"Навальному еще дадут". Блогеры о Нобелевской премии мира

Ожесточенные споры по поводу лауреатов Нобелевской премии мира в соцсетях разражаются каждый год. В прошлом году на нее, например, якобы выдвинули Владимира Путина, и хотя в итоге выяснилось, что Нобелевский комитет кандидатуру российского президента скорее всего не рассматривал, шумиха по этому поводу поднялась изрядная. Выдвигали на премию в 2020-м и Алексея Навального, однако досталась она в итоге продовольственной программе ООН. Многие ожидали, что в этом году Нобелевский комитет "наверстает упущенное". Имя лауреата стало для комментаторов полнейшим сюрпризом.

Иван Яковина

Приснилось, что Навальному НЕ дали Нобелевку. Проснулся очень расстроенным.

Это премия всей среде российских журналистов, сопротивляющихся деградации медиа в условиях падения демократии в России

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов разделил в этом году награду за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира" с филиппинской журналисткой Марией Ресса. Многие российские журналисты, политики и общественные деятели искренне радуются за Муратова и возглавляемую им газету.

Галина Тимченко

Дима!!!! Вот так вот! И ура!

Дмитрий Гудков

Круто! Мои поздравления Дмитрию и всему коллективу Новой газеты!

Лев Рубинштейн

Поздравляю сердечно Диму Муратова и всю Новую газету! Это правильно, это заслуженно и это важно! Ура!

Юрий Сапрыкин

Дмитрию Андреевичу Муратову и всем, кто делал, делает и будет делать единственную в своем роде газету — самые пламенные!

Марат Гельман

Муратов - титан , полностью солидарен с нобелевским комитетом

Марина Литвинович

Муратов получил Нобелевскую премию мира. Это, конечно, не совсем он получил, а вся Новая газета и все, кто там работал и работает. Живые и убитые. Это их премия. Абсолютно заслуженная.

Александр Морозов

Дмитрий Муратов и Мария Ресса - лауреаты Нобелевской премии мира 2021. Конечно, я и многие другие хотели, чтобы премия этого года была присуждена Алексею Навальному или Марии Колесниковой, но это решение нобелевского комитета понятно и очень важно для нас. Дмитрий Муратов возглавляет традиционное медиа (газету), которая не мимикрировала, не подвергла себя самоцензуре. И стоит на ветру, которым уносит все остатки журналистики "свободного мнения" в России. И это премия не только Муратову - а всей среде российских журналистов, сопротивляющихся деградации медиа в условиях падения демократии в России. Поздравляю Дмитрия Муратова, он всегда занимал ясную и последовательную позицию в отношении свободы слова.

Александр Коляндр

Это премия свободе слова, от которой так тошнит российскую власть

Как же круто! И Муратов, и Ресса абсолютно достойны.

В общем, это премия всем, чья профессия - журналистика (в отличие от пропаганды и дуракаваляния)

Комментаторы отмечают, что награду российскому редактору вручили именно сейчас, когда пресса в стране подвергается беспрецедентному давлению.

Антон Долин

УРРРААААА!

Нобелевка - у наших.

И именно в год планомерного уничтожения независимой прессы в России.

Прекрасно, просто счастлив.

Наталья Геворкян

Ура! Это больше, чем премия Мите. Это премия свободе слова, от которой так тошнит российскую власть.

Александр Кынев

Ого. Все таки в Россию. Сигнал и не двусмысленный.

Екатерина Барабаш

Дмитрий Муратов - лауреат Нобелевской премии мира вместе с филиппинской журналисткой Марией Ресса. Это офигенно круто - в первую очередь потому, что в российскую журналистику еще верят. И правильно делают - она, конечно, при смерти, но нам словно сказали: "Ребята, мы вас видим, вы живы". Ну и просто огромные поздравления Дмитрию Муратову.

А на тот вой, что сейчас поднимут властные подстилки, мы просто наплюем.

Владимир Кара-Мурза

Очень сильное решение Нобелевского комитета. Символы честной, свободной, несгибаемой журналистики — в России и на Филиппинах. И третий в истории российский лауреат, после Сахарова и Горбачева.

Искренние поздравления обоим!

Андрей Макаревич

Наконец-то премия мира себя реабилитировала!

Андрей Дегтяренко

Вручение Нобелевской премии мира редактору, журналисту из страны, где независимую журналистику всегда пытались приручить или запугать, а сейчас хотят вообще уничтожить или выдавить за рубеж - это очень правильный шаг.

Я искренне рад сегодня за российских журналистов, которые остаются людьми чести, делают свою работу профессионально и бесстрашно, не [боятся] путинского режима, не боятся перспективы сесть в тюрьму или потерять все в один момент - и, главное, верят в то, что все это не зря.

Это не зря.

Режим ваш рассыпется в один момент, он злой, но хрупкий, - и он сам вас [боится].

И после этой Нобелевки будет [бояться] еще больше.

В то же время многие видят в решении Нобелевского комитета некий компромисс.

Иван Преображенский

Поздравляю Дмитрия Муратова! Нобелевская премия - это самая высокая оценка его борьбы за свободу медиа в России.

Пока Навальный сидит, его будут выдвигать на Нобелевку каждый год

И, я бы сказал, что демонстрация того, что Нобелевский комитет понимает, какие проблемы являются главными сегодня в России. И неготовность, одновременно, делать резкие политические жесты.

Игорь Эйдман

Навальному Нобелевскую премию не дали, побоялись, но в виде компенсации дали не столь радикальному критику путинского режима Дмитрию Муратову. Ну что, тоже неплохо. Муратов - не герой сопротивления, а человек очень себе на уме, умеющий балансировать, идти на компромиссы и зарабатывать. Но Новая газета делает много хорошего, в наше время другой такой в России нет.

Подождём. Пока Навальный сидит, его будут выдвигать на Нобелевку каждый год. Лидеров белорусского сопротивления тоже.

Борис Фел

Редчайший случай в истории этой премии! Награда действительно нашла героя, но что очень важно - живым, на свободе и в рассудке.

А что же Навальный? Людей Муратова живыми закапывали в лесу еще тогда, когда об Алексее слышали только эксперты ( это не метафора, легко найти в Сети жуткую историю с Бастрыкиным и журналистом Новой газеты. Как вы догадываетесь, отнюдь не журналист закапывал собеседника в лесу). Так что с точки зрения очередности, все справедливо. И уж извините за черный юмор, Навальный от своей Нобелевки никуда не денется…

Решение комитета вызывает у многих комментаторов двойственные чувства.

Алексей Цветков

Поздравляю Дмитрия Муратова!

Но все же странно они выкрутились. Соломоново решение наоборот: не отдать ребенка никому.

Татьяна Нарбут-Кондратьева

Не, ну радует, что свобода слова ещё декларируется как ценность.

Алексей Медведев

Ну, лучше так, чем никак

Глеб Морев

Грустно. Первый мир показал, что о нас помнит, но очень хочет поскорее забыть.

Михаил Виноградов

С одной стороны, победителей не судят и хорошо, когда соотечественников ценят. Моральный успех и все такое.

С другой, все-таки смело называть "Новую газету" хорошим изданием. Там не навальновский драйв, а вместо этого общее уныние-депрессия, перемежаемая временами сильно коммерческими материалами и раскапыванием довольно сомнительных тем вроде "синих китов". Такая печатная версия "Яблока".

Это я не в осуждение говорю, да и было бы странно сегодня кого-то осуждать. "Новая газета" вправе быть такой, какой она нравится себе и читателям.

Кирилл Лятс

привкус легкого недоумения остается

Я, конечно, поздравляю Муратова с Нобелевской премией, но привкус легкого недоумения, как после вручения этой же премии Обаме, остается. Думаю, что на решение повлияло вчерашнее 15-летие трагической гибели Политковской

Юрий Богомолов

Нобелевские академики нашли компромиссный вариант, который выглядит жалко на фоне того, что происходит в нашей стране.

Аббас Галлямов

Решение наградить Муратова, а не Навального - это попытка сохранить максимальную дистанцию от актуального политического процесса. Мы, дескать, в политику не вмешиваемся, мы всего лишь принцип свободы слова поддерживаем. Это, пожалуй, правильно. По крайней мере Соловьеву и прочей пропагандистской братии сложнее будет сейчас устроить истерику по поводу «ангажированности Нобелевского комитета» и «западного вмешательства». Журналиста ведь наградили, а не политика.

Множество блогеров высказываются еще резче.

Анатолий Воробей

Это немного парадоксально, но не знаю, как по-другому сказать: если бы Нобелевский комитет вообще не дал бы премию мира никому из России, то его трусость не была бы столь очевидна.

