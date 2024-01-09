Навальный отправлен в ШИЗО по выходе из карантина в новой колонии

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный отправлен в штрафной изолятор в исправительной колонии на Ямале сразу по выходе из обязательного карантина, который он отбывал после доставки в колонию. Об этом сообщается в его социальных сетях.

В этот раз поводом стал отказ Навального представиться по правилам сотруднику колонии, говорится в сообщении политика. "Осуждённый Навальный ... на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает", — цитирует он документ администрации.

Навальный проведёт в ШИЗО семь суток. Он отправлен в изолятор в 24-раз. По выходе он проведёт там 273 дня чуть меньше чем за два года. Условия содержания в штрафном изоляторе отличаются особой строгостью. Заключённым нельзя получать посылки с воли, гулять, они не получают постельное бельё.