Нижегородского предпринимателя и настоятеля храма Летающего Макаронного Монстра Михаила Иосилевича отпустили из СИЗО, об этом сообщается в его телеграм-канале.

Иосилевич находился в следственном изоляторе полгода по уголовному делу об участии в деятельности "нежелательной организации", а именно "Открытой России". Именно в рамках этого дела прошел обыск у журналистки издания "Koza.Press" Ирины Славиной, после обыска она совершила самосожжение.

Свидетель по уголовному делу Герман Князев сообщил "ОВД-Инфо", что Московский районный суд в Нижнем Новгороде изменил меру пресечения Михаилу Иосилевичу. Какую меру пресечения ему назначили, пока неизвестно.

Он находился в СИЗО больше 6 месяцев. Обвиняемого по нетяжкой статье нельзя держать в заключении более полугода. Предельный срок ареста у Иосилевича наступил 29 июля.