Навального в 12-й раз отправили в ШИЗО: он неправильно представился

Оппозиционного российского политика Алексея Навального, отбывающего наказание по уголовному делу в колонии во Владимирской области, в 12-й раз отправили в штрафной изолятор. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Навального поместили на 15 суток в ШИЗО за то, что он "неправильно представился". В предыдущий раз его отправляли в изолятор в январе: тогда он тоже "неправильно представился" сотруднику колонии. До этого поводами для перевода политика в ШИЗО были среди прочих расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.

Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете. В нынешнем посте он сообщил, что в ШИЗО есть кипяток и одна книжка – по сравнению с обычной камерой, где есть "кофе и две книжки".