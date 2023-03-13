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Навальный и война

Семья Алексея Навального на церемонии вручения премии Оскар фильму Дэниела Роэра "Навальный" 12 марта 2023 года.

Поможет ли высокая награда документальному фильму "Навальный" режиссера Д.Роэра политику Алексею Навальному, находящемуся в российской тюрьме? Есть ли эффект Оскара?

В эфире Дмитрий Гудков, Дмитрий Орешкин, Евгений Чичваркин.

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