Навальный и война

Поможет ли высокая награда документальному фильму "Навальный" режиссера Д.Роэра политику Алексею Навальному, находящемуся в российской тюрьме? Есть ли эффект Оскара?

В эфире Дмитрий Гудков, Дмитрий Орешкин, Евгений Чичваркин.

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