"Полшага до расстрелов". Соцсети о деле Владимира Кара-Мурзы

Обвинение запросило для оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы. На него возбуждены сразу три уголовных дела: за распространение "фейков" об армии, осуществление деятельности нежелательной организации (под ней подразумевается фонд "Открытая Россия") и госизмену, причем последние два дела были заведены, когда политик уже находился под арестом.

Процесс проходит в закрытом режиме. По словам адвоката Вадима Прохорова, "госизменой" обвинение посчитало фрагменты трех публичных выступлений Кара-Мурзы за границей: в Лиссабоне, где он говорил о нелегитимности выборов в России, в Осло на вручении премии Норвежского Хельсинского комитета Юрию Дмитриеву, где он заявил о государственном терроре, и его слова об информационном железном занавесе в России, прозвучавшие на слушании Хельсинкской комиссии в США.

Альфред Кох

Предусмотрительно засекретив процесс, его организаторы лишили нас возможности узнать в чем, собственно, состоит "измена родине", которую вменяют подсудимому.

Но в чем бы она не состояла, ясно, что судят его за несколько фраз, сказанных им в различных выступлениях за границей. И это совершенно чудовищно. Даже ребёнку понятно, что таким способом "изменить родине" нельзя! Этим процессом сама родина изменяет Кара-Мурзе. Это ее нужно судить за измену своему гражданину. И уж как минимум, тех людей, которые сегодня узурпировали право говорить от ее имени.

Но это была бы слишком упрощенная картина: некая группа коварных заговорщиков захватила право говорить от имени России, подмяла под себя несчастный народ, который мечтает об освобождении от узурпаторов.

Истинные причины, по которым власти преследуют Владимира Кара-Мурзу, выглядят совсем иначе, уверена его жена Евгения Кара-Мурза.

Они его так боятся и ненавидят, что хотят запереть на четверть века

25 лет строгого режима, которые прокурор Локтионов запросил для Владимира Кара-Мурзы за публичную критику путинской власти и изобличение ее преступлений, - это, конечно, высокая оценка эффективности Володиной работы: они его так боятся и ненавидят, что хотят запереть на четверть века.

Того же мнения придерживаются и многие комментаторы.

Александр Невзоров

Володя Кара- Мурза -это добрейший, тонкий, очень аккуратный во всех высказываниях, воистину - самый цивилизованный и корректный из всех росс. политиков. И самый беззащитный из них.

Тот садистский, смертельный срок, который «нарисовал» ему режим путина - это, конечно, месть и за «питерский прихлоп пельменя», и за месяцы страха перед контрнаступлением ВСУ.

Николай Кавказский

Власть хочет отправить политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу на 25 лет в тюрьму. Столько сегодня запросило для него обвинение за оппозиционную деятельность и антивоенную позицию. Путинский сталинизм постепенно перестаёт быть лайтовым.

Я ходил на суды к Володе и переписывался с ним.

Свободу Владимиру Кара-Мурзе!

Екатерина Котрикадзе

Страшно за всех, кто в России осмеливается противостоять этому аду

Это чудовищный срок. Говорят, пора уже привыкнуть к жестокости системы, но невозможно.

Обсуждали дело Владимира с коллегами, мимо проходила знакомая, спрашивает: "А за что 25 лет?" Ответ выпалила не задумываясь: "Да ни за что".

Володя - человек невероятной силы, мужества, обладатель потрясающего ума. Еще он рыцарь, каких редко встретишь. Мы знакомы миллион лет, все эти годы восхищаюсь. Мечтаю, что такие люди, как он, будут политиками в России будущего. Страшно за него, за его потрясающую жену, за всех, кто в России осмеливается противостоять этому аду. И все меньше надежды на скорые перемены, не знаю, может я зря так, но не понимаю, как справляться с этим концентрированным злом.

Кирилл Гончаров

Его арест - ожидаемый шок.

Запрошенный приговор - ожидаемый ад.

Я не хочу кричать громких фраз о том, что он скоро выйдет и все будет хорошо. Я на это безусловно рассчитываю, но даже один день в российской тюрьме - вечность.

