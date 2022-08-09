Разновидности кирпича. Антон Ожогин – об урожае проблем

Ещё в конце весны появлялись утверждения о том, что Россию в этом году "ожидает рекордный урожай зерновых". Но российскую экономику, по всей вероятности, ожидает, и не только в этом году, совсем другой урожай – урожай проблем. Многие (нарушение логистических цепочек и отсутствие импорта комплектующих и оборудования) уже тяготят хозяйственную сферу, другие пока ещё не не так остры, но уже известны, третьи лишь вырисовываются.



Начать, пожалуй, стоит с ограничений на импорт из России нефти, угля и газа. Угольное эмбарго должно вступить в силу в августе, нефтяное в конце года, началось сокращение импорта газа. Нефтегазовые доходы крайне важны для госбюджета, и их потеря, особенно в сочетании с другими негативными факторами, нанесёт по экономике тяжёлый удар. Альтернативные рынки сбыта нефти и газа не смогут полностью заместить европейский: там меньше спрос, выше издержки поставок, отсутствуют транспортные мощности. Но и доходы от работы с альтернативными рынками могут оказаться под ударом, в том случае, если дипломатические усилия стран G7 по установлению потолка цен на российскую нефть увенчаются успехом. Вероятность подобного исхода во многом зависит от сочетания экономических и политических факторов. Пока не видно каких-либо существенных политических выгод, которые страны-импортеры нефти могли бы получить, отказавшись установить такой потолок цен. Даже если не случится снижения экспорта нефти и газа, то отрасль всё равно столкнётся с трудностями – из-за запрета на поставку западного оборудования, ухода иностранных партнёров, осуществлявших его обслуживание, как и нефтесервисных компаний, предоставлявших услуги по разработке месторождений.



В российских СМИ можно встретить рассуждения о том, что отказ ЕС от импорта российской нефти приведёт к экономическому спаду в Европе. Действительно, подобный риск существует, тем более что эксперты ещё в 2021 году высказывали мнение о возможности грядущего спада мировой экономики. При этом российские СМИ не упоминают о том, что подобный спад может ударить и по российскому бюджету. Почему? Всё сводится к взаимосвязи мировой экономики и цен на нефть: экономический спад влечет за собой снижение производственной активности, падает спрос на нефть, снижаются цены. Рост инфляции в мире увеличивает для России затраты на импорт. Даже без дополнительных трудностей, сочетание двух этих факторов выглядит неблагоприятным для национальной экономики.



Что же касается угля, то возможным альтернативным рынком сбыта для него мог бы стать Китай, но здесь всё упирается в вопрос транспортировки: уже сейчас Транссибирская магистраль перегружена, а в случае масштабных попыток переориентировать торговые потоки на юго-восток проблема лишь усугубится. С транспортировкой грузов по железным дорогам связано и ещё одно, не очевидное, затруднение: после ухода из России кампаний Amsted Rail, SKF и Timken российское вагоностроение лишилось доступа к кассетным подшипникам, необходимым для современных грузовых вагонов. Альтернативой кассетным подшипникам являются роликовые, однако они не только не могут применяться в "инновационных" вагонах, но и требуют более частой замены.



Свои проблемы есть и в строительной отрасли, как и на рынке первичного жилья, поскольку эти рынки сильно взаимосвязаны. Падение спроса на недвижимость влечет за собой снижение спроса на постройку зданий, а через это и спроса на стройматериалы. С другой стороны, проблемы с производством стройматериалов ведут к росту цен, что оборачивается ростом цен на первичную недвижимость. Уже заметны проблемы по обоим этим направлениям. В строительной отрасли фиксируется нехватка импортных стройматериалов, в то же время отечественные предприятия, производящие стройматериалы, зависят от импортного оборудования и запчастей. Согласно исследованию Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии, производство 11 из 26 видов стройматериалов полностью зависит от импортного оборудования. В число этих стройматериалов входят: три разновидности кирпича, газобетон, керамогранит, плитка двух разновидностей, сантехническая керамика, саморезы и др. Производство других видов стройматериалов зависит от иностранного оборудования на 70–90 процентов. Конечно, нельзя утверждать, что подобная зависимость немедленно скажется на всей строительной отрасли, но по мере того, как необходимое оборудование будет выходить из строя, уровень производства будет неуклонно снижаться.

40% россиян, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не смогут взять ипотеку даже под ноль процентов

Что же касается спроса на недвижимость, то в марте этого года произошло его повышение, но уже к концу апреля оно сменилось катастрофическим падением, порой достигавшим почти 100% (в Кургане спрос упал на 97%, в Казани на 98%, а в Волгограде на 99%). Попытки влиять на ситуацию путем выдачи льготных ипотек тоже вряд ли окажутся эффективным. Глава финансового агентства Дом.рф Виталий Мутко указывает: 40% россиян, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не смогут взять ипотеку даже под ноль процентов, и даже максимальное снижение процентной ставки не сможет что-то кардинально изменить. Есть и ещё один нюанс: приобретение жилья, в том числе с помощью ипотеки, – это всегда "решение на будущее". Сомнительно, что человек, не уверенный в завтрашнем дне, решится покупать в кредит дом или квартиру, а причин для подобной уверенности у россиян сейчас не так уж много. В марте-апреле, кстати, отменено обязательное соблюдение "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений"; полагаю, не все будут готовы рискнуть и купить квартиру в доме, построенном без учёта требований безопасности.

Российский автопром и автомобильный рынок сталкиваются примерно с теми же проблемами, что и строительная отрасль и рынок жилья: зависимость от импорта и падение спроса. В мае производство легковых автомобилей сократилось на 96,7%, грузовиков на 39,3%,, двигателей внутреннего сгорания на 57%. А падение спроса на легковые автомобили в июне составило 82%.

Спад производства коснулся не только автопрома, в мае было зафиксировано значительное, больше чем наполовину, снижение производства пассажирских вагонов, грузовых вагонов, локомотивов, оптоволоконных кабелей, холодильников, стиральных машин, электродвигателей, экскаваторов.



Расчёты на то, что "параллельный импорт" покроет нужды промышленности, кажутся чрезмерно оптимистичными. Наличие посредников и удлинение маршрутов поставок несомненно скажутся на стоимости товара. Вторая причина – сложности с поиском альтернативных путей поставок, поскольку участие в "параллельном импорте" для посредника сопряжено с риском навлечь на себя вторичные санкции. Нелишне вспомнить заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о том, что Казахстан не будет помогать России в обходе санкций, а ведь похоже, что именно на эту страну российские власти возлагали надежды как на "перевалочный пункт" в маршрутах поставок подсанкционных товаров. Ещё одна причина заключается в том, что немало иностранных кампаний не только не желают поставлять свою продукцию в Россию, но и готовы прилагать дополнительные усилия для того, чтобы эта продукция не была доставлена "окольными путями". Понятно, что чем более узкоспециализирован товар, нехватка которого ощутима, тем проще предусмотреть меры, препятствующие его доставке в Россию в обход санкций. А ведь именно такие "труднодоступные" товары и являются, как правило, самыми необходимыми.



Экономика Россия устроена так, что многие города и даже регионы сильно зависят от какой-то одной отрасли промышленности. В число регионов с высоким уровнем ресурсной зависимости входят, в частности, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Республика Саха, Забайкальский край, Республика Коми, Томская, Оренбургская, Иркутская, Магаданская, Тюменская, Сахалинская и Кемеровская области. Вот более конкретные примеры: в соотношении от общих поступлений в бюджет поступления от ресурсодобывающей отрасли в 2019 году составили: в Тюменской области – 69,2%, в Ненецком автономном округе – 69,9%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 76,3%, в Оренбургской области – 64,4%. Это лишь отдельные примеры, но промышленность многих других регионов в той или иной степени тоже зависит от экспорта или импорта; чем более промышленно развит регион, чем более он интегрирован в мировую экономику и тем больший экономический спад его ожидает.

Негативные тенденции просматриваются не только в промышленности, но и в сфере услуг. Треть компаний, работающих в этой сфере, сообщили о падении прибылей во втором квартале 2022 года, 11% компаний были вынуждены пойти на сокращение штата. Значительная доля этих компаний относится к малому и среднему бизнесу и не располагает большими финансовыми резервами, что делает такие предприятия более уязвимыми к экономическим потрясениям. Что же касается бизнеса в целом, то в период с марта по июнь в России закрылось 113,53 тыс. компаний.



Все это плавно подводит к рассмотрению еще одной проблемы – безработицы. Её причины следующие: уход из страны иностранных и закрытие российских компаний, снижение экспорта и импорта, снижение покупательной способности населения, ведущее к снижению прибылей и сокращениям рабочих мест. Пока нет официальных данных о существенном росте безработицы, но следует принимать во внимание вот что; многие потенциальные безработные пока что продолжают формально оставаться "приписанными" к своим рабочим местам. Эта статистика формируется особым образом, в её основе лежит подсчет количества людей, зарегистрированных на бирже труда. Сам по себе рост безработицы приведёт к снижению налоговых поступлений в бюджет и покупательной способности населения.



Укрепление рубля – следствие, с одной стороны, стабилизационных мер Центрального банка, а с другой – следствие нарушения баланса импорта и экспорта. Слишком крепкий рубль не выгоден российской экономике, поскольку цена экспортного товара рассчитывается не в рублях, и по результатам перевода в рубли тот же объем экспорта дает меньше рублей, чем это было бы при низком курсе. Ситуация столь непростая, что министр финансов Антон Силуанов сделал заявление о готовности задействовать механизм валютных интервенций, использовав для этого денежные средства, предназначенные для реализации госпрограмм. Не все экономисты согласны с этим, и, правда, существуют другие способы влияния на курс рубля. Но многие из этих механизмов – как палка о двух концах: злоупотребление ими может вызвать заметный скачок цен.



На протяжении последних десяти лет темпы роста экономики России составляли около одного процента в год, при этом с 2014 года реальные доходы населения снизились на 8,5 процента. Иными словами, семена новых экономических проблем упали в уже удобренную почву, так что остаётся ждать урожая.



Антон Ожогин – блогер



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