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Алексей Навальный в 11-й раз за полгода отправлен в штрафной изолятор

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание по уголовному делу в колонии во Владимирской области, в 11-й раз за полгода отправлен администрацией в штрафной изолятор.

Поводом для этого стало то, что он, как утверждается, неправильно представился сотруднику колонии. Об этом Навальный сообщил, выступая по видеосвязи на судебном заседании, передаёт его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. По описанию оппозиционера, в его колонии — это камера размером 2 на 3 метра, где ему приходится сидеть на железном табурете. Копию камеры сторонники политика в январе установили у здания посольства России в Берлине.

Администрация колонии признала Навального злостным нарушителем. Он безуспешно пытался обжаловать в судах предыдущие решения по отправке в ШИЗО. Он уверен, что его преследуют по политическим мотивам.

  • 25 января Мосгорсуд рассматривал жалобу политика на включение в ведущийся Росфинмониторингом список экстремистов и террористов. В него попадают люди, осуждённые или заподозренные в преступлениях по экстремистским статьям. Суд отклонил жалобу, передаёт государственное агентство РИА "Новости".

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