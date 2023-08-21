Навальный призвал голосовать против "Единой России"

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный, который уже более двух лет находится в колонии, предложил голосовать на выборах в сентябре за любого кандидата против "Единой России".

"Идите на выборы с целью нанести максимально возможный урон партии власти и её кандидатам", – призвал Навальный.

Стратегия "Умного голосования" за кандидата, выбранного сторонниками Навального, будет применяться "точечно и непублично", отметил политик. Также он призвал участвовать в наблюдении за выборами.

Отдельно Навальный отметил выборы мэра Москвы, которые "можно игнорировать", потому что "как ни проголосуй – проголосуешь за Путина". На пост мэра столицы сейчас претендуют пять кандидатов, среди которых действующий глава Москвы Сергей Собянин и внук лидера КПРФ Леонид Зюганов. Навальный, который в 2013 году сам баллотировался в мэры российской столицы и занял второе место, не пояснил, в чём разница между выборами в Москве и другими регионами.

Всего в сентябре губернаторские выборы пройдут в 21 регионе. Реальная конкуренция присутствует только в одном – в Хакасии, отмечает движение "Голос". В бюллетене будут четыре кандидата, но основная борьба идёт между нынешним губернатором Валентином Коноваловым от КПРФ и Сергеем Соколом от "Единой России". "Голос" считает итоги кампании непредсказуемыми.

Также в России и на оккупированных ею территориях пройдут выборы федерального, регионального и местного масштаба. В 25 регионах будет использоваться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое наблюдатели и оппозиция неоднократно критиковали за непрозрачность и возможность фальсификаций.

Стратегия голосования "за любого, кроме "Единой России"" впервые была применена сторонниками Навального на выборах в 2011 году, итоги которых были встречены массовыми акциями протеста. Впоследствии сторонники Навального отдавали предпочтение так называемому Умному голосованию - голосованию за какого-то одного конкретного кандидата, у которого, по их мнению, были наибольшие шансы победить кандидата от "Единой России".