И уж точно невиновным в ней не место. Володя - самый честный, любящий Россию из всех, кого я знаю. И вместе с тем, как оказалось, самый смелый. А смелость, отрицательное качество в парадигме полицейщины.

Александр Осовцов

Мы познакомились, когда ему было лет пять. В десять он уже был убеждённым демократом и на избирательном участке лично контролировал, как заполнены бюллетени взрослых членов семьи, и сам опускал их в урну. В двенадцать он приходил ко мне в думу и на полном серьёзе изучал её устройство и законодательный процесс. Когда его отец сказал мне со смехом, что он готовится на моё место, я ответил, что не на моё, а на место Егора. Мы оба думали, что шутим.

Сегодня ему 41, и прокуратура хочет отправить его в лагерь на 25 лет. Уверен, что этот чудовищный срок означает прежде всего то, что во всей этой истории Владимир Кара-Мурза-младший занял своё, только ему принадлежащее место. Пусть же скорее его место в жизни России станет достойным его.

Дмитрий Колезев

Всех упаковывают в тюрьму до конца жизни Путина

ФСБ считает, что Кара-Мурза предоставлял зарубежным странам некую помощь, направленную против безопасности России. Понятно, что оппозиционный журналист Кара-Мурза не был никаким секретоносителем, не мог рассказать о России чего-то такого, чего бы не было в общем доступе. Его деятельность была на виду, он открыто выступал с критикой российских властей на различных западных и международных площадках.

Понятно, что всех упаковывают в тюрьму до конца жизни Путина, и сроки здесь условны, но даже в таком контексте 25 лет за слова и публичную деятельность — это что-то совершенно безумное.

Многие считают, что главная мотивация преследователей – месть за "список Магнитского".

Андрей Волна

На самом деле - за "список Магнитского"

Вот и откровеннейший сталинизм. Прокуратура запросила Владимиру Кара-Мурзе 25 (двадцать пять!!!!!!!!!!!) лет лишения свободы. За формирование первых санкционных списков. За дружбу с Немцовым. За поддержку демократии в стране.

За две неудавшиеся попытки убить его.

За честность и отвагу.

Андрей Мальгин

Формально за три публичных выступления с критикой Путина. Но мы знаем, что не за это. На самом деле - за "список Магнитского".

О связи процесса Кара-Мурзы с делом Магнитского косвенно свидетельствует то, что в нем задействован тот же судья, пишет оппозиционный политик Лев Шлосберг:

Одним из судей в политическом деле против Владимира Кара-Мурзы является (в качестве председательствующего) Сергей Подопригоров (с «пристяжными» Виталием Белицким и Екатериной Дорохиной).

Сергей Подопригоров – имя в российском правосудии нарицательное. Его назначение в дело Кара-Мурзы не может быть случайным, так как он был одним из судей в памятном деле Сергея Магнитского, которой привело к смерти Магнитского в тюрьме и появлению «Акта Магнитского», в санкционном списке фигурантов которого сам Подопригоров появился одним из первых ещё в 2013 году. Позже судья Подопригоров публично требовал снять с него санкции.

Адвокаты Кара-Мурзы заявили Подопригорову отвод, мотивировав это очевидным конфликтом интересов, так как Владимир Кара-Мурза в своё время был инициатором формирования в США «Списка Магнитского», куда одним из первых попал Подопригоров. Двое коллег председательствующего ходатайство о его отводе отклонили.

Аудитор Сергей Магнитский стал объектом преследования российских силовиков после того, как раскрыл и потребовал расследовать самую масштабную в истории (5,4 млрд. рублей) схему хищения бюджетных средств в России в середине 2000 годов с помощью кражи нескольких коммерческих организаций по подложным документам с фальсифицированным судебным представительством и организацией арбитражных судебных процессов, по итогам которых средства федерального бюджета в качестве якобы компенсации за переплату налогов были перечислены сначала в похищенные ООО, а затем в офшоры.

Дело против Магнитского возбудили и вели сотрудники МВД, непосредственно обвинённые им и его товарищам в хищениях. Их «доказательства» в полном объеме без какой-либо критической оценки принимались судом и легли в основу всех судебных действий в отношении Магнитского.

В ходе следствия Магнитский обвинил в коррупции ряд сотрудников российских силовых структур, и от него добивались отказа от этих показаний.

Условия содержания Магнитского в тюрьме правозащитники и адвокаты квалифицировали как пыточные. 16 ноября 2009 года Сергей Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина». По мнению правозащитников и адвокатов, он был убит.

Расследование показало, что смерти Магнитского предшествовало его конвоирование в отдельную камеру восемью конвоирами для «диагностики психологической неадекватности» вследствие его периодических жалоб на плохие условия содержания, неоказание медицинской помощи и угрозу жизни (всего было подано около 100 жалоб).

«Список Магнитского» включал людей, ответственных за его преследование, жестокое содержание в СИЗО и гибель в тюрьме в ноябре 2009 года. [...]

Угроза жизни Владимира Кара-Мурзы сегодня равна угрозе жизни Сергея Магнитского.

Беспокойство вызывает и состояние здоровья оппозиционера, который пережил два покушения на жизнь.

Вера Афанасьева

Владимир после отравления тяжело болен, у него полинейропатия - отнимаются ноги и руки.

Этот диагноз входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию тюремного срока.

Но кое-кто - очень мелкий, подлый и мстительный садист, и уже отдал приказ, который непременно исполнят.

Кирилл Гончаров

Двузначные сроки в путинском рейхе уже давно стали обыденностью

Добавлю, что Владимир Кара-Мурза похудел за время нахождения в СИЗО на 20 килограмм.

Страшно представить, что будет с ним в ближайшее время, с учётом двух мощнейших отравлений до этого, которые, к слову, не расследуются до сих пор.

Страшная цифра – 25 лет тюрьмы – у многих не укладывается в голове.

Николай Полозов

​Выше только пожизненное лишение свободы, которое по предъявленным обвинениям не может быть применено.

Двузначные сроки в путинском рейхе уже давно стали обыденностью.

В отношении крымских татар эта практика чудовищных сроков применялась на протяжении всего времени оккупации Крыма. Теперь Кремль активно применяет наработки из оккупации уже и на материке.

Борис Вишневский

Для убийц, бандитов и насильников они просят куда меньшие сроки.

25 лет для невиновного.

Только потому, что ему хотят отомстить.

За принципиальность, за несогласие с режимом, за стремление сделать Россию свободной.

Таким обвинением они просто обрекают его на смерть, учитывая его здоровье.

Володя должен быть освобожден. Для этого надо делать все возможное.

Даниил Константинов

В России заниматься оппозиционной политикой стало опаснее, чем быть закоренелым преступником

Такие сроки не дают даже большинству убийц, в том числе - весьма "заслуженных". Леша Солдат, легендарный киллер "Ореховских", если я ничего не путаю, получил 22 года. На нем - десятки трупов.

Я сам лично видел, как люди получали за убийства и 8, и 10 и 15 лет лишения свободы. В отдельных очень редких случаях - пожизненное.

Чеченцы, осужденные за убийство Политковской, за исключением непосредственно киллера и организатора (у них - ПЖ) получили меньше, чем запросили Кара-Мурзе.

Бывший диверсант, хорошо обученный убийца Андрей, с которым я делил одну камеру, вмонтировавший взрывное устройство прямо в лежащего полицейского, по которому проехал конкурент его шефа, получил 21 год строгого. Его бомба убила троих....

Трое московских ребят, расстрелявшие троих инкассаторов и забравшие 150 миллионов рублей, получили 18, 19 и 22 - в зависимости от признания вины, возврата денег и сотрудничества со следствием.

Мой сокамерник Егор, забивавший насмерть битами своих друзей ради квартир - 14 лет.

Примеров много. Я уж не говорю о делах без убийств.

