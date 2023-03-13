Фильм "Навальный" получил "Оскара" за лучшее документальное кино

Документальный фильм "Навальный", снятый канадским режиссёром Дэниэлом Роэром по заказу стримингового сервиса HBO Max и CNN Films, получил награду американской киноакадемии, "Оскар". Церемония проходила в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 13 марта.
Награду, вместе с режиссёром, получили жена, дочь и сын Алексея Навального — Юлия, Дарья и Захар. "Мой муж сидит в тюрьме, потому что говорит правду," — заявила Юлия со сцены театра "Долби".
Режиссер во время награждения поблагодарил семью политика и расследователей Bellingcat Христо Грозева и ФБК Марию Певчих. "Спасибо за вашу смелость. Весь мир с вами", — сказал он.
Фильм "Навальный" рассказывает об отравлении политика в августе 2020 года в Томске, его реабилитации и подготовке к возвращению в Россию. Съемки начались почти случайно, рассказывал Роэр в интервью Радио Свобода, — со знакомства документалиста и Грозева, которому вместе с Навальным удалось вывести на чистую воду, предположительно, покушавшихся на политика сотрудников ФСБ.
Ранее картина стал лауреатом премии киноакадемии BAFTA – главной британской премии в области киноискусства и награду Гильдии продюсеров США. Кроме того, лента получила награду за лучший фильм по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".
Сам Навальный сейчас отбывает длительный тюремный срок в колонии во Владимирской области, он и его соратники уверены, что его преследуют по политическим причинам. Против него заведены ещё несколько уголовных дел, их рассмотрение, потенциально, может увеличить ему срок.
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