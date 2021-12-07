Наследники фронтмена группы "Кино" Виктора Цоя обратились в полицию с просьбой возбудить уголовное дело против режиссёра Алексея Учителя, снявшего фильм по мотивам биографии музыканта. Они обвиняют его в фальсификации доказательств в гражданском суде, где сын Цоя требовал запретить использовать фотографии отца. Об этом сообщает "Фонтанка".

Сын музыканта Александр требовал, чтобы суд признал, что Учитель не имел право использовать не публиковавшиеся ранее фотографии его отца в фильме "Цой", который вышел в прокат в 2020 году. Он хотел, чтобы эти кадры удалили из картины, а из названия убрали фамилию их семьи.

Это дело в суде выиграл Алексей Учитель. Он предоставил суду договор на использование фотографий, подписанный с бывшим штатным фотографом Ленконцерта Виктором Елизаровым. Теперь наследники Цоя утверждают, что подпись фотографа на соглашении была фальсифицирована.

В сентябре прошлого года Александр Цой написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода в прокат фильма Учителя. Он назвал его "пошлым зрелищем"и "вульгарным источником дохода". Кроме того, прокат фильма пытались остановить через суд. Бывший гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян сообщал тогда журналистам, что Цой-младший "выражает позицию всех участников группы „Кино“".

Учитель заявлял, что родственники имеют право выражать своё мнение о его фильме, но требования запрета он считает странными. Его картина получила смешанные отзывы критиков и провалилась в прокате.