Глеб Морев

Это как если бы в 1975м дали не Сахарову, а Роману Гулю (за Новый журнал). Стыд.

Иван Яковина

Нобелевская премия мира Дмитрию Муратову - это какая-то пародия, глупость или даже издевательство над здравым смыслом.

Как будто быстрорастворимая лапша в дорогом ресторане.

Нобелевский комитет очевидно [побоялся] давать премию Навальному, Колесниковой или Тихановской, подкинув обществу дешевый соррогат.

Слов нет.

Муратов, конечно, должен эту премию отдать тем, кто ее по-настоящему заслуживает. Но этого, естессна, не будет.

SAD!!!

Цитирует Владимира Сорокина Олег Кашин:

АНТОН (надевает пиджак): У нас же теперь «Волга» будет. Зачем нам вторая машина? Я его адрес узнал. Приду и отдам ему ключи.

ОЛЬГА: Но... он же диссидент.

АНТОН: Могу я сделать подарок этому человеку? Или я простое советское дерьмо?

Ольга смотрит на Антона, поворачивается и медленно идет на кухню.

АНТОН (идет за ней): Отдам ключи, а за машиной он пришлет кого-нибудь.

Ольга стоит молча. За окном сигналят машины. Ольга неожиданно опускается перед ним на колени.

ОЛЬГА: Тони, не делай этого. Я... я не боюсь. Просто я видела очень плохой сон. Ты погубишь и себя, и меня. Не дари ее Галичу.

АНТОН (раздраженно кричит): Да кому же мне ее тогда подарить?! Солженицыну, что ли?

ОЛЬГА (обнимает его колени): Тонь, подари... (Смотрит на фото Высоцкого. Антон перехватывает ее взгляд, угрюмо смотрит на фото, потом на Ольгу.) Подари... Окуджаве?

АНТОН: Тьфу! (Выходит из кухни.)

Претензий к Дмитрию Муратову у оппозиционных комментаторов много. Ему не могут простить того, что он заступился за главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, когда разразился скандал с фальсификацией результатов электронного голосования.

Алексей Шабуров

Ну надо было, конечно, Венедиктову давать Нобелевскую премию мира, если уж на то пошло.

Сторонники Алексея Навального не забыли и то, как Дмитрий Муратов критиковал ФБК.

Не нравится оппозиционным комментаторам и решение Дмитрия Муратова перевести часть премии в благотворительный фонд.

Высказываются и опасения, что награждение главного редактора "Новой газеты" сыграет на руку Кремлю.

Федор Крашенинников

Беспощадный расследователь и редактор самой оппозиционной газеты спокойно живет в Москве

В России царит свобода. Беспощадный расследователь и редактор самой оппозиционной газеты спокойно живет в Москве. Слухи о преследовании независимых СМИ и критиков власти сильно преувеличены. Главная проблема России - московская интеллигенция голосует за сталинистов, как сообщил нам г-н Муратов в своей недавней колонке.

Такие выводы следуют из решения Нобелевского комитета.

Прокремлевские телеграм-каналы уже пустили эти аргументы в ход.

Досады по поводу награждения главного редактора "Новой газеты" провластные комментаторы мудро не демонстрируют.

Сергей Марков

Поздравляю с получением Нобелевской премии мира своего коллегу, российского журналиста, редактора и общественного деятеля Дмитрия Муратова. Это прикольно, когда лауреат Нобелевской премии твой знакомый.

Поздравил главного редактора "Новой" и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Николай Травкин

Уже полчаса как Дмитрий Песков не может дозвониться до Дмитрия Муратова с поздравлениями от себя самого и от Самого лично.

Константин Сонин

В первый раз верю в то, что решение о Нобелевской премии мира не просто глупое, а коррумпированное. Не знаю, но верю. Премии мира бывали странными и раньше - и когда их давали бывшим террористам, и провалившимся политикам, и не пойми кому, и кому-то заслуживающему, но не за то. Тот же президент Обама заслужил бы премию за преодоление расовых барьеров, действительно революционное, но ему дали, почему-то, за "вклад в дело мира", это в первый год президентства после короткой сенатской карьеры.

