"Настоящее время": часы Путина на видео с голосованием показывали 10 сентября

Часы президента России Владимира Путина на видеозаписях и фотографиях, на которых он запечатлён, как утверждается, в момент голосования на выборах в Госдуму, показывают дату 10 сентября. На это обратил внимание телеканал "Настоящее время".

Путин в распространённом Кремлём 17 сентября, в первый день выборов в Госдуму, видео говорит, что проголосовал дистанционно, поскольку находится на самоизоляции из-за случаев коронавирусной инфекции в его окружении. Журналисты отмечают, что возможности голосовать онлайн досрочно на выборах нет, а 10 сентября Путин ещё не находился на карантине.

На других видео и фото, которые пресс-служба Кремля распространила 17 сентября, тоже видно, что часы Путина показывают 10 число. В частности, речь идёт о фото с он-лайн совещания лидеров стран ШОС, которое прошло именно 17, а не 10 числа.

Кремль пока не комментировал показания часов президента. Как пишет то же "Настоящее время", дата на часах Путина отстаёт на 7 дней и на фото с других мероприятий.

Ранее президент ушёл на самоизоляцию из-за того, что, как утверждается, заразились сотрудники служб безопасности и протокола, а также пресс-службы. Из-за этого Путин вынужден был проголосовать на выборах в Госдуму дистанционно через интернет. В пятницу было опубликовано видео, на котором президент голосует за своим рабочим компьютером.

Издание "Медуза" (признано российскими властями СМИ-иноагентом) обратило внимание на то, что на видео у Путина нет мобильного телефона, на который должен был прийти пароль для входа в систему. Ранее глава государства неоднократно заявлял, что у него нет мобильного телефона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин использовал для электронного голосования гаджет одного из своих помощников. Он также ещё раз подтвердил информацию, что у главы государства нет мобильного телефона.