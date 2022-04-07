НАТО усилит поддержку Украине, Грузии и Боснии и Герцеговине

Страны НАТО договорились усилить поддержку Украины и уже поставляют стране широкий спектр вооружений, как советского времени, так и современных. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран военного союза.
Столтенберг на фоне военных действий России на территории Украины не стал раскрывать, какие именно типы вооружения получает Киев от западных стран.
Страны НАТО также договорились об усилении помощи Грузии, а также Боснии и Герцеговине.
Грузии, в частности, будет оказана помощь в сферах безопасности связи и кибербезопасности. Босния и Герцеговина получит пакет помощи, который укрепит оборонный потенциал страны.
Сегодня же страны Группы семи заявили, что усилят давление на Кремль – в том числе через дополнительные санкции против российских госструктур.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
- Стороны на фоне непрекращающихся боёв ведут переговоры, но результатов они не принесли. Глава МИД России Сергей Лавров сегодня заявил, что Украина ужесточила позицию на мирных переговорах по сравнению с предложениями, выдвинутыми на встрече в Стамбуле 29 марта.
- На переговорах украинская сторона передала российской свой проект международного договора о возможном нейтральном статусе Украины и международных гарантиях ее безопасности. В частности, предполагалось, что гарантии не будут распространяться на аннексированный Крым и часть территорий Донбасса. Теперь Киев отказывается от этого пункта, утверждает Лавров.
- Украинская сторона пока не отреагировала на последние заявления Лаврова. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находился с визитом в Брюсселе и проводил там встречи со своими коллегами из стран НАТО и Группы семи.
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