Нацисты пробуждаются? Российские ультраправые вновь напомнили о себе

Этим летом после долгого перерыва российские неонацисты вновь стали попадать в сводки новостей. В частности, представители силовых структур пытаются представить ультраправые группы как "филиалы украинских радикалов". Между тем, по данным центра "Сова", в первом полугодии 2021 года в России впервые за много лет не зарегистрировано ни одного убийства на почве национальной вражды или ненависти. Нужно ли ждать нового роста активности ультраправых в России, разбиралось Радио Свобода.

Дела кованых сапог

"Спаси Россию от хачей! Россия для русских, Москва для москвичей!" – выкрикивая такие лозунги, группа бритоголовых молодых людей прогуливалась вечером в конце июня на западе Москвы. Вскоре у них начался конфликт с группой молодежи из Средней Азии и Кавказа. Видео их драки широко разошлось в интернете. Участники стычки задержаны, открыто уголовное дело.

В начале июня в Москве завели ещё одно дело о хулиганстве: рядом с местом проведения музыкального фестиваля "Рок кованых сапог" ультраправые напали на антифашистов. 15 экипажей полицейских задерживали и тех, и других. По уголовному делу проходят молодые люди противоположных взглядов.

В начале июля ФСБ отчиталось о задержании сразу 40 человек в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре. В основном задержаны несовершеннолетние, по версии силовиков, они состояли в организациях "Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма" и "Молодежная организация Русь". Задержанные определяли себя как "последователи Тесака".

Максим "Тесак" Марцинкевич – известный российский неонацист, умер при неясных обстоятельствах в сентябре 2020 года в камере СИЗО. По официальной версии, он покончил с собой. Марцинкевич должен был вскоре освободиться после многолетней отсидки, но, как выяснило издание "База", подвергся в конце своего срока длительным истязаниям. В результате он показал ряд захоронений людей, убитых в Москве неонацистами. Марцинкевича ждало новое уголовное дело за соучастие в серии убийств.

ФСБ и МВД также регулярно отчитываются о задержаниях в разных городах участников группировки "Маньяки. Культ убийц". Представители силовых ведомств особенно подчеркивают, что группировка, по их версии, является украинский. Её идеология – people hate, радикальная версия неонацизма, адепты которой ненавидят не только инородцев или антифашистов, но и "обывателей", которые "не участвуют в борьбе".

В 2000-х неонацисты всерьез терроризировали российские города. На пике движения, в 2008-2009 годах, центр "Сова" фиксировал порядка 500 расистских убийств ежегодно. Несколько тысяч неонаци тогда оказались за решеткой и получили большие сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы. Ждать ли сейчас нового подъема "расовой войны" на российских улицах?

Из любого чата

Националист Дмитрий Демушкин ведет собственную передачу на "Авроре", интернет-радио КПРФ, но известность он получил, возглавляя ныне запрещенную организацию "Славянский союз". Демушкин не видит сейчас перспектив для резкого роста ультраправых:

– Из пресс-релизов ФСБ мне не очень понятно, в чем людей обвиняют. Только в одном случае указывалось, что они с кем-то дрались. А так ФСБ пишет – изъято травматическое оружие. А в чем обвинение? [Регистрация оружия] просрочена? Оно не зарегистрировано? "Выступали против конституционного строя". Что такое, три пацана выступали против конституционного строя? Какой строй они могли свергнуть? Пишут, что они готовили протестные акции. А что в этом такого? Экстремистская литература изъята. А что, это наказуемое деяние? У нас наказывается изготовление и распространение экстремистской литературы. У меня дома тоже есть огнестрельное оружие, я недавно продлил лицензию. Ещё у меня дома "Майн кампф" есть, и другая литература. Хранение её не наказывается никаким законом. У меня дома 14 обысков было, литературу ни разу не изымали. По факту, [эти сообщества] – 15-17-летние пацаны, которые во "ВКонтакте" что-то обсуждали. Знаете, во сколько групп меня пытаются добавить, где обсуждают мигрантов? Я постоянно такие заявки отклоняю, – рассказывает Демушкин.

Администратор ультраправого ресурса "Сцена ненависти" скрывает свою личность. Он тоже не считает, что движение, в котором участвует много лет, сейчас на подъеме:

– Абсолютное большинство групп, что были разгромлены силовыми структурами, по сути, ничего и не успели сделать: их нейтрализовали на начальной стадии формирования. И вовсе не факт, что они бы перешли от болтовни и позирования с оружием к реальным действиям. Сейчас происходит возрождение скинхед-культуры, но это скорее явление молодежной культуры, нежели политическое или непосредственно криминальное, – утверждает собеседник Радио Свобода.

Он предполагает, что сейчас в России есть несколько тысяч молодых людей, симпатизирующих идеям Адольфа Гитлера, но говорит, что никого убивать абсолютное большинство из них не готово.

Не пропустить начало

Антифашисты, беседовавшие с Радио Свобода, считают, что проблема все же есть.

– К выборам активизируются все политические силы. Возможно, нацисты мобилизуются на случай нестабильности, которая может возникнуть в ходе предполагаемого трансфера власти. В обществе есть запрос на политические изменения, нацисты его тоже ждут и пытаются как-то подготовиться. Нацисты в России существуют. Их не так много, как в 2000-е годы, но они есть, объединены в маленькие группы. Сейчас они пытаются эксплуатировать образ Тесака как "мученика за всех русских". Очень важно не пропустить начало новой нацистской волны, – считает Сергей Петров, администратор телеграм-канала "Антифа.Ру".

Все опрошенные Радио Свобода антифашисты сошлись во мнении, что именно медийное внимание к жизни и смерти Марцинкевича привело к тому, что неонацизмом вновь заинтересовались подростки.

– К ним приходят в основном молодые ребята: 10-11 класс, колледжи, первые курсы института. Активизируются и более взрослые наци – хотят передать молодежи свой опыт. Особенно это видно по провинции: я сам из провинции, общаюсь с людьми из разных регионов. В городах-миллионниках силовики жестко всё контролируют, а в городах меньшего размера гораздо больше возможностей для создания таких структур, – рассказывает Максим Верцинский, участник проекта Antifa United.

Центр "Сова" много лет ведет мониторинг активности неонацистов в России. Директор "Совы" Александр Верховский также отмечает определенный рост активности ультраправых – одновременно со снижением их радикализма:

– Националистов сдерживал страх [перед прессингом силовиков]. Видимо, сейчас подросло новое поколение, у которого этого страха ещё нет. Появляются люди, которые одеваются как скинхеды, происходят столкновения с антифа – казалось бы, тоже уже забытая натура. При этом убийств нет. Мы не знаем ни одного расистского убийства за первые полгода 2021. Такого не было ещё ни разу. Сообщения ФСБ [о задержаниях неонацистов] – это не источник информации, а форма воздействия. Мы каждый раз не знаем, хотели ли [сотрудники спецслужбы] угрозу уменьшить или преувеличить. Мы зачастую не знаем, совершали ли задержанные какие-то насильственные преступления. При каждом задержании сторонников "Маньяков. Культа убийц" не забывают сказать, что это украинская организация. А там всего украинского – один человек, который из Воронежа уехал в Украину. И там он уже сидит, – рассказывает Верховский.