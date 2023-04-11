Навального в 13-й раз отправили в ШИЗО на фоне расследования про колонию

Оппозиционера Алексея Навального, который отбывает тюремный срок в колонии №6 во Владимирской области, в понедельник, 10 апреля, в очередной раз отправили в штрафной изолятор. Об этом говорится в соцсетях политика.

Навальный проведёт в ШИЗО 15 дней. О причинах решения руководства колонии не сообщается. Предыдущий срок пребывания в штрафном изоляторе истёк 7 апреля.

В сообщении говорится, что оппозиционера из-за новых правил ограничили в покупке еды, поставили прогулку на семь утра, сократили время на письма, а в соседнюю камеру поставили швейную машинку для работы.

Навальный предположил, что ухудшение условий содержания связано с расследованием его команды. Соратники политика утверждают, что колония, где он находится, закупает продукты по завышенным ценам.

С августа прошлого года Навального отправляют в ШИЗО уже 13-й раз.

Предыдущий раз, по словам политика, его отправили в штрафной изолятор за то, что он якобы неправильно представился. Поводами для перевода в ШИЗО Навальный среди прочего также называл расстёгнутую пуговицу и отказ мыть забор.

Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете.

Больше новостей Радио Свобода: