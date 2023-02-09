Чат-бот Bard ошибся и обвалил акции материнской компании Google

Корпорация Google презентовала поиск с чат-ботом Bard на основе искусственного интеллекта. Он ошибся, отвечая на вопрос. Акции Alphabet – материнской компании Google – подешевели на фоне опасений, не проигрывает ли теперь она своему конкуренту Microsoft.

Первым внимание на ошибку обратило агентство Reuters. В презентационном ролике у чат-бота Bard спрашивают: "О каких новых открытиях космического телескопа "Джеймс Уэбб" можно рассказать своему девятилетнему ребёнку?". Среди прочего Bard отвечает, что с помощью телескопа получили первые снимки планет за пределами Солнечной системы. Однако это не так: первые снимки экзопланет были сделаны телескопом VLT ещё в 2004 году, что подтверждает НАСА.



Корпорация признала ошибку и заявила, что Bard выпущен пока только для тестировщиков и не доступен для всех пользователей.

Google провёл презентацию своего поисковика с Bard на следующий день после аналогичного мероприятия Microsoft, который объявил о запуске публичной версии своей поисковой системы Bing с функциями ChatGPT. В отличие от конкурента, Google не уточнил, когда и как он интегрирует Bard в свой поисковик.

После ошибки из-за опасений инвесторов, что компания Alphabet может проиграть в этой борьбе своему сопернику, её акции подешевели на сто миллиардов долларов. К окончанию торгов их стоимость почти полностью восстановилась.