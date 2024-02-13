Нарушил ли Путин конвенцию? Битва Украины и России в суде ООН

В начале февраля Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины против России о злоупотреблении и неправомерном использовании конвенции о предотвращении геноцида в качестве оправдания военной агрессии в 2022 году. Власти Украины добивались этого решения с начала полномасштабного российского вторжения. Обе стороны вскоре объявили о победе – министерства иностранных дел и России, и Украины опубликовали заявления, трактующие решение суда в свою пользу. Кто же выиграл от промежуточного результата этого процесса и что ждать от него в будущем?

Битва за “геноцид”

Украина подала иск против России в Международный суд ООН через несколько дней после начала полномасштабного вторжения, 26 февраля 2022 года. Суд ООН рассматривает нарушения странами-членами подписанных ими в рамках организации резолюций и международных соглашений. К ним относится и Конвенция о предупреждении преступления геноцида, ратифицированная ООН в 1951 году. Правительства Украины и России подписали эту конвенцию. В данном случае Киев хочет доказать, что под предлогом предотвращения якобы имевшего место геноцида на востоке Украины Россия вторглась в соседнюю страну и, по сути, сама нарушила эту конвенцию.

Заявления о якобы царящем на востоке Украины геноциде, который побудил Россию начать “специальную военную операцию”, как в Москве официально называют вторжение в Украину, звучали из уст многих российских высокопоставленных политиков и чиновников, в частности, Сергея Лаврова и Александра Бастрыкина. А Владимир Путин прямо заявил, что “СВО” проходит в соответствии с международным правом и уставом ООН. “Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида”, – заявил Путин вскоре после вторжения. Он не сослался на конкретный документ, однако, вероятнее всего, речь идет именно о конвенции ООН о предупреждении геноцида.

О необходимости дать четкую юридическую оценку событиям и пресечь дальнейшее использование понятия “геноцид” как предлога для агрессии заявил президент Украины Владимир Зеленский. “Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии”, – написал Зеленский в соцсети X.

В заявлении, поданном в суд ООН представителями Украины, говорится, что Россия “перевернула конвенцию о предупреждении геноцида с ног на голову, использовав лживые обвинения в геноциде для оправдания вторжения”. Украинская сторона также резюмировала, что международное сообщество и ряд правозащитных организаций не нашли признаков геноцида со стороны украинских властей по отношению к жителям восточных регионов Украины. “Нет никаких фактологических обоснований якобы царящего в Луганской и Донецкой областях геноцида, о которых говорит Россия”, – отмечается в заявлении.

Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии

Киев потребовал от суда постановить, что Украина не совершала актов геноцида в Луганской и Донецкой областях, а также признать ряд действий самой России, основанных на данном обвинении, незаконными. К ним относится, например, признание независимости так называемых Луганской и Донецкой народных республик, последовавшее накануне вторжения в Украину в 2022 году, и само это вторжение.

Рассмотрение дела затянулось из-за возражений и встречных обвинений, выдвинутых Россией. В возражении, поданном в суд ООН в ответ на иск Украины, Александр Шульгин, представляющий интересы России в суде, заявил, что геноцид – обширное понятие, использование которого не обязательно является отсылкой к конвенциям ООН. Он также отметил, что заявления российских властей о якобы происходившем на востоке Украины геноциде “не представляют позицию страны на международном уровне” и “вырваны из контекста”. Россия, в свою очередь, потребовала от суда ООН отклонить заявления украинской стороны.

2 февраля суд вынес промежуточное решение о том, что готов начать процесс по некоторым обвинениям, выдвинутым Украиной. Требования этой страны рассмотреть ее непричастность к якобы геноциду в Донецкой и Луганской областях будут рассмотрены в ходе дальнейшего следствия. Однако суд отказался дать ход требованиям Украины о признании незаконным российского вторжения 2022 года, осуществленного под предлогом защиты населения Донбасса от геноцида. Согласно суду, оценка данного вопроса “не входит в его юрисдикцию”. По мнению старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Эндрю Дворкина, суд не смог удовлетворить эти требования, поскольку признание России виновной в развязывании войны выходит за рамки рассмотрения дела о конвенции о геноциде.

Кто победил?

Внешнеполитические ведомства обеих стран вскоре после оглашения решения выпустили победоносные пресс-релизы. “Суд отверг почти все возражения российской стороны, приняв решение о том, что дело Украины будет рассматриваться дальше”, – заявили в МИД Украины. Российские же дипломаты подчеркнули, что, по их мнению, Москва одержала в суде полную победу. “Уже на этой предварительной стадии состряпанное Украиной дело развалилось: все украинские заявления о том, что Россия якобы нарушила Конвенцию (о предотвращении геноцида – РС), «злоупотребив» ею для оправдания начала СВО, были полностью отвергнуты Судом”, – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Определить однозначного победителя, исходя из предварительного решения суда, непросто. С одной стороны, cуд ООН будет рассматривать дело Украины против России в целом, с другой – не получится доказать связь российского вторжения с голословными обвинениями в геноциде.

Мнения экспертов на этот счет также расходятся. Правовед из Таллиннского университета (Эстония) Александр Попов считает, что отказ суда рассматривать ответственность России за фальшивые обвинения в геноциде и последующее вторжение – не совсем удачный исход для Украины. “Суд оказал Украине медвежью услугу, поставив во главу процесса рассмотрение вопроса о якобы совершении украинскими властями геноцида в восточной Украине. Суд как бы намекает Украине: “Вы говорите, что не совершали этого? Теперь вам придется это доказать”. А Россия будет сидеть и наблюдать, как Украина доказывает свою невиновность”, – сказал Попов в интервью Радио Свобода.

Эндрю Дворкин также полагает, что “Россия, вероятно, должна быть более довольна решением суда, чем Украина”. По мнению Дворкина, Украине было важно не только доказать отсутствие геноцида – этот вопрос далее будет рассматривать суд, – но и признать Россию виновной в развязывании войны под предлогом защиты от выдуманного геноцида.

Более положительно оценивает исход дела профессор Женевской академии международного гуманитарного права Джованни Диштефано. По его мнению, cуд изначально не мог удовлетворить требование признать Россию ответственной за развязывание войны в Украине, так как это выходит за рамки его юрисдикции и рассмотрения дела по вопросам конвенции о геноциде. Профессор в целом положительно оценивает исход дела и подчеркивает, что в другом решении суда ООН, вынесенном в марте 2022 года, российское вторжение в Украину в целом осуждается.

Россия будет сидеть и наблюдать, как Украина доказывает свою невиновность

В определенном смысле само продолжение расследования по делу и согласие суда ООН с частью требований Украины можно назвать значительным успехом этой страны. Этот процесс вряд ли окончит войну, но сможет задокументировать совершенные Россией преступления и еще раз показать миру, что Украина – прозрачная и законопослушная страна считают опрошенные Радио Свобода эксперты. Специалист в области международного права из Таллиннского университета Каролина Жозефина Аксамитовска не исключает, что этот процесс в будущем может перерасти в более крупное дело, например, судебное разбирательство на базе Международного уголовного суда. Пока же участие Украины в такого рода делах и открытость к международным проверкам может добавить стране очков на международной арене – например, при получении части замороженных российских активов или репатриаций в будущем. “Иногда справедливость очень задерживается”, – резюмирует Аксамитовска.

Зачем это России?

Россия принимает активное участие в суде. В какой-то мере его решение отклонить часть требований, выдвигаемых Украиной, обусловлено поступившими российскими возражениями. В частности, решение от 2 февраля базируется на голосовании судей по поступившему от России ответу на обвинения. Но чем вызвано желание Москвы вообще включаться в это разбирательство, учитывая ее общий курс на изоляцию от западных и отчасти также международных институтов?

Возможная причина, по мнению Эндрю Дворкина, в том, что Россия уверенно чувствует себя в ООН. Это одна из немногих международных организаций, куда еще вхожи российские представители. Уверенность ей обеспечивает и постоянное членство в Совете Безопасности ООН. Совбез не связан напрямую с судом ООН, но члены Совета могут проголосовать за проведение определенных мер, обеспечивающих реализацию судебного решения, например, миротворческих операций. Россия же, в свою очередь, может налагать вето на любые меры Совбеза, направленные против нее. Из-за вето России Совбезу не удалось принять резолюцию, осуждающую вторжение в Украину.

Александр Попов считает, что Россия хочет показать в ООН, “кто здесь главный”. “ООН, которую мы создали, используется против нас, и мы возвращаемся сюда напомнить, для чего мы ее создали”, – интерпретирует позицию Москвы Бобров, напоминая, что Советский Союз, правопреемником которого является РФ, был в 1945 году одним из основателей Организации Объединенных Наций.

Еще одна возможная причина – красивая картинка для российской пропаганды, которую может создать участие в этом деле. “Причем неважно, как развернется процесс. В зависимости от исхода он будет преподнесен либо как победа России на международном фронте, либо как “русофобия” и предвзятость ООН против страны”, – говорит Попов.

Российская пропаганда действительно весьма активно освещает процесс, преподнося промежуточное решение суда как победу. Ряд государственных СМИ, как и МИД, сделали акцент не на том, что дело Украины против России будет рассматриваться в целом, а на отклонении судом нескольких выдвинутых украинской стороной требований.

Зеркальные обвинения

Фальшивое обвинение в геноциде, с которым Россия выступила против Украины – не новое явление в истории. Такие манипуляции в свое время проводили многие агрессивные режимы, стремясь обвинить противоположную сторону ровно в том, что совершали сами. Эта стратегия получила у правозащитников и исследователей название “зеркальные обвинения”.

Так, правительство Руанды, контролируемое народностью хуту, в преддверии геноцида в Руанде (1994) обвиняло этническую группу тутси в том, что она планирует геноцид против хуту. Вскоре после этого представители хуту сами совершили геноцид против Тутси, вырезав, по различным оценкам, от 800 тысяч до миллиона представителей этого этноса.

В середине прошлого века подобную тактику использовали немецкие нацисты. В 1930-е годы они, в частности, обвинили власти Чехословакии и Польши в преследованиях немецкого этнического меньшинства в этих странах. Германия использовала эти обвинения для нагнетания напряженности и последующих агрессивных действий против соседних стран. Нападение Германии на Польшу в 1939 году стало началом Второй мировой войны.

Политику России по оправданию вторжения в Украину в 2022 под предлогом защиты русскоязычного населения Донбасса от геноцида многие наблюдатели также относят к “зеркальным обвинениям” Они указывают на жестокое обращение российских войск с украинским населением на оккупированных в ходе вторжения территориях, массовый вывоз украинских детей в Россию и другие действия, которые могут быть квалифицированы как военные преступления.