Ингуши, грабившие подпольные казино (несколько эпизодов), с оружием в руках, получили 10 и 12 лет лагерей.

Бывший заместитель министра финансов Московской области Валерий Носов - 14 лет - за одну из крупнейших коррупционных афер в российской истории.

Можно продолжать очень долго, но ясно одно:

В России заниматься оппозиционной политикой стало опаснее, чем быть закоренелым преступником.

Кара-Мурзе я очень сочувствую. Думаю, что для него было большим стрессом просто даже услышать о таком сроке.

Помню, как мне первый раз запросили 10 лет строгого и у меня зашумело в ушах. Внешне я оставался невозмутим, но вот в ушах что-то шумело, как будто к уху приставили огромную раковину, а в голове в этот момент - слегка штормило. Ощущать, как рушится твоя жизнь, видеть искаженные страданием лица своих родных в зале в этот момент - все это очень тяжело, на самом-то деле.

Это потом привыкаешь. Когда мне запрашивали 10 лет во второй раз я оставался спокоен уже и внутри и снаружи. И все равно не удержался и покрутил пальцем у виска, глядя на прокурора. Мол, вы там совсем ипанулись, такие сроки запрашивать невиновным. Ну хоть бы скостили что ли, все про себя понимая....

Повторюсь, я очень сочувствую Кара-Мурзе, желаю ему сил, стойкости и главное - здоровья, чтобы перенести все, что выпадет на его долю. А главное не отчаиваться. Ведь все мы понимаем, что все эти сроки, навешиваемые нашим друзьям и товарищам, по сути, приравниваются к сроку жизни или даже правления Путина. А оно (это правление) закончится гораздо раньше.

Виктор Шендерович

Это явка с повинной, прямое указание на личную, путинскую, и корпоративную лубянскую ненависть к Володе за его работу по их делегитимизации на Западе, за списки Магнитского и Немцова...

Срок же приговора значения не имеет: Володя, как и Навальный и другие политические заключённые, выйдет на свободу, когда не станет путинского режима. Ни о какой четверти века тут речи не идёт.

Дмитрий Гудков

Это пока только «запрошенное прокурором», но сомнений в том, что будет дальше и на чьей руке надета перчаточная кукла «прокурор», нет.

Уничтожение путинского режима – это спасение страны и политзаключенных. И моего друга.

Все, что можно сделать, я для этого сделаю.

Александр Архангельский

В марте 22-го мы (не сговариваясь) встретились с Володей Кара-Мурзой в Екатеринбурге, даже удалось поужинать. Он был настроен куда оптимистичней, чем я, потому что он мужественней. И чище. А вскоре он был арестован. И теперь прокурор требует 25 лет за слова. Володя, вы выйдете намного, намного раньше.

Многие комментаторы констатируют, что путинский режим перешел к практикам позднего сталинизма.

Лев Шлосберг

Осталось написать на обложке этого дела: так будет с каждым, кто против

Требование обвинения о 25-летнем заключении для Владимира Кара-Мурзы продиктовано намерением морально сломать 41-летнего человека фактической пожизненностью лишения свободы и желанием устрашить общество. Осталось написать на обложке этого дела: так будет с каждым, кто против.

Яд, чудом остановленный врачами в 2015 и 2017 годах, вернулся в виде обвинения в государственной измене человеку безупречной гражданской позиции. Не смогли отравить, так сгноим в колонии, - говорит это обвинение.

А недалеко от России Лукашенко уже ввёл смертную казнь по обвинению в государственной измене. Безусловно, применит.

Покажет пример соседу.

Сталинские статьи. Сталинские обвинения. Сталинские сроки.

Дорога Сталина не приведёт никуда, кроме ГУЛАГа. На этой страшной дороге палачи невинных рано или поздно становятся жертвами следующих палачей. Трудно сказать, понимают ли они это сейчас.

Володе Кара-Мурзе от этого не легче. Его могут спасти от смерти только мировая солидарность и политический обмен.

Владимир Кара-Мурза становится личным узником Владимира Путина. Путин несёт персональную ответственность за его жизнь.

