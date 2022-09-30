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В московском метро задержали журналистку Асю Казанцеву

В Москве на станции метро полицейские задержали научную журналистку Асю Казанцеву. Сейчас она находится в отделе полиции. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По словам Казанцевой, сначала её задержали "как призывника", но потом объяснили, что "из-за референдумов", и отвели в комнату полиции. Позже журналистку отвезли в ОВД. В чём её обвиняют – неизвестно. "Каждый полицейский говорит, что сам не знает, зачем им я", – отметила Казанцева.

Казанцева находится на девятом месяце беременности. Ранее её, как и десятки других людей, уже задерживали в метро по камерам наблюдения с распознаванием лиц. 12 июня 2022 года Казанцеву после задержания отвезли в отдел полиции, где потребовали написать объяснительную, что с ней "проведена профилактическая беседа о том, что людям, имеющим административные задержания в прошлом, не следует заходить в метро в День России".

Ранее Казанцеву задерживали на антивоенном митинге в день вторжения России в Украину, объявленного президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.

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