Это дьявольски изощренный удар по нашей стране

Если бы дали премию "Новой газете" как организации, это ещё можно было бы понять. Я бы не дал, но понял. Но Дмитрий Муратов фигура совершенно неподходящего масштаба - слава "Новой газеты" связана с другими людьми, другого масштаба. (Full disclosure: у меня есть небольшой личный счёт с редактором газеты, который публиковал в ней материалы с моей фамилией с маленькой буквы. Впрочем, потом он типа извинился, сказав, что это было навязано хозяином газеты Лебедевым. Ну, я притворился что понял.)

Если кто-то придумал этот план - дать премию лояльному человеку из России, чтобы не дай Бог не дали премию Навальному или кому-то из политзаключенных или политэмигрантов - это дьявольски изощренный удар по нашей стране, настоящему и будущему. Если кто-то организовал это как "компромисс" - ну, типа, позаботимся об этих русских, но не будем дразнить гусей - что ж, это будет поглупее предыдущего.

В то же время многие заступаются за Муратова.

Часто высказывается и предположение, что премия может обернуться для "Новой газеты" дополнительными неприятностями.

Николай Подосокорский

Хорошо, что Россию не обделили (Муратова выдвигал Горбачев?). Плохо, что забыли про Навального и белорусскую оппозицию. Но хоть Муратов в новом статусе будет за них хлопотать на мировой арене. Силовики, наверное, теперь кусают локти, что не успели записать "Новую" в свой мерзкий реестр "иноагентов". Как бы теперь не набросились на издание с утроенной силой.

Владимир Варфоломеев

Нобелевская премия мира - это не только медаль, диплом, почёт и уважение. Ещё это около миллиона долларов. Когда Муратов и "Новая" получат премию, у минюста и прокуратуры появится чисто формальное и, судя по всему, неоспариваемое основание объявить газету "иностранным агентом". Так что в нынешней России, как и когда-то в СССР, всемирное признание зачастую оборачивается одними только проблемами.

Остап Кармоди

Ну всё, теперь Муратова точно объявят иностранным агентом. После Нобелевской он уже не сможет отрицать, что получал деньги из-за границы.

Борис Грозовский

Поздравляю «Новую газету» и ДМ!! Теперь ликвидировать НГ будет намного сложнее. Очень необычное решение: по сути, премией награждён не человек, а его дело. То есть вся команда НГ, все причастные.

НГ превратилась в важнейший элемент свободной мысли и высказывания в России

За последнее десятилетие, по мере усиления в России цензуры подцензурных медиа и давления на свободные СМИ значение «Новой» резко выросло. Она вышла из «либерально-демократического гетто», найдя способ достучаться до сотен тысяч читателей. Значение НГ тем выше, чем меньше остаётся других свободных площадок. Из «одного из» вольных медиа НГ превратилась в важнейший (буквально: #1) инфраструктурный элемент свободной мысли и высказывания в России (как в мягких 2000-х «Ведомости»).

Уж не знаю, какая у ДМ есть «охранная грамота» и надолго ли ее хватит, но теперь к внутренней защите добавилась внешняя. Это очень хорошо. И хорошо, что как на ДМ ни жми, а от «выданной врагами России» премии он, в отличие от Пастернака, едва ли откажется.

Расследования, очерки, лонгриды, опинионы НГ, ее многолетняя борьба за важные, касающиеся всего общества сюжеты последних десятилетий (от Беслана до убийств политиков и журналистов) — вполне достойный повод для награды. Кажется, в работе авторов и редакторов НГ нет героизма (в отличие от других претендентов - Тихановской и Навального). Но это не так. Смелость мысли и слова - это и смелость поступка. Давайте надеяться, что премия не испортит НГ и не стимулирует власть надавить на неё сильнее, чем если бы премии не было.

Есть и предложения к Дмитрию Муратову.

В общем, благодаря Нобелевскому комитету споры в соцсетях не утихнут еще долго - и в этом его несомненная заслуга, считает Николай Эппле:

Нобелевский комитет молодцы, не устают напоминать, что общественно-политическая жизнь - это рок-н-ролл, динамическое пространство, а не пыльный и скучный склад привычного и традиционного. Да встряске устоев и слому иерархий! Честно говоря, такой и должна быть главная независимая премия мира.

И неожиданности неожиданностями, но напомнить о том, что "свобода выражения - обязательное условие демократии и мира" - очень и очень важно. А Навальному, боюсь, еще успеют дать, это надолго все.