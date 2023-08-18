Суд отправил в СИЗО сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца

Басманный суд Москвы отправил под арест до 17 октября сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца. Против него возбуждено уголовное дело о сотрудничестве с организацией, признанной "нежелательной" в России. По этой статье Мельконьянцу может грозить до шести лет лишения свободы.

Григорий Мельконьянц был задержан 17 августа после допроса в Следственном комитете. Ранее у него и его коллег по движению "Голос" в разных регионах России прошли обыски.

Сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук рассказал, что "нежелательная организация", в сотрудничестве с которой обвиняют Мельконьянца - Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO. "Однако общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" не имеет отношения к этой организации. В своё время в ENEMO входила ассоциация "Голос" - но сейчас её уже не существует", - говорит Андрейчук.