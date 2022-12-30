Airfinity: в Китае от COVID-19 умирает около 9 тысяч человек в день

В Китае от коронавирусной инфекции умирают, вероятно, около 9 тысяч человек в день. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на британскую аналитическую компанию Airfinity.

По подсчетам организации, общее количество смертей с 1 декабря, вероятно, достигло 100 тысяч, при этом всего заразились 18,6 миллиона человек. В публикации отмечается, что китайские власти сообщают только о нескольких тысячах случаев заражений в день, а с 7 декабря официально сообщалось всего о 10 случаях смерти от коронавирусной инфекции.

Airfinity предполагает, что смертность достигнет пика 23 января и составит около 25 тысяч человек в день, а с декабря общее число смертей достигнет 584 тысяч человек.

После заявления компании стало известно, что США рассматривают возможность отбора проб сточных вод, взятых с самолётов международных рейсов, для отслеживания любых новых вариантов COVID-19. Ранее США и ряд других стран также заявили, что путешественникам из Китая потребуются обязательные отрицательные тесты на COVID-19.

Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Китае в начале декабря, вскоре после того, как в стране было принято решение ослабить карантинные меры. Этому предшествовали широкие общественные протесты против принятой китайскими властями политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которая включала в себя жёсткие локдауны в масштабах целых городов и поголовное тестирование населения.

В результате протестов правительство позволило ослабить эпидемиологические меры: смягчить локдауны, открыть для посещения заведения общепита, магазины, кинотеатры и прочие общественные места. Однако как только меры были ослаблены, в стране резко выросло число случаев заболевания COVID-19. По мнению эпидемиологов, из-за политики тотальной изоляции заболевших большинство жителей Китая не смогли выработать иммунитет к коронавирусу.