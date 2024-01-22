Научная журналистка Ася Казанцева уехала из России. Свой отъезд она связала с отменой своих вступлений в российских городах и публикацией её домашнего адреса депутатом Госдумы Андреем Луговым.

По словам журналистки, она решила уехать по совету "дружественного адвоката", который не исключил, что власти, если захотят, найдут повод, чтобы открыть против неё уголовное дело. "Потусуюсь-ка я, действительно, пока что в славном городе Тбилиси до наступления лучших времен", – написала Казанцева в фейсбуке.

При этом Казанцева уточнила, что вернется в Россию "первым рейсом", как только "ветер переменится". Журналистка добавила, что она бы еще "посопротивлялась", однако не хочет подвергать риску свою маленькую дочь. Также, по словам Казанцевой, из-за отмены лекций ей стало "довольно проблематично зарабатывать себе на жизнь".

В декабре у журналистки отменили несколько выступлений и презентацию новой книги из-за антивоенной позиции. Спустя некоторое время депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой разместил в своём телеграм-канале пост с номером телефона и адресами Казанцевой. Он подписал сообщение так: "Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех". Впоследствии этическая комиссия Госдумы не нашла в действиях Лугового правонарушений, сославшись на "гарантированную Конституцией свободу слова".