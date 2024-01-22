Алексея Навального в 25-й раз отправили в ШИЗО

Российского оппозиционного политика Алексея Навального отправили в штрафной изолятор на десять суток – уже в 25-й раз. Об этом сообщает команда политика.

Утверждается, что поводом снова стало то, что он "неправильно представился". В предыдущий раз Навального отправили в ШИЗО сразу после выхода из обязательного карантина по прибытии в колонию.

Условия в камере штрафного изолятора отличаются особой строгостью: заключённому не выдают постельное бельё, запрещают свидания, телефонные разговоры, получение посылок с воли, прогулки и покупку еды в магазине.

С декабря 2023 года Навальный отбывает срок в колонии особого режима "Полярный волк" на Ямале. Ранее Мосгорсуд приговорил его к 19 годам заключения, признав виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании.

Навальный вину не признаёт, многие правозащитные организации признали его политзаключённым.