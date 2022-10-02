Научиться смотреть. Аркадий Даваров – с притчей о слепых

Всего и надо, что вглядеться, – боже мой,

всего и дела, что внимательно вглядеться, –

и не уйдешь, и никуда уже не деться

от этих глаз, от их внезапной глубины.

Юрий Левитанский



Мы не умеем смотреть – пожалуй, в этом корень многих бед! Обычно мы смотрим так, чтобы увидеть то, что нам нужно, или то, чего хочется. Популярным стало искусство смотреть так, чтобы не замечать главного. Особенно если оно тревожно, ужасно, болезненно, вызывает вину, стыд и отчаяние.

Каждый из нас уверен, что умеет смотреть так же хорошо, как дышать и ходить. Но это умение не всегда помогает правильно сориентироваться в сложной ситуации. Кроме того, два человека нередко видят одно и то же каждый по-своему, и тогда возникает почва для конфликта. Особенно в последнее время, когда из-за войны идёт нескончаемый непримиримый спор внутри некоторых семей или между друзьями.

В какой степени наше восприятие всё-таки соответствует реальности? То есть тому, что существует в действительности, а не является плодом фантазии. Ведь если то, как мы видим мир, далеко от происходящего на самом деле, то жизненный путь напоминает "Притчу о слепых" Питера Брейгеля-старшего, на которой процессия слепых падает в канаву вслед за слепым поводырём.

На помощь могут прийти объективные законы восприятия, открытые психологами в начале прошлого века. По аналогии с физикой, исследователи проводили сотни экспериментов, изучая зрительное восприятие человека. Один из главных процессов, открытых ими, описывается так называемым законом амплификации: то, что мы воспринимаем органами чувств, естественно дополняется до целостного образа за счёт наших представлений об этом. В ход тут идут прежние убеждения, самооценка, авторитетные шаблоны, привычное мышление и мировоззрение. Например, три точки на листе бумаги воспринимаются как треугольник. Эта фигура состоит из двух типов элементов: реально существующие точки как вершины треугольника и невидимые стороны, их соединяющие. Второе – это накопленные знания о том, из чего состоят треугольники.

Какое это имеет отношение к нашей обычной жизни? Во-первых, существующие у нас представления о мире определяют то, что мы видим. Например, индейцы не замечали кораблей Христофора Колумба в море, так как не имели до этого опыта восприятия подобных объектов. Во-вторых, бессмысленно в споре использовать факты как аргументы, они непременно будут интерпретированы по-своему. И, в-третьих, важно отстаивать свою уникальную точку зрения, в которую по-настоящему веришь. Трагична история конца жизни Эрнеста Хемингуэя, когда он видел то, что за ним следят спецслужбы, а жена и врачи не хотели этого признавать и лечили его электрошоком от паранойи. Потом выяснилось, что писатель был прав.

В глубинной основе восприятия лежит вера

Другое открытие психологов того времени – закон хорошей формы. Всё, что воспринимает человек, стремится принять хорошую форму, главные свойства которой следующие: простота, завершённость, изящество, чёткость, целостность. Если процесс восприятия к этому не приходит, то возникает незавершенный гештальт, и человек испытывает дискомфорт от неопределённости, запутанности и несовершенства.

Поэтому каждый из нас естественным образом выбирает самое простое объяснение фактов или ту их интерпретацию, с которой ему спокойнее жить. Конечно, ему проще всего опираться на собственный опыт, старые убеждения, воздействие пропаганды и мнение авторитетов. Но современный мир так быстро меняется и усложняется, что и этот принцип уже не работает. Возникает смутное неприятное чувство, что тебя дурят или что ты сам это успешно делаешь.

При этом ощущение дискомфорта всё равно побуждает каждого из нас поскорее сформировать законченную картинку. Вот и приходится для этого чего-то не замечать, не видеть явных противоречий или того, что болезненно. Мириться с этим или нет – непростой выбор. Ведь иначе придётся тратить силы и время, чтобы разобраться в ситуации глубже. А это может заставить поменять всю свою жизнь.

Выясняется, что мозг человека каждое мгновение добавляет в то, что он видит, невидимые элементы, которых недостает для возникновения целостной картинки. Главный вопрос таков: насколько этой невидимой добавке можно доверять? Сложность в том, что объединение видимых и невидимых элементов картинки происходит мгновенно и неосознанно. А своим-то глазам мы уж точно доверяем. А заодно доверяем и тому, что автоматически достраивается в то, что видим. Так мы приходим к выводу о том, что в глубинной основе восприятия лежит вера.

Согласно древнему определению вера – "осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом". Вера делает эти невидимые добавки существующими в нашем сознании. Разные люди верят в разное зачастую просто из-за того, что рассматривают явления с "разных сторон". Это может быть вполне приемлемым, но может и приводить к раздражению, агрессии, даже к войнам, если точку зрения другой стороны считать априори ошибочной или, более того, не имеющей права на существование. Так это было столетия назад в Европе с протестантами и католиками. Так это происходит сейчас.

Поэтому стоит проверять, не придерживаешься ли ты ошибочной веры, то есть такой веры, которая гарантированно даёт несбывшиеся ожидания, прогнозы и надежды. Ведь мощь веры неоспорима, какой бы она ни была. Глотаешь таблетку плацебо – и выздоравливаешь. И, наоборот, глотаешь ту же таблетку со страхом и навязчивыми мыслями – и заболеваешь на ровном месте. Если вера людей противоположна, то они и увидят противоположное, смотря на одно и то же. Иногда восприятие больших социальных групп людей бывает столь разным, что приходится признать: мы живем в разных мирах. И тогда нормальное общение становится практически невозможным.

Можно ли обнаружить в себе самом ошибочную веру? Природа человека такова, что отказываться от привычного самообмана очень не хочется. Вспомним пушкинское: "Я сам обманываться рад". Беда в том, что плата за этот самообман слишком велика. Но если решаешься на такие перемены, то вначале нужно увидеть свою веру во всей её красе, а для этого опять-таки – научиться смотреть.

Обращу внимание на три конкретных шага, которые каждый из нас может сделать, чтобы увидеть реальность. Часто мы их делаем интуитивно, но потом забываем в жизненной суете. Прежде всего, нужно иметь контакт со своим сердцем, уметь услышать его тихий голос. Антуан де Сент-Экзюпери верно писал: "Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь". Иначе нет надёжной опоры для подлинного видения. Не в интеллекте же её искать, если мысли этот процесс искажают! К счастью, есть много средств и древних практик для обращения к своей глубине: медитация, йога, молитва или просто чаепитие в компании хорошего человека.

Затем, важно приобрести свежесть восприятия, уметь увидеть мир и себя в нём каждый раз заново. По тому же закону амплификации стоит максимально отключать мысли и привычные убеждения, когда смотришь на что-то. Феноменологическое восприятие, предложенное Эдмундом Гуссерлем, даёт способ просто смотреть на мир без предварительных представлений о чём-то. Смотреть так, как умеют смотреть маленькие дети, у которых нет накопленных знаний. Смотреть без предубеждений и на отдельные факты, и на картинку в целом.

Это как минимум. Если получается, то стоит пойти дальше и посмотреть так же на свои верования, которые невидимы и подключаются автоматически. Английское слово beliefs означает и "верования", и "представления", убеждения в том, что нечто истинно – то есть все когнитивные феномены, сопровождающие формирование целостной картинки. Поэтому важно посмотреть на них заново, чтобы отказаться от чуждого, соблазняющего и устаревшего. Самый радикальный способ даёт нам Джидду Кришнамурти. Через все его книги и публичные выступления проходит полный отказ от мыслей, убеждений, верований, чтобы с абсолютно чистым умом смотреть на себя и мир.

И последнее: придётся взять ответственность за то, что видишь. Дать себе отчет: хочешь ли ты видеть то, что есть, или будешь продолжать видеть то, чего на самом деле нет. Это незаметный, но решающий выбор. Его называют выбором моральным или экзистенциальным, чтобы подчеркнуть, что в данной ситуации человек выбирает не одну из альтернатив, а себя – каким он будет, если свернёт направо или налево на развилке жизненного пути. Это вечный гамлетовский вопрос, который, как сказано в стихотворении Бориса Пастернака, каждый решает в одиночку, когда "всё тонет в фарисействе". Это требует мужества и трезвости: смотреть правде в глаза и жить в соответствии с ней.

Аркадий Даваров – IT-специалист, психолог



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