Мария Снеговая

Насчёт жуткого срока в 25 лет, запрошенного обвинением для Владимира Кара-Мурзы, напомню цитату из Солженицына:

"После великого европейского смешения Сталину удалось к 1948 году снова надежно огородиться, сколотить потолок пониже и в этом охваченном пространстве сгустить прежний воздух 1937-го года. Сходные были с 1937 потоки, да не сходные были сроки: теперь стандартом стал уже не патриархальный червонец, а новая сталинская четвертная. Теперь уже десятка ходила в сроках детских."​

Олег Пшеничный

Срок 25 лет стал популярен в 1947 году

Когда говорят, что “25 лет - сталинский срок», я навскидку вспоминаю, что массовым политическим сроком — до большого террора — традиционно было 5-8 лет, потом распространился срок 10 лет как эвфемизм расстрела («10 лет без права переписки»). То есть: либо до 10 лет — либо расстрел. Уже в лагере срок могли накинуть, и ещё раз накинуть, но 25 лет официальным сталинским стандартом не были.

Срок 25 лет стал популярен в 1947 году, когда Сталин вдруг на три года отменил смертную казнь и это стало высшей мерой. И когда самому Сталину осталось уже немного. А вот после Сталина 25 лет уже закрепились как альтернатива смертной казни.

Знатоки меня поправят. Пишу по памяти, не проверяя.

Илья Вайцман

Обратили внимание, с какой скоростью режим перешел от сроков в 7-9-15 лет «за политику» к позднесталинским «25 лет каторги», которые запросили Владимиру Кара-Мурзе мл.? То, на что Сталину потребовалось десять лет, они проскочили за год.

[замечу в скобках, что для дважды отравленного путиным человека это заведомо пожизненный срок или медленная смертная казнь]

С одной стороны, это симптом скорости деградации путинщины, а с другой... С другой стороны, им осталось полшага до расстрелов, о которых они нежно мечтают.

И очень слабо утешает то, что сталинские 25 никто «до звонка» не отсидел, после смерти людоеда всех выпустили - тех, кто выжил выпустили. Остальные остались в безымянных могилах...

Звучат и предположения, что Владимир Кара-Мурза может стать заложником для последующего обмена.

Антон Орех

Максимально возможный срок с учётом обвинений. Срок, который, скорее всего, даже символически не уменьшат в приговоре. Помимо прочих эмоций от такой адской истории, есть одна практическая мысль. Этот приговор служит пополнению обменного фонда с Америкой.

Кирилл Шулика

Что касается Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом иноагентом), то у него помимо российского есть и британский паспорт.

Может ли это стать поводом для обмена? В теории, конечно, может, но на практике, во-первых, никто не отменял российский паспорт, во-вторых, есть сомнения, что сам Кара-Мурза, которых не уехал из России после всего, на это согласится.

Обсуждать тут вообще нечего, какая-то совершенно, так сказать, ложная тема, может быть связанная с самообманом.

Но есть и вероятность, что никто никого менять не собирается – и освобождать трон в ближайшие 25 лет тоже.

Ирина Лагунина

Кремль явно боится каждого свободного слова

Путин планирует править еще 25 лет. Именно так, до 95. Иначе бы прокурор не запросил для Владимира Кара-Мурзы 25 лет колонии строгого режима.

В последние годы - лет так пять - часто говорили, что демократическая оппозиция в России маргинализирована. А вот Кремль так не считает. Кремль явно, судя по его действиям, боится каждого свободного слова. И еще больше - людей, которые мечтают сделать Россию нормальной страной международного сообщества и вывести ее из международной изоляции. Сил Володе, семье, адвокатам. И светлая память Володе-старшему. Он бы сейчас сходил с ума, но очень бы гордился мужеством сына.

Федор Крашенинников

Суровый приговор Владимиру Кара-Мурзе - это еще и привет всем критикам режима. Мол, уезжайте, пока можно, а если уехали - то не возвращайтесь, во всяком случае пока в России эта чекистская власть. Очень грустно все это.