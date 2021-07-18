Донбасс и правые. Что изменится после ухода главы МВД Украины

15 июля 2021 года Верховная рада Украины проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Сам он написал заявление о желании покинуть занимаемый пост двумя днями ранее. 16 июля украинский парламент утвердил новым главой МВД президентского кандидата – руководителя комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата от партии "Слуга народа" Дениса Монастырского. Лидер президентской парламентской фракции Давид Арахамия не исключает, что предстоящей осенью Аваков может вернуться в украинское правительство, получив портфель вице-премьера. Сам бывший министр не комментирует ни причины своей отставки, ни возможность возвращения во власть.

57-летний Арсен Аваков руководил Министерством внутренних дел семь лет и четыре месяца – рекордный срок для любого украинского ведомства. В первые годы он начал масштабную реформу МВД. При участии грузинских политиков была создан патрульная полиция. Серьезный удар по репутации Авакова нанес в 2017 году коррупционный скандал, в котором оказался замешан его сын. Министру не раз прочили отставку, и поводов для этого было достаточно. О возможных причинах ухода из МВД Арсена Авакова, влиянии на националистические организации и его политических перспективах размышляют украинские эксперты.

Разногласия по Донбассу и дело Павла Шеремета как повод для отставки?

Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста главы МВД на следующий день после состоявшихся в Берлине переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. По их итогам глава немецкого правительства призвала Киев закрепить в украинском законодательстве не поддерживаемую ни обществом, ни, по крайней мере до недавнего времени, властями Украины так называемую "формулу Штайнмайера" по Донбассу (ее автором выступил в свое время министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, занимающий ныне пост президента Германии, и эта формула по сути предполагает проведение выборов на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей до решения вопросов безопасности. – Прим. РС). Эксперт Украинского института будущего Игорь Попов допускает, что смягчение позиции Зеленского по этой проблеме могло стать одной из причин отставки Авакова: "В самой конструкции украинской власти Арсен Аваков играл важную роль, и не только в силу своего опыта, но и в силу определённых ценностей и интересов. Если говорить о внешней политике, он был критиком предлагаемых решений по Донбассу и выступал категорически против выполнения политической части Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. После отставки Авакова эта позиция украинской власти будет ослаблена. Думаю, Аваков мог прогнозировать внешнеполитические изменения, политические изменения в отношении Донбасса, которые могут проявиться нынешней осенью. Это касается и давления на Украину стран Евросоюза, в первую очередь Германии, по безусловному выполнению Киевом Минских соглашений, включая и "формулу Штайнмайера", и проекты "кластеров по Донбассу" (кластеры для имплементации Минских соглашений – документ, который разработала "нормандская четверка" по предложению Германии и Франции с целью согласовать последовательность выполнения пунктов Минских договоренностей, которую Киев и Москва видят по-разному. – Прим. РС), а в кластерах речь идет о быстром проведении выборов в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей) до получения Украиной контроля над ее восточным участком границы с Россией. И, кроме всего прочего, в кластерах говорится о том, что безопасность в ОРДЛО должна поддерживаться совместными патрулями украинской полиции и так называемой местной народной милиции. И я не думаю, что Аваков как министр внутренних дел, как политик смог бы согласиться с предложением о таких совместных патрулях. Все-таки он – представитель патриотической части украинского общества, и это бы противоречило его идеологическим установкам".

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука называет отставку Авакова ожидаемой: "Арсен Борисович был "инородным телом" в команде Зеленского. По многим вопросам его позиция противоречила нарративам, которые пыталось реализовать окружение главы государства. Фактически Аваков оставался единственным министром и руководителем силовых структур, о котором Зеленский не мог сказать "стопроцентно мой человек". И я не сомневаюсь, что именно Зеленский попросил Авакова написать заявление об отставке".

Два месяца назад, во время пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на посту президента Украины, Владимир Зеленский заявил, что министр Арсен Аваков должен уйти с должности, если обвиняемые по делу об убийстве Павла Шеремета невиновны. Белорусский, российский и украинский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате подрыва автомобиля в центре Киева, за рулем которого он находился. 12 декабря 2019 года на специальном брифинге в присутствии президента Зеленского Аваков объявил о задержании причастных к убийству и своей личной уверенности в их вине. По подозрению в совершении этого преступления задержали детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко, рок-музыканта и бойца Сил специальных операций вооруженных сил Украины Андрея Антоненко, а также военного медика Яну Дугарь. Кузьменко находилась в СИЗО восемь месяцев, Антоненко – почти полтора года. Во время следствия журналисты, правозащитники и общественные активисты неоднократно указывали на существенные ошибки в доказательной базе, на которой основываются обвинения. В настоящее время дело Шеремета рассматривает Шевченковский районный суд Киева. А в январе этого года СМИ обнародовали аудиозаписи разговоров, записанные предположительно в кабинете главы КГБ Беларуси в 2008–2012 годах Вадима Зайцева, из которых следует, что вопрос убийства Шеремета с 2012 года находился "в разработке" белорусских спецслужб.

