Население Китая сократилось впервые за 60 лет

Население Китая – самой многолюдной страны мира – сократилось впервые с 1961 года. Власти страны заявили, что Китай вступает в "эпоху отрицательного роста населения".

По итогам 2022 года население Китая составило 1,41175 миллиарда человек, что на 850 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщило Национальное бюро статистики Китая. Власти страны отмечают, что население Китая достигло пика гораздо раньше, чем прогнозировали эксперты.

На протяжении 36 лет, вплоть до 2015 года, в стране проводилась демографическая политика "Одна семья – один ребёнок", чтобы замедлить рост населения из-за экономических опасений.

С 2021 года власти Китая – на фоне стремительно стареющего населения – стимулируют рождаемость, предлагая выплаты и налоговые льготы семьям с детьми. Однако, судя по статистике, этого недостаточно: в 2022 году родилось на миллион меньше китайцев, чем в 2021.

"Кто теперь осмелится завести детей, когда цены на жильё такие высокие. Никто не хочет жениться и даже влюбляться, не говоря уже о детях", – цитирует The Guardian пользователя китайской социальной сети Weibo. Другие обеспокоены благосостоянием, здравоохранением и образованием в Китае – "причинами, по которым люди не могут позволить себе иметь детей".

Сейчас Китай – самая населённая страна мира. Второе место занимает Индия с населением более 1,3 миллиарда человек. По прогнозам ООН, она обгонит Китай уже в 2023 году.