понимании. Да, России надо жить долго, но так долго, чтобы дождаться этого, скорее всего, жить никому из нас не дано.

Сергей Константинов – блогер, Псковская область



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