Независимо от будущего судебного вердикта, дело Шеремета останется "темным пятном" на репутации Авакова, но вряд ли именно оно стало причиной его отставки, – считает Георгий Тука: "Дело Шеремета – это то родимое пятно, от которого Авакову будет крайне тяжело избавиться. Если непредвзято относиться к этому вопросу, то оно имеет две составляющие: первая – как исключительно уголовное дело и вторая – политическая. Не могу сказать, что я изучал детали расследования. Очевидно, что подробности этого дела – компетентность не министра, а следователя. Но то, что Арсен Аваков взял на себя ответственность и превратил это дело в политическое, организовав в конце 2019 года брифинг, считал и продолжаю считать большой его ошибкой как политика, и об этом я ему сказал в тот же вечер, когда состоялся брифинг. Это колоссальная ошибка Арсена Авакова, с которой ему предстоит в дальнейшем жить, независимо от результатов судебного процесса по делу Шеремета. Даже если суд примет решение не в пользу ныне обвиняемых людей, то есть признает их виновными, все равно прозвучавшие заявления на упомянутом брифинге недопустимы для любого министра внутренних дел".

Не только расследование дела Шеремета вызвало много вопросов в украинском обществе. За более чем семилетний период пребывания в министерском кресле Авакова неоднократно призывали и оппозиционно настроенные к нему политики, и общественные активисты уйти с должности из-за ненадлежащего расследования других громких дел. Среди них, в частности, перестрелка в Княжичах под Киевом, в результате которой погибли пять сотрудников правоохранительных органов (2016), убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк (2018), убийство полицейским пятилетнего Кирилла Тлявова в городе Переяслав Киевской области (2019) и изнасилование полицейскими женщины в городе Кагарлык Киевской области (2020).

Добробаты и националисты

Аваков не заинтересован сейчас в дестабилизации

Спустя несколько месяцев после Евромайдана, в конце апреля 2014 года, под непосредственным руководством Арсена Авакова бойцы Национальной гвардии Украины освободили захваченную сепаратистами Харьковскую областную госадминистрацию. Если бы в то время в Донецке и Луганске нашелся "свой Аваков", говорят соратники бывшего министра, России не удалось бы развязать конфликт на востоке Украины. Возглавив МВД, Аваков приложил немало усилий для формирования добровольческих батальонов милиции и Национальной гвардии, которые в условиях фактического развала украинской армии сыграли ключевую роль в защите страны в первые месяцы боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей. Батальоном МВД "Азов" командовал Андрей Билецкий. Аваков познакомился с Билецким как руководителем региональной праворадикальной организации "Патриот Украины" еще в период своей работы на посту председателя Харьковской облгосадминистрации (2005–2010 гг.). Осенью 2014-го Билецкого избрали депутатом Верховной рады, а впоследствии он стал лидером партии "Национальный корпус" (запрещена в России), в состав которой вошли и многие ветераны "Азова". Активисты "Нацкорпуса" и связанной с ним ультраправой организации "Национальные дружины" за последние годы не раз проводили в Киеве марши и различные акции протеста. И, как правило, полицейские не мешали им и никого не задерживали. Оппоненты Авакова утверждают, что "Нацкорпус" и "Нацдружины" – "карманные формирования" бывшего министра. Однако часть экспертов называет такие предположения преувеличением. О степени влияния Арсена Авакова на националистов рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев: "Роль Авакова всегда была немного преувеличена как политика, контролирующего и управляющего националистами. Но сейчас с этими отрядами и группами националистов, националистической улицей представители Офиса президента Украины справились. Они их переориентировали на себя. И пошли на такой шаг и для того, чтобы отставка Авакова не была болезненной для Зеленского. В настоящее время часть националистов ориентируются на бывшего главу государства, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, а часть – на Офис президента Украины. Поэтому именно так фактически закончилась история с подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета. Офис президента делал всё не только, чтобы установить юридическую истину в этом деле, но и для того, чтобы представить так называемых украинских национал-патриотов лояльными украинским властям".

Комментируя публикации западных СМИ о том, что с отставкой Авакова Украина может потерять контроль над улицей, политолог Олег Саакян отмечает, что бывший министр контактирует не только с упомянутыми националистическими организациями, однако ошибочно считать, что он контролирует улицу и может монопольно "играть" общественными протестами: "Это, конечно же, преувеличение и один из элементов демонизации Авакова, который активно использовали для дискредитации его оппоненты. Причем, оппоненты как в действующей власти, так и в оппозиции, поскольку Аваков выступил гарантом транзита власти на последних президентских и парламентских выборах. Из-за чего нажил себе много врагов, особенно из числа представителей прошлой власти. Поэтому влияние бывшего главы МВД на эти организации во многом преувеличено, но и отрицать его роль в сотрудничестве с различными политическими движениями и субъектами также не стоит. Думаю, что в расшатывании ситуации в стране он не заинтересован. Покинув пост министра внутренних дел Украины, он, несомненно, оставил немало рычагов влияния как в парламенте, где есть его группа депутатов, так и в министерстве внутренних дел, где еще долгое время будут работать ориентированные на него сотрудники. К тому же и новый глава МВД Денис Монастырский стал компромиссной фигурой. Очень похоже на то, что его кандидатура была изначально подготовлена Аваковым для возможного транзита власти в Министерстве внутренних дел. Потому полагаю, что Аваков не заинтересован сейчас в дестабилизации, и более того, как раз инструменты уличного влияния он использовал в кресле главы МВД не для дестабилизации, а порой для балансирования различных политических субъектов. И вот эту роль сдерживающего фактора и некоего противовеса различным радикальным группам он будет играть и дальше. Арсен Аваков будет оставаться гарантом стабильности и противодействия диверсионно-подрывной деятельности", – уверен Олег Саакян.

Если не премьер, то серый кардинал украинской политики

31 октября ожидаются внеочередные выборы мэра Харькова, откуда пришел в большую украинскую политику Арсен Аваков. Почти 10 лет вторым по величине городом Украины руководил Геннадий Кернес, который умер от осложнений после заражения коронавирусом в конце 2020 года. Аваков, как сообщает, ссылаясь на источник близкий к нему, агентство "Интерфакс-Украина", не планирует баллотироваться на должность мэра Харькова. Как сложится дальнейшая карьера бывшего министра внутренних дел? Какую роль он будет играть в украинской политике? Вряд ли когда-либо Арсен Аваков объявит о своих президентских амбициях, но на пост премьер-министра Украины при определённых условиях он претендовать может, – считает политолог Вадим Карасев: "Аваков все-таки фигура не рейтинговая. Он больше кулуарный политик внутриэлитного масштаба, а претендовать на рейтинговый популизм у него вряд ли получится. Надо понимать специфику украинской демократии. С электоральной точки зрения этой демократии нужны другие типажи, персоналии и претенденты. Но амбиции у Авакова теперь, конечно же, двигаться только вверх. И в украинских условиях это пост премьер-министра Украины. Поэтому при определённой конъюнктуре, как внутриполитической, так и внешнеполитической, при определённых раскладах, конечно же, это может произойти. Пока шансы стать новым главой Кабинета министров у Арсена Борисовича невелики. Но может так случиться, если кризис президентской власти в Украине будет углубляться, то элиты и, кстати, внешние игроки, сделают вывод, что для Украины в нынешней конфигурации – географической, территориальной и политической наиболее оптимальной является парламентская форма правления с доминирующей ролью премьер-министра и председателя Верховной рады с номинальными функциями президента страны. При таких раскладах у Авакова могут появиться шансы стать премьер-министром. Всё остальное пока, мне кажется, нереалистично. Аваков это прекрасно понимает и сам, он будет ждать, как будут развиваться события предстоящей осенью в Украине, которая может оказаться сложной во всех смыслах этого слова, переломной и решающей".

Арсен Аваков останется в украинской политике, но его роль будет теневой, предполагает политолог Олег Саакян: "Создавать собственную политическую силу ему нет смысла. У Авакова есть представители в различных политических кругах. Он будет оставаться над схваткой. Аваков не из тех, кто громко хлопает дверью, покидая министерское кресло, и становится жестким оппозиционером. Нет, скорее наоборот, он, имея часть ресурсов, и внешнеполитических (хорошие связи в ряде западных стран), и внутриполитических (со своим образом арбитра и равноудалённости к разным политическим игрокам), может оставить открытой дверь в Офис президента и быть в данном случае внешним, независимым, но по-партнерски полезным для Зеленского. С другой стороны, он может также конвертировать свое влияние и с остальными политическими субъектами. А в будущем – в зависимости от того, как будет складываться следующий политический цикл, – у него есть и организационные ресурсы, и политические ресурсы для участия в более комплексной игре. Но не думаю, что это будет должность президента Украины, и не думаю, что он будет искать себе место под софитами. Ему там уже тесно. Более уютно и комфортно он себя чувствует в роли серого кардинала украинской политики".

А Георгий Тука сомневается, что Арсен Аваков вернется в команду действующего украинского президента: "Уверен, что он не канет в Лету. Но у меня большой скепсис относительно того, что Арсен Борисович вернётся в команду нынешнего президента. Некоторые эксперты прогнозируют в сентябре-октябре отставку Кабинета Дениса Шмыгаля и возвращение во власть Авакова в качестве нового премьер-министра Украины. Считаю такой сценарий нелогичным. Хотя Зеленский остаётся дилетантом в украинской политике, но те люди, которые им манипулируют и дирижируют, прекрасно понимают, что такой "зубр" украинской политики, как Аваков, получив премьерский портфель, буквально за полгода создаст свою фракцию в Верховной раде и уничтожит рейтинг действующего президента. Поэтому не думаю, что Владимир Александрович заинтересован в получении такого конкурента", – констатирует бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука.