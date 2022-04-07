У стран НАТО возникли разногласия о том, как быть с Россией

Страны-члены НАТО разделились во мнениях по поводу того, как лучше выстраивать отношения с Россией в условиях войны в Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников. По словам собеседников газеты, НАТО ожидает, что конфликт будет "долгим и мучительным".

Страны Балтии и Польша настаивают на полном разрыве отношений с Москвой и считают, что необходимы меры, которые "поставят Россию на колени". Сторонники жёсткого подхода опасаются, что все, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.

В то же время Франция, Германия и Турция хотят продолжать поддерживать контакты с Владимиром Путиным, даже несмотря на обвинения в военных преступлениях, выдвинутые против российской армии.

В Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Глава британского МИД Лиз Трасс заявила о необходимости полной перестройки отношений Североатлантического союза с Россией, так как, по её мнению, основополагающий акт Россия – НАТО "мертв".

Ранее НАТО спрогнозировала подготовку нового наступления российской армии в Украине. Вывод войск из-под Киева является не отступлением, а перегруппировкой, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию в зоне боевых действий. По сведениям НАТО, Россия готовится завоевать Донбасс и создать наземный коридор до аннексированного Крыма.

В конце марта Москва объявила, что значительно сократит военные действия в районе Киева и Чернигова на севере Украины и сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

В четверг представитель Пентагона сообщил о полном отводе российских войск из Киевской и Черниговской областей Украины. "Мы не наблюдаем российских войск в Киеве, Чернигове или поблизости", – сказал Джон Кирби.