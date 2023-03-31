Умное голосование. Александр Кынев – о вариантах перезапуска

Смена полномочий в команде Алексея Навального (отставка Леонида Волкова и приход на его место Марии Певчих) ставит под вопрос и судьбу одного из главных политических проектов экс-ФБК и команды Навального, фактически их политической витрины, "умного голосования". "Навальнисты" оказались едва ли не единственной политической силой российской эмиграции, которая пыталась влиять на политическую ситуацию в стране через влияние на результаты выборов. Идея стратегии была, напомню, простой: нанесение власти максимального публичного политического ущерба через консолидированное голосование за любых самых сильных конкурентов административных кандидатов. Выбирали не лучших, выбирали любых не из списков власти на выборах для голосования "назло", чтобы создать ей максимум проблем и максимальный дискомфорт. Понятно, что проект был не идеален и "недокручен". Реально он принёс эффект только в крупных городах (в первую очередь в Москве) на наиболее политически важных кампаниях, однако, на мой взгляд, имел большое медийное значение, став одним из немногих примеров электоральных успехов российской оппозиции и доказательств её дееспособности. Впечатляли, в частности, победы кандидатов списка "Умного голосования" на выборах в Московскую городскую думу 2019 года.

В любом случае, надо возвращаться на путь диалога с гражданами России

Волков, как бывший региональный политик, экс-депутат гордумы Екатеринбурга и глава штаба Навального на выборах мэра Москвы-2013, всегда был погружен во внутреннюю российскую политику. Для него "умное голосование" было органично, он явно занимался им с полной самоотдачей. Не думаю, что давно живущая в Лондоне Певчих имеет какой-либо интерес к внутренней российской политике. Да и общая медийная зацикленность на украинской теме отодвигает внимание от любых тем внутренней политики (хотя будущее России все равно будет решаться внутри России). Так что было бы не удивительным вообще постепенное "тихое" исчезновение "умного голосования" с горизонта. Если такое случится, то не исключено, что этот флаг может поднять кто-то другой из российской оппозиции.

Если всё-таки "умное голосование" сохранится или возродится в том или ином виде, то каким оно могло бы быть сегодня, чтобы принести наибольшую пользу? Чтобы ответить на этот главный вопрос, надо разбить его на три части, фактически на три разных вопроса. Первый: имеет ли смысл вообще пытаться влиять на ситуацию в России? Второй: по какому принципу надо выбирать кандидатов? Третий: кто будет выбирать этих кандидатов?



Имеет ли смысл пытаться влиять на ситуацию в России?



Пытаться влиять на ситуацию в России – единственный способ хоть как то сохраниться в российской политике и иметь перспективы в неё вернуться. Это точно лучше, чем призыв только что завершившейся 4-й Антивоенной конференции в Риге, фактически противопоставляющей радикальную политэмиграцию всему неуехавшему населению страны: "В этой войне нет места нейтралитету. Отказ однозначно встать на сторону жертвы агрессии означает пособничество агрессору".

Призывы влиять на итоги выборов – это способ диалога с неравнодушными гражданами. Даже самые кривые и косые выборы – политическая площадка обсуждения ситуации в стране, способ самоорганизации и активизации общества вместо его дальнейшего погружения во депрессию и фрустрацию. Депрессия не ведет никуда, только движение дает надежду. Даже неудачная попытка сохраниться во внутренней политической повестке работает по принципу "движение – это жизнь", и это лучше, чем посылать проклятия в адрес граждан, сидя где-то далеко за рубежом и не имея в результате таких проклятий никаких шансов повлиять на изменение ситуации в стране ни сейчас, ни в будущем. Главная проблема большинства радикальных оппозиционеров – полное отсутствие понимания и стратегии того, как они вообще хоть чего-то могут добиться, ни в чём не участвуя и обвиняя собственных сограждан. Конечно, история знает случаи прихода к власти самых радикальных оппозиционеров на чужих штыках как часть де-факто "оккупационной администрации". Но представить что-либо подобное в современной России крайне затруднительно, никто ни на каких "Абрамсах" в Москву не въедет, никакую власть никто радикалам никаким образом никогда не отдаст.



Как выбирать кандидатов



В реальности это и была главная проблема "умного голосования". Изначально, в 2019 году, предполагалось что главное – просто найти любого сильного конкурента. Но уже тогда сам выбор кандидатов явно был нелинейным: на тех же выборах в Мосгордуму далеко не везде выбирали самых сильных оппонентов, а чаще просто имеющих какие-то личные отношения с руководством ФБК (известен пример округа №30 на выборах в Москордуму, где Роману Юнеману лишь 84 голосов не хватило до победы, тогда как кандидат "умного голосования" Владислав Жуковский от КПРФ занял только третье место). Уже в 2020-м и 2021-м де-факто стратегия "умного голосования" была другой: там, где были "свои" кандидаты, именно они и были кандидатами "умного голосования" (Новосибирск, Томск), и только там, где их не было, рекомендовали голосовать за "чужих". В 2021-м случилось особенно много "косяков", когда выбранные для "умного голосования" кандидаты занимали по итогам выборов совсем не второе место, а значит, при их изначальном выборе организаторы кампании не располагали надежными данными.

Никаких публичных доказательств принятых решений никто никогда не предъявлял. Что это было в каждом конкретном случае (соцопросы, экспертные оценки кого-то или просто экстраполяция итогов прошлых выборов) – неизвестно. По всей вероятности, по крайней мере в большинстве случаев речь шла о волюнтаристских решениях, которые обычно оглашал Волков, и на замечания критиков он часто довольно агрессивно реагировал. Подбор "самого сильного иного кандидата" изначально не предполагал никакой долгосрочной стратегии. С точки зрения проекта, было все равно, как этот избранный депутат ведёт себя дальше и как голосует. В первую очередь речь шла о борьбе за историю успеха для самого проекта и его организаторов как тех, кто может влиять на реальную политику.

Но времена изменились. Сейчас главная проблема российской оппозиции и российского общества – неумение и неспособность выстраивать коалиции, договариваться друг с другом. Не столь важно, будет ли выбран самый сильный оппонент власти от кого угодно, важнее, чтобы процесс выбора стал элементом выстраивания большой долгосрочной политической коалиции. Важен не максимальный шум в единицу времени, а борьба за будущее. Поэтому было бы логичным избрание кандидатов "умного голосования" по иным критериям, как попытка сформировать балансы интересов различных здоровых сил общества (а здесь уже возможны квоты для участников, пакетные соглашения и так далее).



Кто должен выбирать кандидатов



Переход к критериям подбора кандидатов по принципу формирования широкой коалиции был бы логичным и с коллегиальным выбором самих кандидатов. Было бы важно уйти от упреков в волюнтаризме и продвижении "своих". В идеале разумным было бы формирование некоего "экспертного совета", который бы в итоге и формировал рекомендации. Главная проблема здесь в том, что по очевидным политическим причинам в него не смогут войти те, кто физически находится в России. Любая аффилиация с "умным голосованием" или его аналогами сразу же приведет для них к большим личным проблемам и возможной утрате свободы.

Но, в любом случае, надо возвращаться на путь диалога с гражданами России, которые живут в ней и будут продолжать здесь жить, ибо Россия из них и состоит.

Александр Кынев – московский политолог



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